Popüler kültür kitap tercihlerini etkiliyor

Adilhan Kitapçılar Çarşısı’nda sahaflık yapan Ulaş Koçak, yeni jenerasyonun klasik eserlerden ziyade fantastik ve bilim kurgu kitapları tercih ettiğini belirterek, bu tercihte en büyük etkenin ise popüler kültür olduğunu kaydetti.

Kızılay Adilhan Kitapçılar Çarşısı’nda sahaflık yapan Hiciv Sahaf-Kitabevi sahibi Ulaş Çağrı Koçak, genç neslin kitap tercihinin son yıllarda değiştiğini söyledi. Yeni jenerasyonun klasik eserlerden ziyade popüler kültürün ön plana çıkardığı fantastik ve bilim kurgu kitapları tercih ettiğine dikkat çeken Koçak, bunun en büyük sebebinin ise gelişen teknoloji ile birlikte değişen algılarımız olduğunu kaydetti.

GAZETECİLİKTEN SAHAFLIĞA

Koçak, asıl mesleğinin gazetecilik olduğunu kitaplara duyduğu ilgiden dolayı sahaflık yapmaya başladığını kaydederek, “Bu mesleğe bilinçli ve isteyerek başladım. Severek yapıyorum. Kitaplar hayatımın her anında vardı. Sahaflık unutulmaya yüz tutmuş meslekler arasında olduğu için ilgimi daha da artırdı. Bu meslekte değerli eserleri geri dönüşüme sokmak yerine hayatın içine yeniden kazandırarak okunmasını sağlıyoruz” dedi.

DONANIM, BİLGİ VE İLGİ GEREKLİ

Sektörün problemleri ile ilgili de bilgi veren Koçak, “Bu işi yapmak için sevmek, bilmek ve ilgi duymak gerekli. Ne yazık ki son dönemlerde bu işi sadece ticari bir meta olarak görüp yapmaya çalışanlar var. Sahaflık yapacaksınız yazar, yayınevi vb. alanında bilgi sahibi olmanız ve hevesli olmanız gerekli” diye konuştu.

KİTAP FİYATLARINDA AŞIRI ARTIŞ VAR

Kâğıt fiyatlarının dövize endeksli olmasından dolayı son yıllarda kitap fiyatlarında aşırı bir artış meydana geldiğini hatırlatan Koçak, iki yıl önce 20 liraya satılan sıfır bir kitabın şimdiki fiyatının 80 liraya geçtiğini belirtti. Kitap fiyatlarındaki artışın okuma kültürünü baltaladığına dikkat çeken Koçak, “Toplumu sistem yönlendirir. Bu sistemin acilen düzeltilmesi lazım. Bu fiyatlardaki kitaplara okuyucunun günümüzde ulaşması çok zor bir hale geldi. Sıfır aldığımız kitapları sattığımız fiyata geri alamıyoruz” dedi.

OKUR İKİNCİ ELE YÖNELDİ

Kitap fiyatlarındaki artışın okuyucuyu ikinci el kitaba yönlendirdiğini sözlerine ekleyen Koçak, “Burada da sistemsel birkaç aksaklıklar var. Bu mesleği meslek olarak değil de ticari olarak yapanlar kilo fiyatına satar gibi kitap satmaya başladılar. Önceden kitabı fiyatını sahaf belirlerdi. Şimdi internetin yaygınlaşmasıyla kitap toplayıcılar kitapları kendileri satmaya başladı. Kitapların değerlerini bilmedikleri için bir lira üç lira gibi komik rakamlara kitap satmaya başladılar. Bu da bizlerin işlerini olumsuz yönde etkilemeye başladı. Bu konuda mesleğin büyük sıkıntıları var” şeklinde konuştu.

KLASİKLERE İLGİ AZALDI

Genç neslin ilk tercihinin ise ders kitapları ile popüler kültürün ön plana çıkardığı kitaplar olduğunu kaydeden Koçak, “Gençler fantastik ve bilim kurgu kitapları tercih ediyor. Klasik kitaplara son dönemlerde gençler tarafında çok ilgi görmüyor. Bunun sebebini de değişen algılarımıza bağlıyorum. Sinemanın ve fantastik öğelerin bunda etkisi büyük. Klasik eserlere karşı bir ön yargı var. Yazar ve içerik konusunda ağır olduğu düşünülüyor ve tereddütle yaklaşılıyor. Hâlbuki klasiklerden daha keyifli ve hızlı okunacak başka kitap türü yoktur” diyerek sözlerini noktaladı.

Emrah Özcan/İLKSAYFA