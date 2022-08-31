Rabia Erentuğ: Toplum ve hayvanların yararına çözüm bulmaya çalışıyoruz

Ankara Kent Konseyi Hayvan Hakları Çalışma Grubu Sözcüsü Rabia Erentuğ, Cumhurbaşkanlığı’nda kurulacak olan ‘Evsiz Hayvanları Koruma ve Yaşatma Platformu’ hakkında açıklamalarda bulundu. Erentuğ,“Toplum ve hayvanların yararına çözüm bulmaya çalışıyoruz.”

Ankara Kent Konseyi Hayvan Hakları Çalışma Grubu Sözcüsü ve Empati Doğa ve Hayvan Savunucuları Dernek Başkanı Rabia Erentuğ, Cumhurbaşkanlığı’nda ‘Evsiz Hayvanları Koruma ve Yaşatma Platformu’ hakkında gazetemize bilgi verdi. Erentuğ, “Yıllardır dernek olarak çözmeye çalıştığımız problemler var fakat artık bizlerde yetersiz kalıyoruz. Bu yüzden üst mercilere ulaştık. Ankara’nın pilot bölge olması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu çalışmada sokak hayvanlarının tamamen toplanması gibi bir durum yok. Bizler bu çalışmada hem toplum yararına hem de hayvanların yararına bir orta yol bulmaya çalışırken bunu tamamen yasal yollarla yürütmeyi hedefliyoruz” dedi.

“İğneyle kuyu kazmak gibi”

Hayvan hakları savunucusu olarak 15 yıldır aktif olarak çalışan Erentuğ, yıllardır çözmek için çalıştıkları sorunları gazetemize konuştu. Erentuğ, “Çözmek için yıllarca çabaladık fakat bizim çabalarımız iğneyle kuyu kazmak gibi oluyor. Çok büyük problemler var. Yerel yönetimler, hayvan hakları sorunlarının büyümesine olanak tanıyor. Sürekli olarak başvurduğumuz mercilerden olumlu dönüş alamıyoruz. Mesela belediyelerin kanunla alakalı yaptıkları yanlışlarda bir cezalandırma, ceza uygulanması gibi bir durum söz konusu değil bu yüzden de çok rahat hata yapabiliyorlar. Bu hatalarında yıllarca birikmiş olması sebebiyle bugün sokak hayvanları sorununun bu kadar büyük bir şekilde karşımızda durmasının ana sebebi bu” ifadelerini kullandı.

Pilot bölge Ankara

Kendi çabalarının yetersiz olmasından dolayı bu konuyu üst mercilere taşıdıklarını ileten Erentuğ, bu sorunun farkında olarak geri dönüş aldıklarını kaydetti. Erentuğ, “ Yeni kurulacak olan Cumhurbaşkanlığı’ndaki Evsiz Hayvanları Koruma ve Yaşatma Platformu’nun Ankara’daki derneklerden seçilmesinin önemli bir yanı sürekli toplantı halinde olarak en az ayda bir veya birkaç kere toplanıyor olmamız. Bütün bakanlıkların Ankara’da olup o bakanlıklara ve ilgili kurumlara sürekli ziyaretlerde bulunuyor olmamız, raporlar hazırlamamız, görüşmelere gidiyor olmamız. Aynı zamanda merkeze yakın olmak ve yapılacak olan çalışmayı öncelikle pilot bölge olarak Ankara’da başlatmak da diğer etkenler arasında sayılabilir” dedi.

“Gönüllüler ve dernekler başa çıkamıyor”

Erentuğ, “Ekonomik krizin içerisindeyiz. Bu tabii ki bu durum pet kısma da yansıdı. Gerek mama fiyatları gerekse de klinik masrafları yüksek oranda zamlandı. Artık bu durum gönüllüler ve derneklerin götüremeyeceği boyutlara ulaştı ki bakıldığında belediyelerde götüremiyorlar. Şu an bizim 15 kilosunu 100 TL’ye aldığımız mama şu an 350-400 TL. Bizler de bu duruma bir dur demek istedik.

“Bu şekilde bu iş çözülmez”

“Bir diğer sorun ise popülasyonun kontrolsüz ve çok büyük bir şekilde artmış olması” ifadesini kullanan Erentuğ, bu durumda yerel yönetimlerin hatası bulunduğuna değinerek, “5199 sayılı kanun der ki, belediyeler yani yerel yönetimler hayvanı alır, kısırlaştırır, aşılar, kulağına küpesini, yapar, kaydını yapar ve tekrar aldığı noktaya bırakır der. Ama maalesef belediyeler devletin kendilerine mama, kısırlaştırma tedavisi vb. için verilen bütçeleri başka yerlerde kullanarak, hayvanların gereksinimlerini karşılamıyorlar. Bu şekilde bu iş çözülmez” şeklinde konuştu.

“Dibin dibindeyiz”

Bir hayvanın saldırması için açlık-susuzluk, kısırlaştırılmadıkları için var olan kızgınlık dönemleri, alfalık ve sürü psikolojisi, sokakta gördükleri şiddet ve istismarın temel etkenler olduğunu dile getiren Erentuğ, bunların hepsi yerel yönetimlerde, devlet tarafından çözülmesi gereken problemler. Çünkü biz artık dernekler ya da gönüllüler olarak kısırlaştırmalara ya da tedavilere yetişemiyoruz. Belediyelerin açığını da biz kapatıyoruz, onların yapmadığı görevi de biz yaptığımız zaman tükenmişlik sendromu, dibin dibinde bir konumdayız” açıklamalarında bulundu.

Tamamen yasal yollarla yürütülecek

Erentuğ, “Yapılan ve Cumhurbaşkanlığına sunmuş olduğumuz çalışmada hayvan severler ve sevmeyenler olarak her iki tarafta bizi yanlış anlıyor. Bu duruma şu şekilde bir açıklık getirmek istiyorum. Hayvan sevmeyenler sokak köpekleri o kadar insana saldırdı siz hala hayvanların haklarını savunuyorsunuz diyor, hayvan severler de siz bütün sokak köpeklerini toplayarak, barınağa atacaksınız veya öldüreceksiniz diyorlar. Ortada böyle bir durum yok. Biz hem toplum yararına hem de hayvanların yararına bir orta yol bulmaya çalışıyoruz. Köpeklerin toplanması gibi bir durum asla söz konusu değil. Hasta, yaşlı, sokakta hayatını devam ettiremeyecek, alfalığı olup rehabilite edilmesi gereken köpeklerin alınması ve bu durumun da kayıtlanarak, çiplenerek tamamen yasal yollarla alınmasından bahsediyoruz” dedi.

Köklü bir çözüm gelecek

“Barınaklarda da çok büyük sorunlar var, sadece barınak kurmakla iş bitmiyor” diyen Erentuğ, “Yetersiz tedavi, yetersiz beslenme, veterinerlik işlemlerinin vasıfsız olarak sürdürülmesi, hayvanlara yeterli ilgi ve bilginin aktarılmaması, iyi bakılmıyor olması gibi tüm bunlara köklü bir çözüm getirme aşamasındayız. Yakın bir zamanda da Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılacak olan basın toplantısının ardından Ankara Pilot bölge seçilmek üzere çalışmalara başlayacağız” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Buket Beslen: İlk sayfa-