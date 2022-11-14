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Patlamada 6 kişi öldü 81 kişi yaralandı

İstanbul Taksim İstiklal Caddesi’ne terör örgütü PKK/PYD ile bağlantılı olduğu belirlenen Suriye uyruklu şüpheli Ahlam Albashır’ın bıraktığı bomba nedeniyle patlama yaşandı. İstiklal Caddesi'ndeki patlamada 6 kişi vefat etti, 81 kişi yaralandı.
Patlamada 6 kişi öldü 81 kişi yaralandı

Terör örgütü PKK/PYD yine masumları hedef aldı. Taksim İstiklal Caddesi'ne terör örgütü ile bağlantılı olduğu değerlendirilen Suriye uyruklu şüpheli Ahlam Albashır tarafından bombalı terör saldırısı gerçekleşti. Yaşanan patlamada, 6 sivil vefat ederken, 81 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelerde tedavi altına alınırken 50 kişinin tedavilerinin ardından taburcu edildiği açıklandı. Olay yerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beyoğlu Belediyesi ekiplerince temizlik çalışması başlatıldı.

 İSTİKLAL CADDESİ TRAFİĞE AÇILDI 

Özel Harekât ve Çevik Kuvvet polislerinin nöbet tuttuğu İstiklal Caddesi'nde bulunan banklar Beyoğlu Belediyesi ekiplerince kaldırıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beyoğlu Belediyesi ekiplerinin temizlik çalışmalarının ardından İstiklal Caddesi yeniden yayaların kullanımına açıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya ziyareti öncesinde düzenlediği toplantıda, bombalı saldırıda vefat eden vatandaşlara Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

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 TERÖRİST GÖZALTINA ALINDI 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada, teröristin yakalandığı bilgisini paylaştı. Soylu, “Bombayı bırakan kişi, İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ondan önce yaklaşık 21 kişi daha gözaltına alınmıştı” dedi.

Terörün Türkiye’ye yakışmadığını dile getiren Soylu, 2022 yılı içerisinde 200’e yakın terör olayının engellendiğinin aktararak, “Belki bu karşılaştığımız olaydan daha müessif sonuçlara sebebiyet teşkil edecek terör olaylarıdır” dedi.

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 BEDEL ÖDERİZ 

Terörün farklı bir yüzü olduğunu ifade eden Soylu, “Dağda mücadele edersiniz. Sınır ötesinde mücadele edersiniz. Şehirde mücadele edersiniz ve birçok terör olayını engellersiniz. Bir tanesini kaçırırsınız. Millet olarak da ülke olarak da kaybettiğimiz canlar açısından da büyük bir bedel ödersiniz. Elbette ki coğrafyamızda büyük bir imtihanla karşı karşıya kaldığımızı biliyoruz” diye konuştu.

 BEŞİKTAŞ- FRAPORT TAV ANTALYASPOR MAÇI ERTELENDİ 

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş ile Fraport TAV Antalyaspor arasında bu akşam oynanması planlanan maç, Beyoğlu'nda meydana gelen patlama nedeniyle ertelendi. Hainler daha önce Beşiktaş'ta bombalı saldırı gerçekleştirmiş, 40'ı emniyet mensubu 47 kişi şehit olmuştu. Türkiye’nin yüreğini yakan saldırının acısı hala hafızalardaki tazeliğini koruyor. 

 PROVAKASYONA EMNİYET ŞERİDİ 

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), İstanbul'da meydana gelen bombalı saldırıyla ilgili “Provokatif içerikli paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 25 hesap yöneticisinin tespiti yapılmış, ilgili makamlara gönderilmiştir" açıklaması yaptı. 

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 TAHKİKAT DEVAM EDİYOR 

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı patlamayla ilgili adli tahkikat başlattığını, soruşturmanın etkin yürütülmesi için 8 cumhuriyet savcısı ve 2 cumhuriyet başsavcıvekili görevlendirildiğini söyledi.  

 YARALILAR HASTANEDE ZİYARET EDİLDİ 

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile incelemelerinin ardından çeşitli hastanelerde tedavi altına alınan yaralıları ziyaret etti. İlk olarak Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, ardından Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne giden Oktay ve Soylu, yaralıların sağlık durumları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

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 KAN SEVKİYATI YAPILDI 

Türk Kızılay’ı, sosyal medya hesabından “İstanbul'da meydana gelen patlamanın ardından civardaki hastanelere kan sevkiyatı yapılmıştır. Şu an acil kan ihtiyacı bulunmamaktadır” paylaşımı yaptı. 

 İMAMOĞLU’NDAN ‘KORKU VE PANİK’ UYARISI 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da sosyal medya hesabındaki paylaşımında, patlamayla ilgili emniyet ve sağlık ekiplerine yardımcı olunmasını, korku ve paniğe yol açabilecek paylaşımlardan uzak durulmasını istedi. İmamoğlu daha sonra, patlamanın yaşandığı bölgede incelemelerde bulundu.

İbrahim Seçkin Talaş / İLKSAYFA

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