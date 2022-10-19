Özel konserde otizmli piyanist Buğra Çankır ayakta alkışlandı

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nda Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Özel Konseri gerçekleştirildi. Konserin ilk bölümünde piyano konçertosu seslendiren otizmli piyanist Buğra Çankır uzun süre ayakta alkışlandı.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nda (CSO) yapılan Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Özel Konseri büyük ilgi gördü. İki bölümden oluşan konserin ilk bölümünde otizmli piyanist Buğra Çankır, Şef Cemi’i Can Deliorman’ın yönetiminde Bach’ın piyano konçertosunu seslendirdi. Buğra Çankır’ı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ve Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz da izledi. Konserin ikinci bölümünde ise TRT İstanbul Ses Sanatçısı Çiğdem Yarkın, İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu sanatçıları, Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi akademisyenleri ve Üniversite Rektörü Prof. Dr. Erhan Özden’in oluşturduğu topluluk konser verdi.

HERKES BEĞENİYLE İZLEDİ

CSO Ada Ankara Mavi Salon'da gerçekleştirilen konserde Çankır’a Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Orkestrası eşlik etti. Bach'ın 5 Numaralı Fa Minör Piyano Konçertosu'nu yorumlayan Çankır'ı izlemek üzere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ile Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz da konserdeydi. Büyük beğeniyle dinlenen Çankır’ı tüm salon uzun süre ayakta alkışladı. Çankır 3 kez seyirciyi selamladı.

ENDER YETENEK BUĞRA ÇANKIR

Konserin ilk bölümünün bitiminde konuşmasını yapan Prof. Dr. Erhan Özden, “Bizi kendine hayran bırakan sevgili Buğra kardeşimiz sadece Türkiye’de değil aynı zamanda dünyada yeteneğine ender rastlanan gençlerden. Buğra bizim için büyük bir şans çünkü çok özel bir yeteneğe sahip. Buğra’nın yanında olan tüm öğretmenlerine teşekkür ediyorum ve en özel teşekkürümü Buğra’nın babasına etmek istiyorum. Çünkü Buğra’nın kaya gibi çınar gibi bir babası var. Yıllardır bütün emekleriyle Buğra’nın yanında. Buğra’yı tanımamızda kendisinin çok ciddi çalışmaları oldu” diye konuştu.

ÇİĞDEM YARKIN KONSER VERDİ

Konserin ikinci bölümünde konuk olarak TRT İstanbul Radyosu Ses Sanatçısı Çiğdem Yarkın konser verdi. Yarkın’a İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu sanatçıları, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Akademisyenleri ve Üniversite Rektörü Prof. Dr. Erhan Özden’in oluşturduğu orkestra eşlik etti.

Enes Boyacı / İLKSAYFA