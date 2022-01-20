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Pursaklar 1. Kitap Günleri fuarı 60 bin kişi ziyaret etti

Pursaklar 1. Kitap Günleri fuarı, kitapseverlerin ve öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. 105 yayınevinin stant açtığı fuarı, ilk 6 günde 60 bini aşkın kitapsever ziyaret etti.
Pursaklar 1. Kitap Günleri fuarı 60 bin kişi ziyaret etti

Pursaklar 1. Kitap Günleri fuarı, kitapseverlerin ve öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Pursaklar Belediyesince bu yıl ilki gerçekleştirilen kitap fuarında 105 yayınevi açtığı stantlarda kitapseverleri bekliyor. Pursaklar Aile Yaşam Merkezi’nde düzenlenen, 23 Ocak tarihine kadar açık olacak kitap fuarında ünlü yazarlar imza ve söyleşi etkinlikleri gerçekleştiriyor. Fuar sabah saat 9.00’dan akşam 18.00’e kadar açık oluyor. 

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ÖĞRENCİLERİN İLGİSİ BİR HAYLİ FAZLA
Fuara özellikle öğrenciler büyük ilgi gösteriyor. Pursaklar Belediyesi, ilçedeki okullardan fuar alanına ulaşım imkânı sağlıyor. Fuarda her yaşa ve her bütçeye uygun kitap bulunuyor. Yayınevleri, öğrenciler ve kitapseverlere indirim imkânı sağlıyor. Bu avantajlardan faydalananlar fuardan elleri dolu dolu ayrılıyor. Çocuklara yönelik müzikal gösterilerin de yer aldığı fuarda tiyatro ve kukla gösterileri ile eğlenceli bir etkinliğe imza atılıyor. 

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FUARA YOĞUN İLGİ BAŞKANI ŞAŞIRTTI 
Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, bu yıl ilkini gerçekleştirdikleri fuarın büyük ilgi gördüğünü belirterek, "Böyle bir yoğunluğu beklemiyorduk. Bu bizi aşırı mutlu etti. Hemşehrilerimiz ve gençlerimiz heyecanla bu fuarı bekliyormuş. Bu yıl birincisini yaptık, gelenek haline getirip inşallah her yıl düzenleyeceğiz” dedi. 

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KİTAPSEVERLER MEMNUN
Gazetemize konuşan bir kitapsever, kitap fuarından bir hayli memnun olduklarını kaydederek, “Fuarı beklediğimden daha iyi buldum. Her yaş grubuna göre kitap bulabilmek mümkün. Teşvik amaçlı fiyatlar da oldukça uygun, yayınevlerinin indirim imkanı sunması da güzel bir davranış olmuş. Hem kendim hem de çocuklarım için güzel kitaplar aldım. Fuarın devamını bekliyorum” dedi.   

60 BİN AŞKIN ZİYARET 
14 Ocak’ta kapılarını açan Pursaklar 1. Kitap Günleri’ni ilk 6 günde 60 bini aşkın kitapsever ziyaret etti. 23 Ocak’a kadar açık olacak fuarı, ziyaret edenlerin 100 bini bulması bekleniyor. 

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ÜCRETSİZ ÇORBA İKRAMI
Pursaklar Belediyesi, mobil mutfak aracıyla fuara gelen vatandaşlara ücretsiz çorba ikramı yapıyor.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-

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