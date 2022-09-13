  • BIST 3.426,88
  • Altın 998.395
  • Dolar 18.2462
  • Euro 18.1792
  • Ankara 15 °C
  • İstanbul 19 °C
  • İzmir 22 °C
  • Konya 17 °C
»

Özel halk otobüsü ve minibüs şoförleri zam talebinde bulundu

Ankara’da yolcu taşımacılığı yapan Özel halk otobüsü ve minibüs şoförleri zam talebinde bulundu. Tüm Özel Halk Otobüsleri Kooperatifleri Birliği Genel Başkanı Kurtuluş Kara “Maliyetlere yetişemiyoruz. Biz esnaf olarak emeğimizin hakkını istiyoruz” dedi.
Özel halk otobüsü ve minibüs şoförleri zam talebinde bulundu

Ankara’da şehir içi yolcu taşımacılığı yapan özel halk otobüsleri ve dolmuş esnafı Büyükşehir Belediyeden zam talebinde bulundu. Geçtiğimiz hafta Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan İlçe Terminalinde yapılan basın açıklamasında konuşan Tüm Özel Halk Otobüsleri Kooperatifleri Birliği Genel Başkanı Kurtuluş Kara, “Esnaf üzerinden lütfen siyaset yapmayın biz esnaf olarak emeğimizin hakkını istiyoruz. Maliyetlerimiz çok arttı esnaf olarak bu maliyetlerin altından kalkamıyoruz. Amacımız Ankaralı hemşerilerimizi mağdur etmek değil” ifadelerini kullanarak toplu taşıma esnafının zor durumda olduğunu vurguladı.

whatsapp-image-2022-09-13-at-09.29.21.jpeg
“Araçları çalıştıramıyoruz”

Tüm Özel Halk Otobüsleri Kooperatifleri Birliği Genel Başkanı Kurtuluş Kara, “Artan akaryakıt maliyetleri artan personel maliyetlerimiz, sigorta, yedek parça ve diğer giderlerden dolayı araç çalıştıramıyoruz. Bilbortlara yazılan afişlere göre taşıma ücretinin 18 lira olması gerekiyor. Şuanda bir yolcu 6 buçuk lira vatandaşımız inansın ki ulaşım esnafı çok zor günler yaşıyor. Ankara Şoförler odası ticari taksilere bizim üzerimize üçüncü zammı yaptı. Ticari taksiye binen vatandaş dert yanmıyor da toplu taşımaya binen vatandaş mı dert yanıyor” şeklinde konuştu. 

whatsapp-image-2022-09-13-at-09.29.17.jpeg
“12 lira olmasını istiyoruz”

Kara, “Siyasi partilerimize ve Büyükşehir Belediye Başkanımıza seslenmek istiyorum. Esnaf üzerinden lütfen siyaset yapmayın esnafın taşıması gereken yolcunun bilet fiyatı neyse esnaf onu istiyor. Biz bu eylemden dolayı Ankaralı hemşerilerimizden özür diliyoruz. Maliyetlerimiz çok fazla arttı artık otobüslerin tek lastiğini 4.700 lira oldu. Maliyetlere yetişemiyoruz. Buradan Sayın Mansur Başkanıma, Büyükşehir Belediye Meclisi üyelerine, grup başkanvekillerimize sesleniyorum, en kısa zamanda Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) toplanmasını, acilen zam verilmesini istiyoruz. EGO'nun açıklamasında, maliyetlerdeki artış yansıtıldığı takdirde, tam bilet ücretinin yaklaşık 18 lira olacağının aktarıldığına işaret eden Kara, "Biz 18 lira istemiyoruz, 13 veya 12 lira olmasını istiyoruz" dedi.
 

Faruk Gökyurt\ İLKSAYFA-

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türk Eğitim Sen’in yaptığı anketten çarpıcı sonuçlar çıktı12 Eylül 2022 Pazartesi 00:35
  • Ayakkabı tamircisi: "Bu işi yapanların sayısı çok azaldı meslek artık bitiyor"12 Eylül 2022 Pazartesi 00:25
  • Birikim Okulları "Hayat Denge Modeli"ni tanıttı12 Eylül 2022 Pazartesi 00:11
  • Okur, yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerin sorunlarına dikkat çekti12 Eylül 2022 Pazartesi 00:03
  • Restore edilerek Ankara’ya kazandırılan mekânlar turizm yüzü olmaya devam ediyor10 Eylül 2022 Cumartesi 01:07
  • Marifetleri aynı geçim kaynakları farklı:67 yıllık turşu serüveni10 Eylül 2022 Cumartesi 00:52
  • Çamlıdere’ye 10 yataklı entegre ilçe hastanesi yapılıyor10 Eylül 2022 Cumartesi 00:14
  • İşyerlerinde göz ardı edilen birçok sorun yangınların zeminini oluşturuyor09 Eylül 2022 Cuma 00:59
  • Sincan’da devlet okulu öğrencilerden aidat topluyor09 Eylül 2022 Cuma 00:32
  • Saygıner, “Atölyeler yetersiz ve pazar alanımız yok”09 Eylül 2022 Cuma 00:18
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti