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PTT personel mi alacak? PTT Personel alımını hangi alanda yapacak, genel başvuru şartları neler?

Vatandaşların merakla beklediği PTT personel alımı ile ilgili birçok haber yazılıyor. Alım ile ilgili açıklamalar geliyor. Peki, PTT personel mi alacak? PTT personel alımını hangi alanda yapacak, genel başvuru şartları neler?
PTT personel mi alacak? PTT Personel alımını hangi alanda yapacak, genel başvuru şartları neler?

Kamuda görev almak isteyen vatandaşlar PTT personel alım haberlerini ve ilanları araştırıyor. Peki, PTT personel mi alacak? PTT Personel alımını hangi alanda yapacak, genel başvuru şartları neler?

 PTT PERSONEL Mİ ALACAK? 

PTT alım ilanlarını merakla araştıran vatandaşlar birçok haberle karşılaşıyorlar. Birçok haber sitesinde “PTT 23 bin personel alacak”, “PTT 55 bin personel alacak” başlıklı haberler karşımıza çıkıyor. Sizin için bu haberleri araştırdığımızda PTT personel alımı ile ilgili henüz resmi bir tarih ve ilanla karşılaşamadık. Bu tarz haberlerin içeriğine bakıldığında da henüz resmi bir açıklama olmadığı görülüyor.

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 PTT PERSONEL ALIMI HANGİ ALANLARDA YAPILACAK? 

PTT’nin yaptığı duyurulara göre en çok gişe personeli, postacı, uzman personel, uzman yardımcısı ve şoför kadrolarına alım yapacak. Bunların yanı sıra tekniker, teknisyen, sağlık alanında personeller, mühendis kadroları ve diğer kurumların ihtiyaçlarına göre alımlar yapılacak. PTT’nin geçmiş yıllarda yaptığı alımlara ve duyurulara bakarak bu alanlarda personel alımı yapacağı biliniyor.

 PTT PERSONEL ALIMLARI ŞARTLARI NELERDİR? 

PTT personel alım genel başvuru şartları ise şunlar:

*Yalnızca Türk vatandaşı olunması gerekiyor.

*KPSS puan şartlarının tamamlanması gerekiyor. 

*Başvuru yapılacak kadronun öğrenim şartları sağlanmalı

*Yaş şartı sağlanmalı

*Kamu haklarından yasaklı olunmamalı

*Erkeklerde askerlik ile ilişki olmaması gerek

*Mesleki tüm koşullar yerine getirilmeli

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