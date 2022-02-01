Rengarenk ballar görenleri hayrete düşürüyor

Ankara’da bal ürünleri üreten ve satan arıcı Hüseyin Akşahan, ülke olarak bal zengini olduğumuzu ve her balın farklı bir hastalığa iyi geldiğini belirterek, “Her bölgenin balını satıyoruz. Her bölgenin balının rengi, kokusu, tadı, şifası farklı” dedi.

Yenimahalle’de arı ve bal ürünleri satan arıcı Hüseyin Akşahan, Türkiye’de üretilen pek çok doğal bal çeşidinin satışını yaptıklarını söyledi. Ostim’de Alınteri Bulvarı üzerinde Arıcı Faik adıyla hizmet verdiklerini kaydeden Akşahan, “dede-ata mesleğimiz” dedikleri arıcılığa 1978 yılında başladıklarını kaydetti. Çok sayıda bal türünün bir araya getirdiklerini anlatan Akşahan, “Her balın rengi, kokusu, tadı, şifası farklıdır. İşletmemize gelenler burada gördükleri rengarenk ballar karşısında şaşırıyor, hayrete düşüyor” dedi.

FLORAYA GÖRE BALIN RENGİ TADI DEĞİŞİYOR

Her bal çeşidinin farklı bir hastalığa şifa sağladığı bilgisini veren Akşahan, “Afyon, Sivas, Erzincan, Menderes Ovası, Hakkari, Van, Bitlis başta olmak üzere pek çok bölgenin ova ve yayla balını burada bulabilirsiniz. Görüldüğü gibi her bölgenin bal rengi, tadı, kokusu farklıdır. Bu durum bölgedeki bitkiye, floraya bağlıdır. O yörenin, o çiçeğin florasının karışımına göre renklerinde değişiklik gösteriyor” diye konuştu.

HANGİ BAL NEYE İYİ GELİR?

Keçiboynuzu, lavanta, çiçek, kekik, hayıt, lavanta, devedikeni, harnup, akasya, kestane, okaliptüs gibi çok sayıda bal türünün satışını yaptıklarını anlatan Akşahan şu bilgileri verdi: “Sofralık bal ile şifalık bal farklıdır. Örneğin kestane, okaliptüs, deve dikeni balımız var, bunlar günlük aç karna bir kaşık yenmeli, yani kaşık kaşık tüketilmez. Balların hepsinin şifası farklıdır. Kestane balı; akciğer hastalıkları, atım, bronşit, nezle, grip gibi hastalıklarda birçok faydası vardır. Deve dikeni balımız; karaciğere faydalı, kanı temizleme özelliği mevcut. Hayıt balı; kansızlığa, kısırlığa, hormonel rahatsızlıklara iyi gelir, anne sütünü çoğaltır. Okaliptüs balı; iyileşmeyen yaralar, ülser, kesik sıyrık yaralarında tedaviye iyi gelir, bu balı özellikle sigara içenlere öneriyoruz. Devedikeni balı; karaciğere iyi geliyor, beyin fonksiyonlarını geliştiriyor.” Akşahan, merak edenlerin kendilerine ulaşmaları halinde bal çeşitleri ve faydaları hakkında ücretsiz bilgi verebileceklerini söyledi.

HER BAL ŞİFA SAÇAR

Doğal balın şifa saçtığını vurgulayan Akşahan, “Biz balı sofralık, kahvaltılık bir ürün olarak görmüyoruz, bal bizim için şifadır. Bu bal hangi bitkiden, hangi çiçekten olursa olsun fark etmez” ifadelerini kullandı.

UCUZ BALLARA DİKKAT!

Piyasada ucuza satılan ballara karşı tüketicileri uyaran Akşahan, “Ucuza satılanlar bal değil, şeker de değil onlar glikoz. Direkt kanser eder adamı. Bunun şakası yok. Derman ararken dert sahibi olmayın” dedi.

YAPAY VE DOĞAL BAL MUMU ARASINDAKİ FARK NEDİR?

Yapay bal mumu ile doğal bal mumu arasındaki farka dikkat çeken Akşahan, şöyle devam etti: “Petek baldaki yapay fabrika bal mumunu mide 60 derecede eritiyor ve eritirken epey bir zorlanıyor. Diğer doğal bal mumunun yani arıların kendi yaptığı mal mumunu mide rahatlıkla eritiyor. Arıların yaptığı bal mumunu eritmek için mide ekstra bir çaba sarf etmiyor.”

TÜRKİYE’NİN HER NOKTASINA GÖNDERİM İMKANI

Akşahan, Türkiye’nin her yerine kargo yoluyla gönderim sağladıklarını, ‘Arıcı Faik’in sosyal medya hesapları üzerinden kendilerine ulaşım sağlanabileceği bilgisini verdi.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-