Paraguaylılar çocuklarına Türk adları koyuyor

Paraguaylılar bir yandan Türkçe dilini öğrenmek isterken diğer yandan çocuklarına Türk adları koyuyor. Bu sevginin en büyük nedeni ise pandemide yapılan tıbbi yardımlar ve ülkede yayınlanan Türk dizileri.

Paraguay'ın Ankara Büyükelçisi Ceferino Adrian Valdez Peralta Türk halkının sevgi, şefkat ve misafirperverliğinin herkes tarafından bilindiğini belirterek, pandemi sürecinde Türkiye’nin yaptığı tıbbi yardımı takdir ettiklerini vurguladı. 100 kişilik Türkçe dil kursuna bin 500 kişinin başvurduğunu, belirten Büyükelçi Valdez, ekonomik ve kültürel ilişkileri artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Paraguay- Türkiye Ticaret Odası Başkanı Rodrigo Samaniego ise Paraguay’da Türkiye’ye karşı aşırı bir sevgi olduğunu söyleyerek, “Bu sevgi Türk dizileri sayesinde. Paraguay’da bu diziler çok moda. Tüm evlerde ilgiyle izleniyor. Hatta yeni doğan çocuklara bu dizilerdeki karakterlerin isimleri konuluyor” dedi.

BAĞIMSIZLIK GÜNÜ KUTLANDI

Paraguay’ın 211’inci bağımsızlık günü Ankara’da bir otelde düzenlenen resepsiyonla kutlandı. Kutlamaya çok sayıda siyasi, bürokrat ve iş insanı katıldı. Paraguay'ın Ankara Büyükelçisi Ceferino Adrian Valdez Peralta'nın ev sahipliğinde bir otelde düzenlenen resepsiyona, TBMM Paraguay Dostluk Grubu Başkanı, AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe ve diplomatik temsilcilerin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

3 YIL ÖNCE AÇILDI

Valdez, resepsiyonda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Antalya Diplomasi Forumu, Medeniyetler İttifakı ve bölgede barışı sağlayacak arabuluculuk faaliyetleri gibi uluslararası, ikili ve çoklu alanlarda çalışmalarını takdir ettiklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3 yıl önce yaptığı Paraguay ziyaretinin ardından Paraguay'ın Ankara Büyükelçiliği’nin açıldığını hatırlatan Valdez, o günden bu yana ikili iş birliğinin yanı sıra ticari ve ekonomik ilişkilerin arttığını kaydetti.

TÜRKİYE’YE ET İHRAÇ EDECEK

Valdez, “Paraguay küresel olarak dördüncü en büyük elektrik ihracatçısı, üçüncü en büyük soya fasulyesi ihracatçısı ve dokuzuncu en büyük sığır eti ihracatçısıdır. Gerçekten de ülkem, çevre ile uyumlu dünya çapında birinci sınıf bir gıda üreticisidir. Gurur kaynağımız olan etimiz yüzde 100 organiktir ve en zorlu pazarlara ihraç edilmektedir. İnşallah çok yakında Türkiye'de de yer alacak” dedi.

TÜRKİYE BURSUYLA OKUYORLAR

“Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi ile mücadele için tıbbi malzeme bağışı ile ülkeme verdiği desteği de takdir etmek istiyoruz” diyen Valdez sözlerini şöyle sürdürdü, “Akademik ve kültürel alanda, Türkiye Cumhuriyeti'nin verdiği burslardan sürekli olarak akademik eğitim alan ve tüm Türk halkının sevgi ve şefkatinden yararlanan beş öğrencimiz, Türkiye öğrencisinin hayatını her gün paylaşabilmenin mutluluğunu yaşadıklarını bizlere her zaman dile getirmektedirler.”

100 KİŞİLİK KURSA 1500 KİŞİ BAŞVURDU

“Dileğimiz, burada uzmanlaşmak için daha fazla Paraguaylı öğrencinin gelmesi ve Türk öğrencilerin de Paraguay'a giderek Paraguay halkının karakterize ettiği misafirperverliğin aynısını onlara sunabilmesidir. Paraguayda, önemli Türk şirketlerinin ticari değişim programları kurmaya başlaması ve bu nedenle desteğe ihtiyaç duyması nedeniyle oluşturulan, 100 kişi için planlanan çevrimiçi Türkçe dil kursu başlatıldığında, bin 500’den fazla Paraguaylı başvurmuştur.”

ÇOCUKLARINA TÜRK İSİMLERİ KOYUYORLAR

Paraguay- Türkiye Ticaret Odası (CAPATURK) Başkanı Rodrigo Samaniego ise “Türkiye’ye Güney Amerika’nın Kapısının anahtarını getirdik” diyerek, “Paraguay’da Türkiye sevgisi var. Bu sevgi nereden geliyor? derseniz, ülkemizde yayınlanan Türk dizileri sayesinde. Paraguay’da bu diziler çok moda. Tüm evlerde ilgiyle izleniyor. Hatta yeni doğan çocukların ön adları bu dizlerdeki karakterlerin isimlerinden konuyor. Paraguay’da Türkiye merakı nedeniyle bu yazdan itibaren Türkiye’ye gelecek turist sayısında belirgin artış olacaktır” dedi.

Emrah Özcan/İLKSAYFA