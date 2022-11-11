Ressam Akünver yerli ve milli otomobil TOGG’un kara kalem çalışmasını yaptı

Güzel sanatlar fakültesi mezunu ressam Alişen Akünver yerli ve milli otomobil TOGG’un kara kalem çalışmasını yaptı. Akünver: “Ülkemizin gurur kaynağı yerli ve milli arabamız TOGG’u çizerek kayda geçmek istedim” dedi.

Ülkece gurur kaynağımız üretimi başlayan milli ve yerli arabamız TOGG kara kalem çalışması olarak resim edildi. Güzel sanatlar mezunu ressam Alişen Akünver, kaleme aldığı kara kalem çalışmasıyla milli markamızı kara kalem çalışması olarak kayda geçirdi. Ressam Akünver, çizdiği kara kalem çalışmasını video paylaşım sitesindeki kanalında yayınlayarak vatandaşın beğenisini kazandı. Yaklaşık 10 dakika ve kısa sürede 1100 izleme oranına ulaşan video ressamın kara kalem ile yaptığı çalışmanın aşamalarını gösteriyor.



"GURUR KAYNAĞIMIZI ÇİZİME DÖKTÜM"

“Bana göre resim kelimeleri olamayan bir şiirdir” diyerek söze başlayan ressam Akünver, “ Güzel sanatlar mezunuyum. Çizimlerime ilk başta hobi olarak başladım. Şuan da duvar resimleri yaparak hobimi işe çevirdim. İşimi severek yapıyorum. Birçok çizim alanında faaliyet gösteriyorum. Duvar resmi, grafiti, karakalem, yağlı boya ahşap oyma gibi birçok dalda çalışmalarım var. Açmış olduğum video paylaşım kanalımda özellikle araba çizimleri üzerine birçok çalışma var. TOGG’u çizmemdeki sebep öncelikle ülkemizin gurur kaynağı yerli ve milli aracı olmasıdır. Bu gurur kaynağına benimde bir katkım olsun diyerek bu çalışmayı yaptım. Yaklaşık 50 dakikalık çalışmamı hızlandırılmış şeklinde ayarlayarak kanalımda paylaştım. Ayrıca kanalımda izleyicilerinde resme özendirmek amacıyla basit ve sade şekilde kısa öz çizimler yapıyorum” dedi.

Faruk Gökyurt/ İLKSAYFA-