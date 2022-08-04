  • BIST 2.723,67
  • Altın 1034.993
  • Dolar 17.9307
  • Euro 18.3671
  • Ankara 26 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 26 °C
»

Pursaklar İlçe Başkanı Tükayık “AK Parti vatandaşın partisidir”

AK Parti Pursaklar İlçe Başkanı Servet Tükayık teşkilat çalışmalarını anlattı. Başkan Türkayık, “ AK Parti kurulduğu günden bugüne hep vatandaşın partisi oldu. Bizler vatandaşımızla beraber onlar için çalışıyoruz” dedi.
Pursaklar İlçe Başkanı Tükayık “AK Parti vatandaşın partisidir”

Son günlerde ülke gündeminde olan 2023 Genel Seçimleri yaklaşırken siyasi partilerde seçim hazırlıklarına başlamaya hazırlanıyor. AK Parti Pursaklar İlçe Başkanı Servet Türkayık gazetemize yaptığı açıklamalarda AK Parti’nin kurulduğu günden bugüne vatandaşın partisi olduğunu vurguladı.
Pursaklar’da yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi veren Türkayık, her geçen gün AK Parti olarak Pursaklar’da üye sayılarını artırdıklarına dikkat çekti.

“AMACIMIZ VATANDAŞI DİNLEMEK”

Pursaklar AK Parti İlçe Başkanı Servet Türkayık, söyleşimizde şu başlıklara değinerek şöyle devam etti; “Pursaklar da her Cuma vakti ayrı camimiz de namaz kılıp camimizin olduğu sokaktaki caddedeki esnaflarımızın hatırını sorarız. AK Parti Pursaklar ilçe teşkilatı olarak her 15 günde bir belirlenen mahallelerde kapı gezmeleri yaparız. Pursaklar da tek sandıklı köyleri saymazsak 11 tane büyük mahallemiz var. Pursaklar da nüfus arttı 290 sandıkla seçime girmiştik şuan 300 sandık civarı ile seçime gireceğiz. Bir mahallede 21 ekip olarak çalışmalar yapıyoruz. Gittiğimiz kapılarda Cumhurbaşkanımızın selamını İl Başkanımızın selamını iletip onları dinliyoruz. Bu yaptığımız mahalle gezilerinde amacımız vatandaşımızı dinlemek varsa onların sorunlarını sıkıntılarını İl Başkanlığımıza ve genel merkezimize iletmek” şeklinde konuştu. 

“PROPAGANDA YAPMIYORUZ”

Tükayık, “Gittiğimiz kapılarda seçim propagandası yapmıyoruz. Vatandaşlarımız sadece AK Parti’den geldiğimizi biliyorlar selamlarımızı ilettikten sonra vatandaşımızı dinliyoruz. Gittiğimiz hanedeki vatandaşımız partimize üye değilse üye olmak yönündeki niyetleri sorulur üye olmak istiyorsa üye kabulü yapılır. Bu şekilde bu mahalle gezmelerinde hem vatandaşımızın isteklerini iletiyoruz hem de üye olmak isteyen vatandaşlarımızı partimize üye yapıyoruz” ifadelerini kullandı. 

“ÜYE SAYIMIZ ARTTI”

“Pursaklar’da bu yıl üye sayımız arttı” diyerek konuşmasına devam eden Türkayık, “Üye kayıplarımızın sebebi maalesef ki ölümler oluyor. Biliyorsunuz pandemi döneminde kaybettiğimiz vatandaşlarımız oldu.  2020- 2021 yıllarında İl Başkanlığımız tarafından yapılan üye çalışmaları ile üye sayımız da Ankara geneli bir artış oldu. Cuma günleri milletvekillerimizle beraber saha çalışması yapıp vatandaşımızı dinliyoruz. Bunun yanında hacı olan vatandaşlarımızı ziyaret edip onlarında gönlünü alıyoruz” dedi. 

