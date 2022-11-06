“Namaz molası” tartışması ve laiklik açıklaması ile gündemde olan Öz Erciş Seyahat’in sahibi merak konusu oldu. Öz Erciş Seyahat sahibi kim, Seracettin Yiğit kimdir, sizdir için derledik:

Öz Erciş Seyahat 'la ilgili tkartışmalar, bir yolcunun “namaz molası talebinin reddedildiğini” iddia etmesiyle başladı; ardından firmadan gelen "laiklik" vurgulu açıklama ile alevlendi.

YOLCUNUN İDDİASI

Abdullah Gündüz isimli bir yolcu, sosyal medya hesabından Öz Erciş Seyahat ile ilgili şu iddiada bulundu:

"65 DH 854 plakalı Öz Erçiş Seyahat isimli seyahat firması öğle ve akşam namazları için 3 dakika mola talep etmeme rağmen inatla mola veremeyeceğini, namazı sonra kılabileceğimi ve bu ricamı tüm yolcuların hakkına girmek olduğunu iddia ederek talebimi reddetmiştir.”

FİRMADAN AÇIKLAMA

Konunun sosyal medyada öne çıkan konular arasına girmesi üzerine Öz Erciş Seyahat’ten “ namaz molası ” tartışmalarına ilişkin bir açıklama geldi.

Firma Avukatı Tuncay Keserci aracılığı ile yaptığı açıklamada, laiklik vurgusu yapması ayrıca bir tartışma konusu oldu. Açıklama şöyle:

"Otobüs gibi toplu taşıma araçlarının önceden belirlenen güzergâhlar ve bu güzergahlar üzerinde bulunan mola yerleri dışında, hayati tehlike arz edecek durumlar hariç olmak üzere durması, bizzat toplu taşıma sisteminin bu niteliğinden dolayı amaca uygun değildir. Anayasanın 2. maddesinde Türkiye Cumhuriyeti, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olarak tanımlanmıştır. Anayasanın 14.maddesine göre, anayasada tanımlı hakların hiçbiri, özellikle demokratik ve laik anlayışı ortadan kaldırma amacıyla kullanılamaz.

Anayasanın 23.maddesi yerleşme ve seyahat hürriyetini ve 24.maddesi din ve vicdan hürriyetini güvence altına almıştır.

Buradan hareketle müvekkil şirketin sadece bir veya birkaç yolcu ibadet edecek diye ibadet etmeyen ve öngörülen zamanda varmak istediği noktaya ulaşmak isteyen diğer yolcuların, bahsi geçen anayasal haklarını görmezden gelmesi şirket politikamız nedeniyle mümkün değildir. Tüm yolcuların bu prensiplere saygı duymasını beklediğimizi kamuoyuna saygı ile duyururuz."

SAHİBİ KİM?

“Namaz molası” tartışmasıyla gündemde olan Öz Erciş Seyahat’in sahibi merak konusu oldu. Öz Erciş Seyahat sahibi kim , Seracettin Yiğit kimdir, cevaplarını sizdir için derledik:

Öz Erciş Seyahat, 2006 yılında Yiğit Ailesi tarafından kurulmuş; sahibi Yiğit Ailesi’dir. Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Seracettin Yiğit ’tir. Öz Erciş Seyahat’in sahibi Seracettin Yiğit’tir de denilebilir.

Yönetim Kurulu üyeleri şu isimlerden oluşuyor: Seracettin Yiğit, Hakan Yiğit, Necmettin Yiğit, Nizam Yiğit.

BÖYLE BAŞLAMIŞLAR

Seracettin Yiğit, otobüsçülüğe nasıl girdikleri sorusuna şu cevabı veriyor: "Babama dedim ki ben otobüs işine gireceğim, otobüsçülük çok güzel. ‘Paramız yok’ dedi babam. Ne iş yapacağım dedim, babamı ikna ettim. ‘Git al’ dedi, 457 liralık bir otobüs aldık. 302."

ERCİŞ SEYAHAT'TEN AYRILMA

Daha sonraki yıllarda Erciş Seyahat bölünüyor, Seracettin Yiğit'ler buradan ayrılarak Öz Erciş Seyahat'i kuruyor.

Firmanın resmi internet sitesinde, yolcu kapasitesi hakkında şu ifadeler yer alıyor: “2006 yılında aylık 7.500 yolcu kapasitesi ile hizmet vermeye başlayan firmamız, şuanda 34.000 yolcu kapasitesi ile hizmet vermeye devam etmektedir. Kaliteli ve dürüst hizmet parolasıyla yola çıkan firmamız, kısa zaman içinde bu hizmet anlayışı meyvesini vermiş, halkımızın beğenisini kazanarak araç filosunu büyütmüş, aynı orantıda hizmet ağını genişletmiştir. Sürekli olarak araç filosu yenilenmiş, eskiyen araçların yeri yeniler ile doldurulmuştur. Aynı zamanda yenilikleri takip etmiş, bölgede yeniliklerin öncüsü olmuştur. Uydu yayını hizmetini tüm araç filosunda uygulayan bölgedeki ilk firma olmuştur. Koltuk arkası tv hizmetini tüm araç filosunda uygulayan bölgedeki ilk firma olmuştur. Yenilikler aynı anda tüm araç filosuna uygulanarak kalite standardı sağlanmıştır.”

Gazete İlksayfa