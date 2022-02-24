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Öz Taşıma İş ile BELKO arasında toplu sözleşme imzalandı

Öz Taşıma İş ile BELKO arasında toplu sözleşme imzalandı. Buna göre sendika üyelerinin sosyal haklar ile birlikte alacağı en düşük ücret net 6643 TL oldu.  
Öz Taşıma İş ile BELKO arasında toplu sözleşme imzalandı

Öz Taşıma İş Sendikası ile Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) iştiraki olan BELKO arasında toplu sözleşme imzalandı. İmza töreni Öz Taşıma İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay, BELKO Genel Müdür Yardımcısı Sebahattin Adıgüzel beraberindeki heyetin katılımıyla gerçekleşti.  

SEVİNDİREN ZAM 
Toplu İş Sözleşmesi ile BELKO’da çalışan Öz Taşıma İş Sendikası üyelerinin sosyal haklar ile birlikte en düşük ücreti net 6643 TL olurken, bayram ikramiyesi ile birlikte 7010 TL oldu. 

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HAYIRLI OLSUN 
Öz Taşıma İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay imza töreni sonrası yaptığı açıklamada, “Sizleri de memnun edeceğini düşündüğümüz oranda masada uzlaşma sağladık. Sizlerin çalışmalarının, emeklerinizin hakkını konuşmak, savunmak bizim işimiz. Şimdi geldiğimiz noktada toplu iş sözleşmemizi bitirdik. Değerli BELKO çalışanları, bizim mücadelemiz değer mücadelesidir. Nihayet sizlerin inancı ve bizlerin de kararlığı sayesinde BELKO ile Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin sonucunda bu süreci masada tamamlanmanın sevincini yaşıyoruz. İmzalanan toplu iş sözleşmesinin sendikamıza, BELKO ’ya, üyelerimize ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum” dedi. 

UYUŞMAZLIK ÇÖZÜLDÜ 
9 Kasım 2021'de müzakereleri başlayan TİS sürecinde Öz Taşıma İş tarafından hazırlanan 61 maddelik taslak metninin 12 maddesinde BELKO ile uyuşmazlık yaşanmıştı. Müzakerelerde 60 günlük yasal sürenin 7 Ocak'ta dolmasının ardından resmi arabulucu tayin edilen süreç, Toplu İş Sözleşmesi’nin imzalanmasıyla sonlandı.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA

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