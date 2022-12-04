Prof. Dr. Turan Güven vefatının üçüncü yılında anıldı

Prof. Dr. Turan Güven’in anma programında konuşan Turan Güven’in kardeşi Hasan Yakup Cangüven, “Dinimizde yer alan temel inanç esaslarına sadece iman etmemiş, onu tüm hayatına uygulamış yiğit Anadolu evladını bu kısa zamanda anlatmak çok zor “ dedi.

Prof. Dr. Turan Güven vefatının üçüncü yılında Gazi Üniversitesi Mimar Kemaleddin Salonu’nda anıldı. ‘İnsan Gelecekte Yaşar’ temasıyla düzenlenen anma programına Turan Güven’in ailesi, meslektaşları, öğrencileri ve tüm sevenleri katıldı. Düzenlenen programda konuşan Turan Güven’in kardeşi Hasan Yakup Cangüven, “Hayatını devletine, milletine, vatanına adamış ülkesinin gelişmesi ve büyümesi için kafa yormuş büyük fikir ve dava adamıdır. İslam dininin iman esaslarını ifade eden ‘Amentü’ de geçen temel inanç esaslarına yalnızca iman etmeyip hayatında bu esasları layıkıyla uygulamıştır. Hayatı aksiyonlarla dolu yiğit bir Anadolu evladını 90 dk’lık bir programda anlatabilmek, ona ait güzel olan ne varsa konuşabilmek çok zor” dedi.

“BÜYÜK FİKİR VE DAVA ADAMIDIR”

Açılış konuşmasını Turan Güven’in kardeşi Araştırmacı-Yazar Hasan Yakup Cangüven gerçekleştirdi. Cangüven, “70 yıllık ömründe aynı dili konuşmuş, inandığı yolda dümdüz yürümüş, dünya malının ve eşyanın kölesi olmadan yaşamış, ‘fikrin de bir namusu var’ diyerek hep kendisi kalmıştır. İdealist bilgilerini sosyal, kültürel, üniversite, eğitim, ahlak, din, toplum, gençlik ve milliyetçilik üzerine muhtelif gazete ve dergilerde yazdığı yazılarla, verdiği seminerlerle milli ve manevi kültürül gelişmesi için büyük çaba harcamıştır. Hayatını devletine, milletine, vatanına adamış ülkesinin gelişmesi ve büyümesi için kafa yormuş büyük fikir ve dava adamıdır” ifadelerini kullandı.

“İslam dininin iman esaslarını ifade eden ‘Amentü’ de geçen temel inanç esaslarına yalnızca iman etmeyip hayatında bu esasları layıkıyla uygulamıştır” diyen Cangüven, “Bu esasların bilincinde olarak iyi amel işlemiş, hayatın öbür dünya boyutunu bu dünyada idrak etmiş bir mümin olarak baki âleme göçüp gitmiştir. Hayatı aksiyonlarla dolu yiğit bir Anadolu evladını 90 dk’lık bir programda anlatabilmek, ona ait güzel olan ne varsa konuşabilmek çok zor” diye konuştu.

MÜSTESNA BİR İNSANDI

Cangüven, sözlerini şu şekilde noktaladı: “Peygamber Efendimiz Hz. Muhammet(sav) bir hadisi şerifinde şöyle buyurmaktadır: ‘İnsanoğlu öldüğü zaman bütün amel ve sevapları sona erer. Şu üç şey bundan müstesnadır: Sadaka-i cariye, istifade edilen ilim ve kendisine dua eden hayırlı evlat.’ Turan hocanın bugün geride bıraktığı eser ve hatıralarına baktığımızda ‘İnsan Gelecekte Yaşar’ ve ölümünden sonra yayınlanan ‘Hayatın Kaynağı İnsanın Kökeni Din ve Bilim’ adını verdiği kitapları ile öğrendiği ve başkalarına öğrettiği bilgi ile okuttuğu, referansta bulunduğu, yardımcı olduğu binlerce öğrencisi ile vatana, devlete, millete, ülkesine ve ahlaki değerlerine bağlı, güçlü kişiliğe sahip yetiştirdiği evlatları ile Peygamber Efendimizin hadisine uygun hayat yaşamış, bu vasfa mazhar olmuş, amellerinin sevabını halen toplamaya devam eden müstesna insanlardan biridir.”

BİLGİ VE TECRÜBELERİ BİZLERE EMANET

Turan Güven’in Kardeşi Hasan Yakup Can Güven’in ardından Gazi Üniversitesi Rektörü Musa Yıldız ise, "Engin düşünce dünyası ve vatan sevdasıyla bu milletin evlatlarına yol göstermeye çalışıyordu. Çalışkanlığı, azmi, titizliği, özenli haliyle öğrencilerine ve dostlarına örnek olmaya çalışıyordu. Güler yüzlü, sıcak sohbeti, samimi halleri ve hayata dair yaptığı anlamlı tespitleriyle sevenlerinin gönlünde ayrı bir yeri vardı. Gençlerle vakit geçirmeye çok ehemmiyet verir, onlara zorlu hayat mücadelesini anlatmayı, vatan ve millet sevgisinin köklerini aktarmayı görev kabul ederdi. Turan hocamız kitaplara olan sevdasını, ilim yapma sürecindeki heyecanını ve memleket meseleleriyle dertlenmeyi ömrünün son demlerine kadar sürdürmüştü. Rahmetli hocamızın sahip olduğu bu kıymetli bilgi ve tecrübeleri bizlere emanet olarak kaldı" diyerek duygu ve düşüncelerini aktardı.

HAYATIN SORULARINA CEVAP ARAYAN AYDINDI

Son olarak anma programına katılarak Turan Güven’in arkadaşları, öğrencileri ve meslektaşları, ailesi tarafından farklı şekillerde anılacağını dile getiren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “Hepsinin ortak payının Turan Güven’in sıcaklığı, samimiyeti ve hayata karşı sorumlu davranışı olacaktır” dedi. Bilgin, “Hayatta doğduğumuza inandığımız gibi ölümün olduğuna da inanıyoruz. Bu kaçınılmaz bir gerçek. Önemli olan geride bıraktıklarımızdır. Turan ağabey işlediği konularla sınırlı kalmayan, başka bir bakış açısına sahip dünya görüşüyle bağlantılı olarak birçok çalışma yaptı. Gerçekleştirdiği çalışmalara baktığımız zaman da hayatın temel sorularına cevap vermeye çalışan bir aydın olduğu görülüyor. Hepimizin karşı karşıya kaldığı temel problemi Turan ağabey yazdıklarında sık sık belirtiyor. Turan hocamızın bıraktığı hatıraları, insani ilişkileri arkadaşlarının, dostlarının kendi çevrelerinde de aktararak çoğaltacaklarına inanıyorum. Anılmak güzel, anmakta erdemli bir davranıştır. Bu toplantıyı organize eden bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından Turan Güven’i anmak için panel düzenlendi. Panelin moderatörlüğünü Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hamza Yılmaz gerçekleştirdi. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mahmut Selvi, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Refik Turan, Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdinç Yazıcı düzenlenen panelde konuşmacı olarak yer aldı. Konuşmacılar Turan Güven ile geçen anılarını anlatırken duygu dolu anlar yaşadı.

Buket Beslen/ İLKSAYFA-