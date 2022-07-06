Pazar günü açık olalım

Berberlerin Pazar günü kapalı olmaması gerektiğini belirten 13 yıllık berber Hakan Çelikbaş, “Bizimde tatil günümüz kadın kuaförleri gibi hafta içi olsun. İnsanların çoğu pazar günü izinli, yani en çok işi hafta sonu yapıyoruz. Sistem değiştirilsin” dedi.

Bayram yoğunluğu yaşayan berberler sektörde çırak sıkıntısı çektiklerini ve hala çözülmeyen sorunların olduğunu dile getiriyor. Yenimahalle Demetevler de çıraklığını yaptığı berberin sahibi olan Berber Hakan Çeliktaş ile bayram yoğunluğunu ve hafta sonu tatili, düşük fiyatlarla tıraş yapan berberler ve çırak bulma gibi kemikleşmiş sorunları konuştuk.

SORUNLARI ANLATTI

Teknoloji ilerliyor yeni meslek alanları ortaya çıkıyor, bazı mesleklerde tarih oluyor. Ancak birkaç meslek dalı var ki onlara her zaman ihtiyacımız var. Bunlardan biride berberlik mesleğidir. Berberler kimi zaman sırdaşımız, kimi zaman kendimize ayırdığımız özel bir vakit oluyor. Berberlik enteresan bir biçimde toplumumuzun duygusal bağ kurduğu bir meslek dalıdır. Her berberin yıllardır oraya gelen özel müşterileri vardır, dükkân kapanmadığı sürece de berberini asla değiştirmez.

Küçük yaşta çırak olarak mesleğe başlayan Berber Hakan Çeliktaş, bayram yoğunluğu yaşadıklarını söyleyerek işlerden memnun olduğunu kaydetti. Çeliktaş, yıllardır değişmeyen ve çözüm bulmayan mesleki sorunlarını haberimizde şöyle anlattı;

BAYRAM YOĞUNLUĞU YAŞANIYOR

Kurban bayramına sayılı günler kala berberlerde yoğunluk olduğunu ifade eden Çeliktaş, “İşlerimizden memnunuz. Bayram yoğunluğu yüzümüzü güldürüyor. Müşterileri burada bekletmiyoruz telefonla randevu sistemine geçtik. Müşterilerimiz bizi arıyor onlara saat veriyoruz o saatte gelip tıraşını oluyor. Böylece hem geride kalmış olsa da sağlık açısından pandemi kurallarını devam ettiriyoruz. Hem de burada beklerken canı sıkılan kalabalık olmuyor. Bayram yoğunluğu işlerimizi yoluna koydu durumdan memnunuz ” dedi.

ÇIRAKLIK YAPTIĞI DÜKKÂNIN SAHİBİ OLDU

Çeliktaş, mesleğe başladığından bugüne en çok tatil yapamadığından şikâyetçi olduğunu dile getirirken iş hayatını ve iş hayatında gördüğü sıkıntıları kısaca şöyle aktardı, “14 yaşında çıraklığa başladım şu anda 31 yaşındayım. 4 yıl süren bir çıraklığım oldu. Şu anda da çıraklık yaptığım yerin sahibi oldum. Bir berber olarak berberlerin en büyük sıkıntısı tatil günleri ve hala çok düşük fiyatlara tıraş yapan berberler var. Bu konularda Berberler Odası’nın başkanının hiçbir uygulaması yok. Ben mesela tek başıma çalışıyorum, eleman sıkıntısı çekiyorum” diyerek devam etti.

BİZDE HAFTA İÇİ TATİL YAPALIM

Çeliktaş: “Tatil günümüz olmadığı için haftanın 7 günü çalışmak zorunda kalıyoruz. İnsanların çoğu pazar günü izinli, yani en çok işi hafta sonu yapıyoruz. Biz erkek kuaförlerinin de en azından bayan kuaförleri gibi hafta içi izin gün olabilir. Pazar günü nöbetçi berber uygulaması gibi şeyler yapılabilir. Berberlerin pazar günü kapanması lazımsa bütün berberleri kapatabilmeliler. Berberler Odası nasıl bir çalışma sistemi yapar bilmiyorum ama bir şekilde yaptırım uygulanmalı” ifadesi kullandı.

FİYATLARA DÜZENLEME GETİRİLSİN

Çeliktaş söyleşimize şöyle devam etti: “Berberler Odası başkanını bizim gördüğümüz yok. Sadece seçim zamanları görüyoruz. Berberlerin bir sıkıntısı var mı diyen bir merci yok. Aidat alıyorlar ama bizlere bir şey kattıkları yok. Berberler Odası fiyat tarifesi çıkartıyor ama ben zannetmiyorum ki berberler o fiyat tarifelerini takip edebilsinler. Çünkü hala çok komik fiyatlara tıraş yapan berber çok, kimse hakkını almıyor ve meslekte el isçiliğinin değeri kalmıyor. Çırak konusunda ise insanlar çocuklarını berber yapmak istemiyor bu konuda büyük sıkıntı çekiyoruz” diyerek sektördeki çırak sorununa değindi.

AZİMLE ÇALIŞARAK YÜKSELDİ

14 yaşında çırak olarak başladığı iş yerinde azimle yükselerek patron olan Çeliktaş o yılları ve sonrasını şöyle anlattı; “14 yaşında çırak olarak başladığım mesleğin yaklaşık 4 yılı boyunca çırak olarak çalıştım. Daha sonra tıraş etmeye başladım. Ben mesleğimi severek yapıyorum. Sevmesem 13 yıl boyunca bu sektörde çalışmazdım. Şu an da çırak olarak işe başladığım dükkânın sahibi oldum. Bundan dolayı da tabi ki bir övünç ve mutluluk duyduğumu inkâr edemem. Azimle çalıştım başardım. Fakat son yıllarda aileler çocuklarının bir meslek sahibi olmasını istemiyor ne yazık ki. Herkes çocuğum okusun diyor ve bizim gibi mesleklerde çırak açığına neden oluyor. Eğitimin 12 yıl zorunlu hale gelmesi bizim ki gibi el işçiliği öğrenilmesi gereken mesleklerde açık oluşturdu. İşini sevip, gerçekten özen gösteren meslektaşlarıma hayırlı işler ve bol kazançlar dilerim” dedi.



Faruk Gökyurt/ İlksayfa