  • BIST 2.393,61
  • Altın 932.635
  • Dolar 15.961
  • Euro 16.76
  • Ankara 11 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 14 °C
»

Paraguaylılar çocuklarına Türk adları koyuyor

Paraguaylılar bir yandan Türkçe dilini öğrenmek isterken diğer yandan çocuklarına Türk adları koyuyor. Bu sevginin en büyük nedeni ise pandemide yapılan tıbbi yardımlar ve ülkede yayınlanan Türk dizileri.
Paraguaylılar çocuklarına Türk adları koyuyor

Paraguay'ın Ankara Büyükelçisi Ceferino Adrian Valdez Peralta Türk halkının sevgi, şefkat ve misafirperverliğinin herkes tarafından bilindiğini belirterek, pandemi sürecinde Türkiye’nin yaptığı tıbbi yardımı takdir ettiklerini vurguladı. 100 kişilik Türkçe dil kursuna bin 500 kişinin başvurduğunu, belirten Büyükelçi Valdez, ekonomik ve kültürel ilişkileri artırmayı hedeflediklerini söyledi. 

1652861267514.jpegParaguay- Türkiye Ticaret Odası Başkanı Rodrigo Samaniego ise Paraguay’da Türkiye’ye karşı aşırı bir sevgi olduğunu söyleyerek, “Bu sevgi Türk dizileri sayesinde. Paraguay’da bu diziler çok moda. Tüm evlerde ilgiyle izleniyor. Hatta yeni doğan çocuklara bu dizilerdeki karakterlerin isimleri konuluyor” dedi.

BAĞIMSIZLIK GÜNÜ KUTLANDI
Paraguay’ın 211’inci bağımsızlık günü Ankara’da bir otelde düzenlenen resepsiyonla kutlandı. Kutlamaya çok sayıda siyasi, bürokrat ve iş insanı katıldı. Paraguay'ın Ankara Büyükelçisi Ceferino Adrian Valdez Peralta'nın ev sahipliğinde bir otelde düzenlenen resepsiyona, TBMM Paraguay Dostluk Grubu Başkanı, AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe ve diplomatik temsilcilerin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.  

3 YIL ÖNCE AÇILDI
Valdez, resepsiyonda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Antalya Diplomasi Forumu, Medeniyetler İttifakı ve bölgede barışı sağlayacak arabuluculuk faaliyetleri gibi uluslararası, ikili ve çoklu alanlarda çalışmalarını takdir ettiklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3 yıl önce yaptığı Paraguay ziyaretinin ardından Paraguay'ın Ankara Büyükelçiliği’nin açıldığını hatırlatan Valdez, o günden bu yana ikili iş birliğinin yanı sıra ticari ve ekonomik ilişkilerin arttığını kaydetti.

TÜRKİYE’YE ET İHRAÇ EDECEK
Valdez, “Paraguay küresel olarak dördüncü en büyük elektrik ihracatçısı, üçüncü en büyük soya fasulyesi ihracatçısı ve dokuzuncu en büyük sığır eti ihracatçısıdır. Gerçekten de ülkem, çevre ile uyumlu dünya çapında birinci sınıf bir gıda üreticisidir. Gurur kaynağımız olan etimiz yüzde 100 organiktir ve en zorlu pazarlara ihraç edilmektedir. İnşallah çok yakında Türkiye'de de yer alacak” dedi.

TÜRKİYE BURSUYLA OKUYORLAR
“Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi ile mücadele için tıbbi malzeme bağışı ile ülkeme verdiği desteği de takdir etmek istiyoruz” diyen Valdez sözlerini şöyle sürdürdü, “Akademik ve kültürel alanda, Türkiye Cumhuriyeti'nin verdiği burslardan sürekli olarak akademik eğitim alan ve tüm Türk halkının sevgi ve şefkatinden yararlanan beş öğrencimiz, Türkiye öğrencisinin hayatını her gün paylaşabilmenin mutluluğunu yaşadıklarını bizlere her zaman dile getirmektedirler.”

100 KİŞİLİK KURSA 1500 KİŞİ BAŞVURDU
“Dileğimiz, burada uzmanlaşmak için daha fazla Paraguaylı öğrencinin gelmesi ve Türk öğrencilerin de Paraguay'a giderek Paraguay halkının karakterize ettiği misafirperverliğin aynısını onlara sunabilmesidir. Paraguayda, önemli Türk şirketlerinin ticari değişim programları kurmaya başlaması ve bu nedenle desteğe ihtiyaç duyması nedeniyle oluşturulan, 100 kişi için planlanan çevrimiçi Türkçe dil kursu başlatıldığında, bin 500’den fazla Paraguaylı başvurmuştur.”

ÇOCUKLARINA TÜRK İSİMLERİ KOYUYORLAR
Paraguay- Türkiye Ticaret Odası (CAPATURK) Başkanı Rodrigo Samaniego ise “Türkiye’ye Güney Amerika’nın Kapısının anahtarını getirdik” diyerek, “Paraguay’da Türkiye sevgisi var. Bu sevgi nereden geliyor? derseniz, ülkemizde yayınlanan Türk dizileri sayesinde. Paraguay’da bu diziler çok moda. Tüm evlerde ilgiyle izleniyor. Hatta yeni doğan çocukların ön adları bu dizlerdeki karakterlerin isimlerinden konuyor. Paraguay’da Türkiye merakı nedeniyle bu yazdan itibaren Türkiye’ye gelecek turist sayısında belirgin artış olacaktır” dedi.

Emrah Özcan/İLKSAYFA 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ankara Baraj Doluluk Oranı 18 Mayıs 2022 - ASKİ18 Mayıs 2022 Çarşamba 10:25
  • Ankara Su Kesintisi 18 Mayıs 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ18 Mayıs 2022 Çarşamba 10:24
  • Ev alana değil fabrika kurana vatandaşlık önerisi18 Mayıs 2022 Çarşamba 05:05
  • Fırsatçılık enflasyonu18 Mayıs 2022 Çarşamba 04:04
  • Necip Fazıl Kısakürek’in eseri Congresium’da sahnelenecek17 Mayıs 2022 Salı 05:05
  • Türk Diline "Sessiz İstila"17 Mayıs 2022 Salı 04:04
  • Hamamönü Kabakçı Konağı'nda Tokat konuşuldu17 Mayıs 2022 Salı 03:03
  • Medet Dedim Ağladım17 Mayıs 2022 Salı 02:02
  • EGO otobüslerinin hassas Duracak İkaz Butonları şoför ile yolcuları karşı karşıya getiriyor17 Mayıs 2022 Salı 01:01
  • Başkent'in kültür yolunda 300'den fazla etkinlik gerçekleştirilecek16 Mayıs 2022 Pazartesi 05:05
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti