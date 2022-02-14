Polatlı soğanının faydalarını saya saya bitiremeyen Kılınç: "Bol bol tüketilmeli"

Ziraat Mühendisi Hasan Kılınç, Polatlı kuru soğanının haşlanmış olarak tüketildiğinde çok daha faydalı olduğunu açıklayarak “Bol bol tüketilmeli” tavsiyesinde bulundu.

Polatlı, Türkiye’nin kuru soğan deposu olarak biliniyor. Polatlı’da soğan ihtiyacının büyük bir kısmı karşılanıyor. Sağlığa faydası saymakla bitmeyen kuru soğanın sıkça tüketilmesi tavsiye ediliyor. Ziraat Mühendisi aynı zamanda Ankara Küçükbaş Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Hasan Kılınç, dondurucu kış günlerinde soğan tüketiminin fazlalaşması gerektiğini tavsiye etti.

EN ÇOK ÜRETİM POLATLI’DA

Ankara Küçükbaş Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı ve üretici Hasan Kılınç, Türkiye’de 2019 yılında 2,2 milyon ton kuru soğan üretiminin gerçekleştiğini, bunun 670 bin ton kuru soğanının Ankara’da üretildiği bilgisini verdi.

İHRACAT DEĞERİ ARTARAK DEVAM EDİYOR

Kılıç, “Kuru soğan dış ticareti incelendiğinde 2019/2020 yılı piyasa yılı itibariyle Türkiye’nin kuru soğan ihracat değeri yaklaşık 52,8 milyon dolar olarak gerçekleşti. 2019/2020 yılı piyasa yılı itibariyle ithalat ise yaklaşık 81 bin Dolar oldu. Türkiye kuru soğan ihracatında yüzde 17,7’lik payla Irak ile ilk sırada yer aldı” dedi.

EN İYİ ANTİBİYOTİK

Ziraat Mühendisi Hasan Kılınç, soğanın sağlığa faydasıyla ilgili önemli bilgiler verdi. Kılınç, “Soğan doğada bulunan en iyi antibiyotiktir. İçeriğinde kükürt, lif, A ve C vitaminleri bulunan soğan vücudu toksinlere karşı korur. Soğan bağışıklığı güçlendiren en önemli besindir. Kış aylarında gribi korur. Etkili bir balgam sökücüdür. Diyabeti engeller, vücuttaki şeker seviyesini dengeler. Diyet bitkisidir, saç dökülmesi ve cilt sorunlarına iyi gelir. Antioksidan bileşenleri bağışıklık güçlendiriyor. Ayrıca vücutta geliştirdiği bu koruma ile enfeksiyon oluşumlarını da engeller. İdrar yolu hastalıklarının çözümüdür. Kalp sağlığını koruyan en önemli besindir, vücutta kolesterolü düzenler” ifadelerini kullandı.

FAYDASI SAYMAKLA BİTMİYOR

Soğanın faydasının saymakla bitmediğini işaret eden Kılınç, şöyle devam etti: “Çağın vebası kansere karşı koruyuculuk sağlar. İçeriğinde krom ve sülfür bulunur. Sülfür, beyin sağlığına katkı sağlar. Ayrıca böbrek dostudur, sindirimi düzenleyen besinlerden de biridir. Kan şekerini kontrol eder. Diyabet hastalarının kan şekeri kontrolünü sağlar. Kemikleri güçlendirir. En az süt ve süt ürünleri kadar kemiklere iyi gelir.”

HAŞLANMIŞI DAHA FAYDALI

Haşlanmış soğanın çiğ soğandan 10 kat daha fazla faydalı olduğunu vurgulayan

Kılınç, “Pişmiş kırmızı kuru soğan, vücuttaki tüm iltihabı idrar yoluyla atar. Dolama hastalığına iyi gelir. Baş ağrısında birebir faydalıdır. Soğan, deforme olmuş hücreleri hemen tedavi eder. İnsülin azaltır, şeker hastaları rahatlıkla tüketebilir” şeklinde konuştu.

SOĞAN SEÇERKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Soğanın en ucuz besin maddelerinden biri olduğuna dikkat çeken Kılınç, soğan alırken dikkat edilmesi gerekenlere ilişkin şunları söyledi: “Kuru soğan seçerken yumuşak, kötü kokulu, filizlenmiş ve nemlenmiş olanlarını tercih etmeyin. Ayrıca kabuğun renginin yeşile dönmemiş olması da önemli.”

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-