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Polisten kaçarken dere yatağına atlayan gasp şüphelisi bacağını kırdı

İZMİR'in Konak ilçesinde, bir kişinin cep telefonunu gasbettiği öne sürülen Şevket G. (35), polisten kaçarken dere yatağına atlayınca bacağını kırdı.
Polisten kaçarken dere yatağına atlayan gasp şüphelisi bacağını kırdı

Olay, saat 15.30 sıralarında Yenidoğan Mahallesi, 2221 Sokak'ta meydana geldi. Yenişehir Pazaryeri yakınlarında yaşlı bir kadına bıçak çekip telefonunu gasbettiği ileri sürülen Şevket G., ihbar üzerine gelen polisleri fark edince kaçmaya başladı. Polisten kurtulmak için yaklaşık 4 metre derinliğindeki dere yatağına atlayan Şevket G., bacağını kırdı.

Polisler, acı içinde kıvranan Şevket G. için AKS 110 ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Şevket G., Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Şevket G.'nin tedavisinin ardından gözaltına alınacağı bildirildi.

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