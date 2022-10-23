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Pandemi sürecinde ara verilen Ankara'da Birlik Sohbetleri tekrar başladı

Ankara’da Birlik Derneği tarafından düzenli olarak gerçekleştirilen ancak pandemi nedeniyle ara verilen ‘Ankara’da Birlik Sohbetleri’ Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı’nın konuk olduğu programla yeniden başladı.
Pandemi sürecinde ara verilen Ankara'da Birlik Sohbetleri tekrar başladı

Ankara’da Birlik Derneği tarafından düzenli olarak yapılan milletvekilleri, belediye başkanları ve konusunda uzman kişilerin katıldığı söyleşi programı tekrar başladı. Pandemi sürecinde ara verilen Ankara’da Birlik Sohbetleri’ne Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı’nın konuk olduğu programla yeniden başlandı.

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 “KÖPRÜ OLMAYA ÇALIŞIYORUZ” 

Söyleşinin açılış konuşmasını yapan Ankara’da Birlik Derneği Genel Başkanı Bayram Mutlu siyasilerle vatandaşları bir araya getirdiklerine dikkat çekerek, “Ankara’da Birlik Derneği hem Ankaralıların hem de Ankara’da yaşayan vatandaşlarımızın bir arada olduğu sosyal yardımlaşma ve dayanışma derneği olmakla beraber aynı zamanda bir kent derneğidir. Ankara’da Birlik Derneği olarak siyasetin bir çözüm noktası olduğumuzu biliyor, siyasilerimizle vatandaşlarımızı bir araya getirerek arada köprü olmaya çalışıyoruz. Bir kent derneği olmamız sebebiyle başkentimizin belediye başkanları ile sizleri zaman zaman buluşturuyoruz. Bugün de Ankara’nın tarihi ilçesi ve Ankara’nın kalbi Altındağ’ın Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı ile sizleri buluşturmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

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 KATILIMCILARLA TEK TEK TANIŞTI 

Söyleşiye konuk olarak katılan Balcı katılımcılarla tek tek tanıştı. Altındağ’da yaptıkları hizmet ve yatırımlara dikkat çeken Balcı, “Altındağ’ımız Ankara’nın kalbi, ahiliğin kalbi ve tarihin kalbidir. Biz bu tarihi yaşatmaya devam ediyoruz. Tarihi yerlerimize hep birlikte sahip çıkmalıyız. Bakıma ihtiyacı olan tarihi binalarımızı ve yerlerimizi restore ediyor sahip çıkıyoruz. Çocuklarımız ve gençlerimize de sahip çıkıyoruz. İlçemize 12 adet kütüphane açtık. 5 farklı mahallemize kapalı spor salonu yaptık. Bu spor salonlarına gelen gençlerimiz ve çocuklarımız daha ilk yılını doldurmadan şampiyonluklar ve madalyalar getirdi, gurur duyuyoruz. Bu spor salonlarımıza 7 tane daha ekleyerek 12’ye çıkaracağız” diye konuştu. Balcı konuşmasının ardından tüm katılımcıların taleplerini dinledi ve sorularını cevapladı.

 “İLGİYLE TAKİP ETTİK” 

Gazetemizin Başkent Kültür Yolu Festivali hakkındaki sorusunu yanıtlayan Balcı, “Başkent Kültür Yolu Festival’i büyük bir ilgiyle karşılandı. Değişik bölgelerde çeşit çeşit programlar yapıldı. Konserler, sergiler ve söyleşiler gibi etkinlikler yapıldı. Bizim bölgemiz Ulucanlar’dan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın olduğu bölgeye kadar devam etti. Altındağ’da ve diğer yerlerde vatandaşlarımız yoğun katılım gerçekleştirdi. Biz Başkent Kültür Yolu Festivali’nden hem memnun kaldık hem de ilgiyle takip ettik” şeklinde konuştu.

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 PLAKET TAKDİM EDİLDİ 

Samimi bir havada geçen söyleşide Ankara’da Birlik Derneği Genel Başkanı Bayram Mutlu, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı’ya sivil toplum kuruluşlarına verdiği önem, katılım ve katkılarından dolayı teşekkür ederek şükran plaketi takdim etti.

Enes Boyacı / İLKSAYFA

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