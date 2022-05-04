Ramazan Bayramı’nda Ekoköy, vatandaşların uğrak noktası oldu

Mamak Gökçeyurt'ta 25 bin metrekarelik alanda kurulu olan, Ekoköy, Ramazan Bayramı’nda doğa ile keyifli vakit geçirmek isteyenlerin uğrak noktalarından biri oldu.

Mamak Belediyesi’nin Gökçeyurt Mahallesi’nde hayata geçirdiği Ekoköy Projesi, Ramazan Bayramı’nda doğa ile baş başa keyifli vakit geçirmek isteyen vatandaşların uğrak noktalarından biri oldu. 25 bin metrekarelik alanda hayata geçirilen EKOKÖY’de meyve ve sebze bahçelerinin yanı sıra lavanta ve gül bahçesi, aromatik ve tıbbi bitkiler, sera, tohum ambarı, fırın, lafeterya, laboratuvar, atölyeler, satış tezgahları bulunuyor.

ÖZENLE TOPLANIYOR

Mamak Kadın Kooperatifi’ndeki kadınlar ve belediye ekipleri Ekoköy’ün yanı sıra Üreğil Millet Bahçesi tarım alanında özenle toplanan meyve sebze ve aromatik bitkiler kooperatif aracılığıyla satışa sunuluyor.

DOĞAL FOTOĞRAF STÜDYOSU

Doğal stüdyoyu andıran Ekoköy'deki lavanta bahçesi ve meyve sebze bahçelerinde ziyaretçiler bol bol fotoğraf çektiriyor. Fotoğraf çektirmek isteyenler için alana yerleştirilen objeler ise büyük ilgi görüyor. Renkli doğal alan fotoğraf çektirmek isteyen gelin-damat adayları tarafından da sıkça tercih ediliyor.

TOPRAK KOKUSUNU ÖZLEYEN EKOKÖY'E GELSİN

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse “Toprak kokusunu özleyen Mamak’a gelsin” diyerek vatandaşları Ekoköy'e davet ediyor. Ekoköy, Ramazan ayında da bir hayli ziyaretçi akınına uğradı. Tatili fırsat bilen vatandaşlar, doğa ile biraz olsun vakit geçirme imkanı buldu. Ziyaretciler bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

ALICISINA ULAŞIYOR

Mamak Belediyesi yetiştirdiği lavantalardan MAKKOP (Mamak Kadın Kooperatifi) bünyesinde sabunlar, lavanta keseleri, lavanta kolonyası üretimi de yapıyor. Ürünler Lavanta Bahçesi’ndeki satış tezgâhlarından ya da MAKKOP satış mağazalarından alıcısına ulaşıyor. Böylelikle kadın girişimi de desteklenmiş oluyor.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA