Pursaklar İlçe Başkanı Tükayık “AK Parti vatandaşın partisidir”

AK Parti Pursaklar İlçe Başkanı Servet Tükayık teşkilat çalışmalarını anlattı. Başkan Türkayık, “ AK Parti kurulduğu günden bugüne hep vatandaşın partisi oldu. Bizler vatandaşımızla beraber onlar için çalışıyoruz” dedi.

Son günlerde ülke gündeminde olan 2023 Genel Seçimleri yaklaşırken siyasi partilerde seçim hazırlıklarına başlamaya hazırlanıyor. AK Parti Pursaklar İlçe Başkanı Servet Türkayık gazetemize yaptığı açıklamalarda AK Parti’nin kurulduğu günden bugüne vatandaşın partisi olduğunu vurguladı.

Pursaklar’da yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi veren Türkayık, her geçen gün AK Parti olarak Pursaklar’da üye sayılarını artırdıklarına dikkat çekti.

“AMACIMIZ VATANDAŞI DİNLEMEK”

Pursaklar AK Parti İlçe Başkanı Servet Türkayık, söyleşimizde şu başlıklara değinerek şöyle devam etti; “Pursaklar da her Cuma vakti ayrı camimiz de namaz kılıp camimizin olduğu sokaktaki caddedeki esnaflarımızın hatırını sorarız. AK Parti Pursaklar ilçe teşkilatı olarak her 15 günde bir belirlenen mahallelerde kapı gezmeleri yaparız. Pursaklar da tek sandıklı köyleri saymazsak 11 tane büyük mahallemiz var. Pursaklar da nüfus arttı 290 sandıkla seçime girmiştik şuan 300 sandık civarı ile seçime gireceğiz. Bir mahallede 21 ekip olarak çalışmalar yapıyoruz. Gittiğimiz kapılarda Cumhurbaşkanımızın selamını İl Başkanımızın selamını iletip onları dinliyoruz. Bu yaptığımız mahalle gezilerinde amacımız vatandaşımızı dinlemek varsa onların sorunlarını sıkıntılarını İl Başkanlığımıza ve genel merkezimize iletmek” şeklinde konuştu.

“PROPAGANDA YAPMIYORUZ”

Tükayık, “Gittiğimiz kapılarda seçim propagandası yapmıyoruz. Vatandaşlarımız sadece AK Parti’den geldiğimizi biliyorlar selamlarımızı ilettikten sonra vatandaşımızı dinliyoruz. Gittiğimiz hanedeki vatandaşımız partimize üye değilse üye olmak yönündeki niyetleri sorulur üye olmak istiyorsa üye kabulü yapılır. Bu şekilde bu mahalle gezmelerinde hem vatandaşımızın isteklerini iletiyoruz hem de üye olmak isteyen vatandaşlarımızı partimize üye yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

“ÜYE SAYIMIZ ARTTI”

“Pursaklar’da bu yıl üye sayımız arttı” diyerek konuşmasına devam eden Türkayık, “Üye kayıplarımızın sebebi maalesef ki ölümler oluyor. Biliyorsunuz pandemi döneminde kaybettiğimiz vatandaşlarımız oldu. 2020- 2021 yıllarında İl Başkanlığımız tarafından yapılan üye çalışmaları ile üye sayımız da Ankara geneli bir artış oldu. Cuma günleri milletvekillerimizle beraber saha çalışması yapıp vatandaşımızı dinliyoruz. Bunun yanında hacı olan vatandaşlarımızı ziyaret edip onlarında gönlünü alıyoruz” dedi.

“VATANDAŞIMIZ UMUTLU”

Türkayık, “Evlere gittiğimizde dostumuz seviniyor. AK Parti vatandaşın partisidir. Bugüne kadar hep vatandaşımızın içinde onlar beraber çalışmalarda bulunduk. Bizim bu ziyaretlerdeki en büyük amacımız vatandaşımıza ulaşmak. Onlarla beraber onların sorunlarına çözüm aramak. Sahaya baktığımızda genel manada şunu söyleyebilirim ki vatandaşlarımız AK Parti’den ve Sayın Cumhurbaşkanımızdan umutlu diyebilirim” şeklinde konuştu.

“İHTİYAÇ SAHİPLERİNİN YANINDAYIZ”

Türkayık, “Sosyal yardımlaşma konusunda vatandaşlarımıza ulaşan sosyal politikalar başkanlığımız var. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız bize ulaştığı takdirde hayırsever vatandaşlarımızın bizlere emanet ettiği gıda çeklerinden ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza dağıtıyoruz. Bu konuda teşkilatın bir bütçesi yok hayırsever vatandaşlarımızın desteklerini iletmek için aracılık yapıyoruz” sözleri ile AK Parti teşkilatının sosyal çalışmalarına değindi.

“GENÇLERİMİZE YARDIMCI OLUYORUZ”

Türkayık son olarak YKS sınavına giren gençlere de tercihler anlamında yol gösterdiklerini vurgulayarak şu şekilde konuştu, “Üniversite tercihleri hususunda gençlerimizin yanında oluyoruz. İlçemiz bünyesinde bulunan uzman ekip ve eğitimcilerimizle beraber gençlerimizin tercih yapmasında onlara yol gösteriyoruz. Biz AK Parti olarak dün olduğu gibi bugün de ilk günkü gibi her konuda vatandaşımızın yanındayız. Onlarla beraber onlar için çalışıyoruz.”

“BELEDİYEMİZİN GÖREN GÖZÜ OLDUK”

Türkayık, Pursaklar Belediyesi’nin çalışmalarına dikkat çekerek Başkan Ertuğrul Çetin’in çalışmalarına değindi, “Pursaklar’da belediyemiz sosyal belediyecilik anlayışı içinde çalışmalar yapıyor. Yaz aylarında Kültür Gezileri düzenleyerek. Ev hanımlarımızı günü birlik geziler düzenliyor. Eylül ayına kadar devam eden yaz etkinliklerimiz var. Ertuğrul Başkanın ve Pursaklar Belediyemizin çalışmalarını herkes görüp takdir ediyor. Vatandaşlarımız da belediyelerimizin çalışmalarını takdir ediyor. Teşkilat olarak whatsapp mahalle guruplarımız var. Bu gurupta mahalle teşkilatlarımız mahallesindeki aksaklıkları guruba atıyor. Belediyemizde en acil şekilde bu sorunu çözüyor. Şunu diyebilirim ki AK Parti teşkilatı Pursaklar’da belediyemizin gören gözü şeklinde vatandaş yararına çalışmalar yapıyor.”

Faruk Gökyurt\ ilk sayfa