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Pursaklar’da açılışlar hız kesmiyor 

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ilçede yeni hizmete açılan iş yerlerinin kurdelelerini keserek açılışını gerçekleştirmeye devam ediyor.
Pursaklar’da açılışlar hız kesmiyor 


Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, her gün vatandaşlara yeni istihdam alanları sağlayan iş yerlerinin açılışına bizzat katılarak kurdelelerini keserek hizmete açıyor.
Vatandaşların iş bulmaları için yoğun çaba sarf ettiklerini ifade eden Başkan Ertuğrul Çetin, Halkla İlişkiler Müdürlüğü İstihdam Şefliği'nin yeni açılan iş yerleri ile hemen irtibata geçerek iş arayanları yeni iş alanlarına yönlendirdiklerini belirtti. 
HER YENİ İŞYERİ İSTİHDAM ALANI 

İlçedeki yeni istihdam alanlarının çeşitlenmesi ve çoğalmasının kendilerini mutlu ettiğini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Açılan her yeni iş yeri, ilçe halkımız için yeni bir ekmek kapısı ve yeni bir istihdam alanı. Bizlerde bu nedenle Pursaklar'da istihdama yönelik her açılışa büyük bir memnuniyetle katılarak kurdelelerini kesiyoruz. Pursaklar Belediyesi olarak esnafımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Kurdelesini kestiğimiz işletme sahiplerimize hayırlı bol kazançlar diliyorum" dedi.
 

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