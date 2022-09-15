Engelliler Konfederasyonu, engellilerin eğitimde yaşadığı sorunlara dikkat çekmek için MEB binası önünde bir araya geldi. Konfederasyon Başkanı Mustafa Özsaygı, "Engellilerin eğitimi için nitelikli, erişilebilir, eğitim imkânı sağlanmalıdır" dedi.

Engelliler Konfederasyon, Milli Eğitim Bakanlığı binası önünde yeni eğitim öğretim yılında engellilerin eğitimde yaşadıkları sorunları duyurmak için basın açıklaması gerçekleştirdi. Konfederasyon Başkanı Mustafa Özsaygı, "Her yıl eğitim ve öğretim yılında engellilerin sorunları daha da artıyor. 'Eğitim Hakkı' ülkemizde bütün öğrenciler için ve özellikle de engelli öğrenciler için kâğıt üzerinde kalmaktadır. Zihinsel, İşitme, görme, ortopedik ve öğrenme güçlüğü çeken diğer nöro-tipik engellilerin eğitim hakları sistematik bir şekilde ihlal edilmektedir. Okulların büyük çoğunluğunun servisleri, sıraları, merdivenleri, lavaboları, sınıfları, tahtaları, asansörleri, kantinleri, bahçeleri, spor alanları ve tüm fiziki yapıları engelliler için erişilebilir değil. Yetkililerden çözüm bekliyoruz" dedi.



Sorunlar katlanarak artıyor

Özsaygı, yeni eğitim öğretim yılında engellilerin eğitim hakkına ulaşamadığını belirterek, "Engellilerin eğitim hakkına ulaşamadığı bir eğitim öğretim dönemi daha başladı. Engellilerin eğitim haklarından faydalanmaları konusunda bırakalım ilerleme sağlanmasını, sorunların daha da arttığı bir tabloyla karşı karşıyayız" ifadelerini kullandı.

"Eğitim hakkı kağıt üzerinde kalmaktadır"

Özsaygı, "Sürekli yaşanan sorunlar bir yana TÜİK rakamlarına göre bile kırtasiye ve okul gereçlerinin yıllık enflasyon oranı yüzde 135’tir. Dünya Sağlık Örgütüne göre yüzde 78’i yoksulluk ve sosyal dışlanmayla kaşı karşıya olan Türkiye’deki engellilerin okullu bırakmaları için bu enflasyon oranı bile başlı başına yeterlidir. Türkiye’nin de taraf olduğu ‘Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi'nin 24. maddesinde ve Anayasa'nın 10. ve 42. maddelerinde güvence altına alınan 'Eğitim Hakkı' ülkemizde bütün öğrenciler için ve özellikle de engelli öğrenciler için kâğıt üzerinde kalmaktadır" dedi.



Haklar ihlal ediliyor

Eğitim hakkı içerisinde engellilerin eğitim haklarının ihlal edildiğine dikkat çeken Özsaygı, "Zihinsel, İşitme, görme, ortopedik ve öğrenme güçlüğü çeken diğer nöro-tipik engellilerin eğitim hakları sistematik bir şekilde ihlal edilmektedir. Temel bir insan hakkının sistematik şekilde ihlal edilmesi insanlığa karşı suç işlemektir. İlgili kurumlar engellilerin eğitim hakkını tanıma ve evrensel kurallar çerçevesinde yaşama geçirme konusunda sorumluluklarını yerine getirmemektedir" diye konuştu.



Engellilere sistematik ayrımcılık

Özsaygı, "Millî Eğitim Bakanlığı ve bağlı okulların bütçesi içerisinde engellilerin eğitimi için yeterli düzeyde bir bütçe, kadro, müfredat düzenlemesi yapılmamıştır. Bu durum diğer ilgili kamu kurumlarında da farklı değildir. İlköğretim düzeyindeki okula giden öğrenciler içerisinde “özel eğitim” kapsamındakilerin oranı yüzde 0,3 düzeyindedir. Tüm zorluklara rağmen eğitim ortamlarına erişebilen engelli öğrencilerin büyük çoğunluğu “Kapsayıcı eğitim” kapsamında eğitim almaktadırlar. Kapsayıcı eğitim içinde bile engelli öğrenciler sistematik bir ayrımcılığa maruz kalmaktadırlar" açıklamalarında bulundu.

Engelliler eğitime rahat erişemiyor

"Okulların büyük çoğunluğunun servisleri, sıraları, merdivenleri, lavaboları, sınıfları, tahtaları, asansörleri, kantinleri, bahçeleri, spor alanları ve tüm fiziki yapıları engelliler için erişilebilir değil" ifadesini kullanan Özsaygı, sözlerine şu şekilde devam etti; "Özellikle erişilebilir olmayan toplu taşım araçlarının evrensel normlara getirilmesi zorunluluğu defalarca ertelendikten sonra geçtiğimiz dönemde 4 yıl daha ertelenmiştir. Hükümetin bu politikası engellileri eve hapsetmenin yanı sıra engelli çocukları da okul hayatından uzaklaştırmaktadır."

Tercihlere bağlı eğitim

Özsaygı, "Milli Eğitim Bakanı okul kayıtlarında artık bağış alınmayacağını belirtiyor. Fakat okullar kayıt parasını almaya devam ederken engelli çocukları okula almamayı tercih etmektedirler. 'Biz böyle çocukları alamıyoruz', Şartlarımız uygun değil', 'Diğer öğrenci velileri istemiyor' kayıt döneminde öğrenme güçlüğü çeken çocukların ailelerinin sürekli duydukları sözledir" diyerek engelli öğrenci velilerinin kayıt işlemleri sırasında yaşadıkları sorunları vurguladı.



Yetkililerden çözüm talebi

Özsaygı, yeni başlayan eğitim öğretim yılı içerisinde engelli öğrenciler için yetkililere seslenerek çözüm önerilerini " Başta engelli öğrenciler olmak üzere tüm öğrencilere tüm eğitim hizmetleri devlet tarafından parasız verilmelidir. Tüm engellilerin eğitimi için nitelikli, erişilebilir, yaşadıkları çevre ile bütünleştirici eğitim imkanları sağlanmalıdır. Engellilerin eğitim hizmetine erişimi için bütçe, kadro ve müfredat gelişimi sağlanmalıdır. Merkezi bütçeden engelliler en az nüfusa oranları seviyesinde bütçe ayrılmalıdır. Eğitim materyalleri her engel grubunun gereksinimleri gözetilerek erişilebilir özelliklerde hazırlanmalıdır. Braille alfabesi, işaret dili, beden dili ve alternatif iletişim biçimleri geliştirilerek engellilerin eğitimleri kolaylaştırılmalıdır. Engelli öğretmenlerin erişilebilir okul, sınıf, laboratuvar vb. ortamlarda ve branşlarında çalışmaları sağlanmalıdır. Engelli eğitimcilere yönelik mobbing uygulamalarına son verilmelidir" diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Buket Beslen/ İLKSAYFA-