“VATANDAŞIMIZ UMUTLU”

Türkayık, “Evlere gittiğimizde dostumuz seviniyor. AK Parti vatandaşın partisidir. Bugüne kadar hep vatandaşımızın içinde onlar beraber çalışmalarda bulunduk. Bizim bu ziyaretlerdeki en büyük amacımız vatandaşımıza ulaşmak. Onlarla beraber onların sorunlarına çözüm aramak. Sahaya baktığımızda genel manada şunu söyleyebilirim ki vatandaşlarımız AK Parti’den ve Sayın Cumhurbaşkanımızdan umutlu diyebilirim” şeklinde konuştu. 

“İHTİYAÇ SAHİPLERİNİN YANINDAYIZ”

Türkayık, “Sosyal yardımlaşma konusunda vatandaşlarımıza ulaşan sosyal politikalar başkanlığımız var. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız bize ulaştığı takdirde hayırsever vatandaşlarımızın bizlere emanet ettiği gıda çeklerinden ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza dağıtıyoruz. Bu konuda teşkilatın bir bütçesi yok hayırsever vatandaşlarımızın desteklerini iletmek için aracılık yapıyoruz” sözleri ile AK Parti teşkilatının sosyal çalışmalarına değindi. 

“GENÇLERİMİZE YARDIMCI OLUYORUZ”

Türkayık son olarak YKS sınavına giren gençlere de tercihler anlamında yol gösterdiklerini vurgulayarak şu şekilde konuştu, “Üniversite tercihleri hususunda gençlerimizin yanında oluyoruz. İlçemiz bünyesinde bulunan uzman ekip ve eğitimcilerimizle beraber gençlerimizin tercih yapmasında onlara yol gösteriyoruz. Biz AK Parti olarak dün olduğu gibi bugün de ilk günkü gibi her konuda vatandaşımızın yanındayız. Onlarla beraber onlar için çalışıyoruz.” 

“BELEDİYEMİZİN GÖREN GÖZÜ OLDUK”

Türkayık, Pursaklar Belediyesi’nin çalışmalarına dikkat çekerek Başkan Ertuğrul Çetin’in çalışmalarına değindi, “Pursaklar’da belediyemiz sosyal belediyecilik anlayışı içinde çalışmalar yapıyor. Yaz aylarında Kültür Gezileri düzenleyerek. Ev hanımlarımızı günü birlik geziler düzenliyor. Eylül ayına kadar devam eden yaz etkinliklerimiz var. Ertuğrul Başkanın ve Pursaklar Belediyemizin çalışmalarını herkes görüp takdir ediyor. Vatandaşlarımız da belediyelerimizin çalışmalarını takdir ediyor. Teşkilat olarak whatsapp mahalle guruplarımız var. Bu gurupta mahalle teşkilatlarımız mahallesindeki aksaklıkları guruba atıyor. Belediyemizde en acil şekilde bu sorunu çözüyor. Şunu diyebilirim ki AK Parti teşkilatı Pursaklar’da belediyemizin gören gözü şeklinde vatandaş yararına çalışmalar yapıyor.”

Faruk Gökyurt\ ilk sayfa  

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hamamarkası'nda yaşanan internet sorunu haberimiz üzerine çözüldü 03 Ağustos 2022 Çarşamba 05:47
  • Beypazarı ve Ayaş için UNESCO süreci başladı 02 Ağustos 2022 Salı 06:24
  • Doğal taş işleme ustası: Değer görmüyoruz02 Ağustos 2022 Salı 05:19
  • Hamamönü’nde TELEKOM ÇİLESİ02 Ağustos 2022 Salı 02:22
  • İş kazalarında dünya üçüncüsüyüz02 Ağustos 2022 Salı 02:03
  • Aşçılardan "teknik hizmet" talebi02 Ağustos 2022 Salı 01:00
  • Günah keçisi ilan ediliyoruz01 Ağustos 2022 Pazartesi 05:37
  • Baklava tamam sıra künefede01 Ağustos 2022 Pazartesi 04:30
  • Ucuza bilet hayal oldu01 Ağustos 2022 Pazartesi 04:18
  • Risk sürüyor30 Temmuz 2022 Cumartesi 05:00
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti