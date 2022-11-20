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Özel eğitim ve rehabilitasyon nedir, Ankara Keçiören özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri nerde?

Özel eğitim desteğine ihtiyacı olan bireyler özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim alabiliyor. Peki, özel eğitim ve rehabilitasyon nedir, Ankara Keçiören özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri nerde?
Özel eğitim ve rehabilitasyon nedir, Ankara Keçiören özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri nerde?

Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine ihtiyaç doğrultusunda vatandaşların ulaşması gerekebiliyor. Hem eğitim verenler açısından hem de eğitim almak isteyenler açısından bu kurumların yerleri ve adresleri önem arz ediyor. Peki, Özel eğitim ve rehabilitasyon nedir, Ankara Keçiören özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri nerde?

 ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON NEDİR? 

Özel eğitim alanında uzmanlaşmış eğitimcilerin, özel eğitime ihtiyacı olan bireylere gereksinimleri doğrultusunda vermiş oldukları eğitime özel eğitim denir. Özel eğitim, bireyin gelişim çağında uzmanların gözetimi doğrultusunda hareket edilmesine de denir. Kişinin yaşıtlarına göre sahip olduğu farklılıklar değerlendirilir ona göre eğitim şekillendirilir. Öğrencinin kendisine uygun olarak düzenlenen eğitimine özel eğitim denir. Bu programların uygulandığı yer ise özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi olarak adlandırılır.

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 ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZLERİNDEN KİMLER FAYDALANABİLİR? 

*Zihinsel yetersizlik tanısı konulan bireyler

*Bedensel yetersizliği olan bireyler

*Görme yetersizliği olan bireyler

*İşitme yetersizliği olan bireyler

*Otizm ve spektrum bozukluğu olan bireyler

*Öğrenme güçlüğü olan bireyler

*Down sendromlu bireyler

*Dil konuşma güçlüğü olan bireyler

*Serebral palsi olan bireyler

*Duygu ve davranış bozuklukları olan bireyler

*Özel yetenekleri olan bireyler

*Dikkat eksikliği olan ve hiperaktif bireyler

 ANKARA KEÇİÖREN ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZLERİ NELER? 

 Ankara Keçiören ilçesinde eğitim veren özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri şunlar:

*Keçiören Özel Bağlum Özel Eğitim Ve Rehabilitasyon Merkezi
*Keçiören Özel Başkent Dost Özel Eğitim Ve Rehabilitasyon Merkezi
*Keçiören Özel Bayaroğulları Özel Eğitim Ve Rehabilitasyon Merkezi
*Keçiören Özel Birleşen Kalpler Özel Eğitim Ve Rehabilitasyon Merkezi 
*Keçiören Özel Bizim İlkdestek Özel Eğitim Ve Rehabilitasyon Merkezi
*Keçiören Özel Fatih İlgi Özel Eğitim Ve Rehabilitasyon Merkezi
*Keçiören Özel Fulya Özel Eğitim Ve Rehabilitasyon Merkezi 
*Keçiören Özel İlk Çare Özel Eğitim Ve Rehabilitasyon Merkezi
*Keçiören Özel İlk İzim Özel Eğitim Ve Rehabilitasyon Merkezi 
*Keçiören Özel İlk Sempati Özel Eğitim Ve Rehabilitasyon Merkezi
*Keçiören Özel Karma Keçiören Özel Eğitim Ve Rehabilitasyon Merkezi 
*Keçiören Özel Keçiören Mucize Hayatlar Özel Eğitim Ve Rehabilitasyon Merkezi
*Keçiören Özel Kumru Özel Eğitim Ve Rehabilitasyon Merkezi 
*Keçiören Özel Kalem Özel Eğitim Ve Rehabilitasyon Merkezi 
*Keçiören Özel Özev Özel Eğitim Ve Rehabilitasyon Merkezi 
*Keçiören Özel Özgür Bireyler Özel Eğitim Ve Rehabilitasyon 
*Keçiören Özel Özyaşam Özel Eğitim Ve Rehabilitasyon Merkezi 
*Keçiören Özel Rehber Özel Eğitim Ve Rehabilitasyon Merkezi 
*Keçiören Özel Saat Özel Eğitim Ve Rehabilitasyon 
*Keçiören Özel Selvi Özel Eğitim Ve Rehabilitasyon Merkezi 
*Keçiören Özel Selvi Özel Eğitim Ve Rehabilitasyon Merkezi Yeşiltepe Şubesi 
*Keçiören Özel Sistembir Özel Eğitim Ve Rehabilitasyon Merkezi 
*Keçiören Özel Su Özel Eğitim Ve Rehabilitasyon Merkezi 
*Keçiören Özel Tanyıldızı Özel Eğitim Ve Rehabilitasyon Merkezi 
*Keçiören Özel Tsk Elele Vakfı Gata Özel Eğitim Ve Rehabilitasyon Merkezi 
*Keçiören Özel Umut Çınarım Özel Eğitim Ve Rehabilitasyon Merkezi 
*Keçiören Özel Uzman Paylaşım Özel Eğitim Ve Rehabilitasyon Merkezi
*Keçiören Özel Ünlü Özel Eğitim Ve Rehabilitasyon Merkezi 
*Keçiören Özel Yakamoz Özel Eğitim Ve Rehabilitasyon Merkezi 
*Keçiören Özel Yaman Şirinler Özel Eğitim Ve Rehabilitasyon Merkezi 
*Keçiören Özel Yaman Şirinler Özel Eğitim Ve Rehabilitasyon 
*Keçiören Özel Yeni Ada Özel Eğitim Ve Rehabilitasyon Merkezi Ufuktepe 
*Keçiören Özel Yeni Umut Çınarım Özel Eğitim Ve Rehabilitasyon Merkezi 
*Keçiören Özel Yeniden Özel Eğitim Ve Rehabilitasyon Merkezi

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