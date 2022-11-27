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Prof. Dr. Mevlüt Karakaya Ankara'da Birlik Sohbetleri'ne katıldı

Ankara'da Birlik Derneği faaliyetleri kapsamında, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Prof. Dr. Mevlüt Karakaya, Ankara'da Birlik Sohbetleri'ne katıldı. Karakaya, “Üç kıtada at koşturan Osmanlı’nın özünde Oğuz Töresi vardı” dedi.
Prof. Dr. Mevlüt Karakaya Ankara'da Birlik Sohbetleri'ne katıldı

Geleneksel Ankara’da Birlik Sohbetleri'nin bu ayki konuğu MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Prof. Dr. Mevlüt Karakaya oldu. Toplantının açılış konuşmasını yapan dernek başkanı Bayram Mutlu, “‘Ankara’da Birlik Sohbetleri ile siyasilerle vatandaşlarımızı buluşturarak aralarında köprü olamaya çalışıyoruz” dedi. Karakaya, Türk’ün Oğuz Töresinden dünden bu güne Anadolu’daki Türk Devletlerinden ve Türkiye için Ankara’nın öneminden konuştu. Karakaya, “Oğuz töresinde kızılca günlerde seğmen alayı kurulur. Halk yeni bir devlet kurulacağı ve başlarına yeni bir bey seçileceği zaman seğmen alayı kurar. Bu anane, Türklerin Oğuz kolunda görülmektedir. Üç kıtada at koşturan Osmanlı’nın özünde Oğuz Töresi vardı” dedi.

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 SİYASİLER İLE VATANDAŞLARIMIZI BULUŞTURUYORUZ 

Söyleşinin açılış konuşmasını yapan Ankara’da Birlik Derneği Genel Başkanı Bayram Mutlu, siyasilerle vatandaşları bir araya getirdiklerine dikkat çekerek, “Ankara’da Birlik Derneği hem Ankaralıların hem de Ankara’da yaşayan vatandaşlarımızın bir arada olduğu sosyal yardımlaşma ve dayanışma derneği olmakla beraber aynı zamanda bir kent derneğidir. Ankara’da Birlik Derneği olarak siyasetin bir çözüm noktası olduğumuzu biliyor, siyasilerimizle vatandaşlarımızı bir araya getirerek arada köprü olmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

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 SALAT VE EZANLARLA KARŞILANDI 

Karakaya, Ankara temalı söyleşide, Ankara’nın Milli Mücadele’deki yeri ve başkent oluşunu anlattı: “Milli Mücadele döneminde hürriyet ve bağımsızlığa kavuşma savaşının merkezi haline gelen Ankara, 27 Aralık 1919'da Temsil Heyeti'nin buraya gelmesi ile Millî Mücadele'nin karargâhı olmuştu. 27 Aralık 1919 günü Sivas’tan Ankara’ya gelen Temsil Heyeti’ne Ankara halkının göstermiş olduğu ilgi ve alaka nedeniyle de Başkent olması kararına varıldı. 27 Aralık Türk tarihinin kızılca günüdür. Gazi Mustafa Kemal’e, güzel sesli hafızlar salat ve ezan okuyorlardı. Ankara Müftüsü Rıfat Börekçi, seğmen alayının önünde dua ediyordu. 'Mustafa Kemal Paşa’ya Kızılca günümüze hoş geldiniz, kızılca günümüzü aydınlattınız' diyorlardı." 

Gerçekleşen söyleşiye; MHP Altındağ ve Çankaya İlçe Başkanları ile Ülkü Ocakları Ankara İl Başkanı, Belediye Meclis Üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Faruk Gökyurt/ İLKSAYFA

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