Ankara’da yolcu taşımacılığı yapan Özel halk otobüsü ve minibüs şoförleri zam talebinde bulundu. Tüm Özel Halk Otobüsleri Kooperatifleri Birliği Genel Başkanı Kurtuluş Kara “Maliyetlere yetişemiyoruz. Biz esnaf olarak emeğimizin hakkını istiyoruz” dedi.

Ankara’da şehir içi yolcu taşımacılığı yapan özel halk otobüsleri ve dolmuş esnafı Büyükşehir Belediyeden zam talebinde bulundu. Geçtiğimiz hafta Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan İlçe Terminalinde yapılan basın açıklamasında konuşan Tüm Özel Halk Otobüsleri Kooperatifleri Birliği Genel Başkanı Kurtuluş Kara, “Esnaf üzerinden lütfen siyaset yapmayın biz esnaf olarak emeğimizin hakkını istiyoruz. Maliyetlerimiz çok arttı esnaf olarak bu maliyetlerin altından kalkamıyoruz. Amacımız Ankaralı hemşerilerimizi mağdur etmek değil” ifadelerini kullanarak toplu taşıma esnafının zor durumda olduğunu vurguladı.



“Araçları çalıştıramıyoruz”

Tüm Özel Halk Otobüsleri Kooperatifleri Birliği Genel Başkanı Kurtuluş Kara, “Artan akaryakıt maliyetleri artan personel maliyetlerimiz, sigorta, yedek parça ve diğer giderlerden dolayı araç çalıştıramıyoruz. Bilbortlara yazılan afişlere göre taşıma ücretinin 18 lira olması gerekiyor. Şuanda bir yolcu 6 buçuk lira vatandaşımız inansın ki ulaşım esnafı çok zor günler yaşıyor. Ankara Şoförler odası ticari taksilere bizim üzerimize üçüncü zammı yaptı. Ticari taksiye binen vatandaş dert yanmıyor da toplu taşımaya binen vatandaş mı dert yanıyor” şeklinde konuştu.



“12 lira olmasını istiyoruz”

Kara, “Siyasi partilerimize ve Büyükşehir Belediye Başkanımıza seslenmek istiyorum. Esnaf üzerinden lütfen siyaset yapmayın esnafın taşıması gereken yolcunun bilet fiyatı neyse esnaf onu istiyor. Biz bu eylemden dolayı Ankaralı hemşerilerimizden özür diliyoruz. Maliyetlerimiz çok fazla arttı artık otobüslerin tek lastiğini 4.700 lira oldu. Maliyetlere yetişemiyoruz. Buradan Sayın Mansur Başkanıma, Büyükşehir Belediye Meclisi üyelerine, grup başkanvekillerimize sesleniyorum, en kısa zamanda Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) toplanmasını, acilen zam verilmesini istiyoruz. EGO'nun açıklamasında, maliyetlerdeki artış yansıtıldığı takdirde, tam bilet ücretinin yaklaşık 18 lira olacağının aktarıldığına işaret eden Kara, "Biz 18 lira istemiyoruz, 13 veya 12 lira olmasını istiyoruz" dedi.



Faruk Gökyurt\ İLKSAYFA-