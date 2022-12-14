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Özel okullar velilerden ek ücret talep edebilir mi? Tüketici Mahkemesi’nden emsal karar

Bu yıl içerisinde özel okul ücretlerine getirilen yüzde 36,72’lik sınırın ardından özel okullar velilere yemek gibi hizmetler için ek ücret almaya başladı. Peki, Özel okullar velilerden ek ücret talep edebilir mi? İşte Tüketici Mahkemesi'nden emsal karar.
Özel okullar velilerden ek ücret talep edebilir mi? Tüketici Mahkemesi’nden emsal karar

Çocuklarını özel okullara gönderen veliler özel okulların yaptığı ek ücret taleplerinin kanunen doğru olup olmadığını merak ediyor. Özel okulların istediği ek ücretler ebeveynlerin dikkatini çekiyor. Peki, Özel okullar velilerden ek ücret talep edebilir mi? İşte Tüketici Mahkemesi’nden emsal karar:

 ÖZEL OKULLAR VELİLERDEN EK ÜCRET ALABİLİR Mİ? 

Bu yıl özel okul ücretlerine getirilen yüzde 36,72’lik sınırın ardından özel okullar velilerden ek ücret talep etmeye başladı. İstenilen bu ek ücretlerin ardından vatandaşlar tepki gösterdi. Yönetmeliğe göre özel okulların ek hizmetlerinden yalnızca velilerin istemesi sonucu yararlanılıyor. Özel okullar ise bu yönetmeliğe rağmen bu hizmetleri velilere zorunlu tutuyor. Özel okullarda çocuklarını okutan ebeveynler kanun kapsamında tüketici sıfatını taşımaktadırlar. Tüketici Kanunu’na göre sözleşmede öngörülen koşullar sözleşme süresince tüketici aleyhine değiştirilemediği belirtiliyor. Belirtilen bu kanuna göre özel okulların velilerden ek ücret almaları mümkün olmuyor. Özel okulların yaptığı ek ücret talebine maruz kalan velilerin Milli Eğitim Bakanlığı’na şikâyet etmeleri öneriliyor. 

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 TÜKETİCİ MAHKEMESİ’NDEN EMSAL KARAR 

Bursa ‘da özel okulların velilerden ek ücret istemesi olayını yaşayan aile söz konusu okulu dava etti. Çocuğunu özel okula gönderen veli okulun ek ücret dayatması sebebiyle açtığı davayı kazandı. Bursa 3’üncü Tüketici Mahkemesi’nde açılan davada emsal niteliğinde bir karar ortaya çıktı. Özel okul ile yapılan sözleşmede olmayan ek ücret konusuna maruz kalan velilerin Tüketici Mahkemesi’ne başvuru yapmaları gerektiği söylendi. Başvuru yapmaların sonucunda ek ücret ödeme durumunun kalkacağı açıklandı. Bursa’da yaşanan bu olayın ardından emsal niteliğinde çıkan karar sonucu özel okullar velilerden ek ücretleri talep edemiyor. Talep edilen ek ücretlerin kanuna ve yasal mevzuata aykırı olduğu belirtildi. Özel okulların sözleşmede olmadan tahsis ettiği ek ücretler velilerin borç kapsamına girmiyor.

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