  • BIST 2.430,55
  • Altın 899.458
  • Dolar 14.7206
  • Euro 15.6277
  • Ankara 9 °C
  • İstanbul 8 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya 8 °C
»

Ramazan Bayramı’nda Ekoköy, vatandaşların uğrak noktası oldu

Mamak Gökçeyurt'ta 25 bin metrekarelik alanda kurulu olan, Ekoköy, Ramazan Bayramı’nda doğa ile keyifli vakit geçirmek isteyenlerin uğrak noktalarından biri oldu. 
Ramazan Bayramı’nda Ekoköy, vatandaşların uğrak noktası oldu

Mamak Belediyesi’nin Gökçeyurt Mahallesi’nde hayata geçirdiği Ekoköy Projesi, Ramazan Bayramı’nda doğa ile baş başa keyifli vakit geçirmek isteyen vatandaşların uğrak noktalarından biri oldu. 25 bin metrekarelik alanda hayata geçirilen EKOKÖY’de meyve ve sebze bahçelerinin yanı sıra lavanta ve gül bahçesi, aromatik ve tıbbi bitkiler, sera, tohum ambarı, fırın, lafeterya, laboratuvar, atölyeler, satış tezgahları bulunuyor.

foto-028.jpeg

ÖZENLE TOPLANIYOR
Mamak Kadın Kooperatifi’ndeki kadınlar ve belediye ekipleri Ekoköy’ün yanı sıra Üreğil Millet Bahçesi tarım alanında özenle toplanan meyve sebze ve aromatik bitkiler kooperatif aracılığıyla satışa sunuluyor.

DOĞAL FOTOĞRAF STÜDYOSU
Doğal stüdyoyu andıran Ekoköy'deki lavanta bahçesi ve meyve sebze bahçelerinde ziyaretçiler bol bol fotoğraf çektiriyor. Fotoğraf çektirmek isteyenler için alana yerleştirilen objeler ise büyük ilgi görüyor. Renkli doğal alan fotoğraf çektirmek isteyen gelin-damat adayları tarafından da sıkça tercih ediliyor.  

TOPRAK KOKUSUNU ÖZLEYEN EKOKÖY'E GELSİN 
Mamak Belediye Başkanı Murat Köse “Toprak kokusunu özleyen Mamak’a gelsin” diyerek vatandaşları Ekoköy'e davet ediyor. Ekoköy, Ramazan ayında da bir hayli ziyaretçi akınına uğradı. Tatili fırsat bilen vatandaşlar, doğa ile biraz olsun vakit geçirme imkanı buldu. Ziyaretciler bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. 

foto-(9)-022.jpeg

ALICISINA ULAŞIYOR  
Mamak Belediyesi yetiştirdiği lavantalardan MAKKOP (Mamak Kadın Kooperatifi) bünyesinde sabunlar, lavanta keseleri, lavanta kolonyası üretimi de yapıyor. Ürünler Lavanta Bahçesi’ndeki satış tezgâhlarından ya da MAKKOP satış mağazalarından alıcısına ulaşıyor. Böylelikle kadın girişimi de desteklenmiş oluyor.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Başkentgaz, Ramazan Bayramı boyunca mesaide30 Nisan 2022 Cumartesi 03:03
  • İyi Bayramlar30 Nisan 2022 Cumartesi 02:30
  • Gelir desteği alamayan 11 ilçeye, ABB İYİ Parti Grup Başkanvekili Adnan Beker'den çözüm sözü30 Nisan 2022 Cumartesi 02:02
  • Türk Kızılay ile Şeker İş arasında iş birliği protokolü30 Nisan 2022 Cumartesi 01:01
  • Elektrik Kesintisi 29 Nisan 2022 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ29 Nisan 2022 Cuma 10:33
  • Ankara hava durumu 29 Nisan 202229 Nisan 2022 Cuma 10:30
  • Ankara Baraj Doluluk Oranı 29 Nisan 2022 - ASKİ29 Nisan 2022 Cuma 10:25
  • Ankara Su Kesintisi 29 Nisan 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ29 Nisan 2022 Cuma 10:24
  • Ressam Özgür Diler, Mamak’ı renklendiriyor29 Nisan 2022 Cuma 05:05
  • Cimrilik Bize Yakışmaz29 Nisan 2022 Cuma 04:04
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti