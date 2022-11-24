Pancardan pekmez olur mu, pancar pekmezi nasıl yapılır? İşte pancar pekmezi yapımının incelikleri

Her çeşit pekmez gibi pancar pekmezi de şifa deposu olmasıyla gündemde. Sizin için evde pancar pekmezi yapmanın püf noktalarını araştırdık. Peki, Pancardan pekmez olur mu, pancar pekmezi nasıl yapılır?

Kahvaltıların vazgeçilmezi şifa deposu olan şeker pancarı pekmezi merak konusu oldu. Hem kolay olması hem de şifa deposu olması sebebiyle ‘pancar pekmezi nasıl yapılır’ sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Pancardan pekmez olur mu, pancar pekmezi nasıl yapılır? İşte pancar pekmezi tarifi ve yapımının incelikleri:

PANCARDAN PEKMEZ OLUR MU?

Şekerin de hammaddesi olan şeker pancarından pekmez de yapılıyor. Ayrıca pancar pekmezi yapmak hem çok kolay hem de az maliyetli. Pancar pekmezi yapmak için gereken sadece iki şey var. İhtiyacınız olan sadece pancar ve biraz su.

PANCAR PEKMEZİ NASIL YAPILIR?

Öncelikle pancar pekmezi yapmak için sadece su ve pancara ihtiyacınız var. Yıkadığınız pancarları kabuklarını soyduktan sonra ince ve eşit şekilde dilimleyin. Pancarları büyük bir tencereye alın ve sadece yarısını doldurun. Daha sonra üzerine soğuk su ekleyin. Şeker pancarını su ile beraber yaklaşık 4 saat kadar kaynatın. Bu süre zarfında şeker pancarı yumuşar rengi kahverengiye döner. Daha sonra yumuşayan şeker pancarlarını suyun içerisinden süzerek çıkarın. Ardından şırasından da sıkarak suyunu çıkarıp tencereye ekleyin. Elde ettiğiniz suyu tekrar kaynatmaya başlayın. Kaynarken üzerinde oluşan köpükleri alın ve devamlı karıştırın. Bir süre bu işlemi yaptıktan sonra pancar pekmezinin birazını tabağa alıp tadını ve rengini kontrol edin. Pancar pekmezi istenen kıvama gelince ocaktan alın ve kavanozlarda muhafaza edin. Afiyet olsun.

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