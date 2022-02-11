233 bin 289 m² alan üzerine kurulacak Pursaklar Millet Bahçesi ihalesi 23 Şubat tarihinde, 23 bin 641 m² alanda yapılacak Haymana Millet Bahçesi’nin İhalesi ise 7 Mart tarihinde gerçekleştirilecek.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Pursaklar ve Haymana’ya yapılması planlanan Millet Bahçelerinin ihale ilanları yayımlandı.

İHALELER ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE YAPILACAK

Protokol yolu üzerinde 233 bin 289 m² alan üzerine kurulacak Pursaklar Millet Bahçesi ihalesi 23 Şubat tarihinde, Medrese Mahallesi’nde 23 bin 641 m² alanda yapılacak Haymana Millet Bahçesi’nin İhalesi ise 7 Mart tarihinde gerçekleştirilecek.

İki ilçeye değer katacak millet bahçelerinin projesi yer tesliminden itibaren 400 gün içerisinde tamamlanarak hizmete açılması gerekecek. Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde yer teslim yapılarak işe başlanacak.

DESTEK İÇİN TEŞEKKÜR ETTİ

Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut, müjdeyi Haymanalılara sosyal medya hesabından duyurarak şunları kaydetti: “Millet Bahçemiz yapılıyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'a vermiş oldukları destek için şahsım ve hemşerilerim adına teşekkür ediyorum.”

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-