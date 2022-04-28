  • BIST 2.428,42
  • Altın 905.334
  • Dolar 14.7938
  • Euro 15.5686
  • Ankara 11 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 18 °C
  • Konya 15 °C
»

Ressam Özgür Diler, Mamak’ı renklendiriyor

Mamak Belediyesi’nde ressamlık yapan Özgür Diler’in okul duvarlarına çizdiği resimler büyük ilgi görüyor. Mamak’ı renklendiren kişi olarak bilinen Diler, başarısının sırrını resimlerine gösterilen ilgiye bağlıyor.  
Ressam Özgür Diler, Mamak’ı renklendiriyor

Mamak Belediyesi’nde ressamlık yapan Özgür Diler, okul duvarlarına, trafolara, binalara, parklara ve sokaklara milli ve manevi değerlerimizi yansıtan resimler çiziyor. Mamak’ı renklendiren ressam Diler, yaptığı resimlerle hem vatandaşı bilgilendiriyor, hem de ilçeyi güzelleştiriyor. 

whatsapp-image-2022-04-28-at-11.09.37-(1).jpeg

MAMAK’I GÜZELLEŞTİRİYOR
Konu hakkında gazetemize bilgi veren Ressam Özgür Diler, “Hem duvarları renklendiriyorum, hem de ilçeyi. Vatandaşlarımız dünyada iz bırakmış milli ve manevi değerlerimizi öğreniyorlar. Böyle bir fırsatı bana sundukları için çok mutluyum. Belediyenin desteği ve halkımızın talebi ile Mamak’ı daha güzel hale getirmeye gayret gösteriyoruz” dedi.

ÖĞRENCİLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR
Diler, “Son zamanlarda ilçemizde bulunan okul duvarlarını resmediyorum. Böylece hem öğrenciler okulun isminin nereden geldiğini, hem de o şahsı tanıma fırsatı buluyor. Birçok öğrenci yaptığım çalışmalardan dolayı resme ilgi duymaya başladı. Hem duvarları renklendiriyorum, hem de ilçeyi. Ayrıca Mamak Belediyemize gelen talepler doğrultusunda çizim çalışmaları yapıyorum” diye konuştu. 

whatsapp-image-2022-04-28-at-11.09.39-(1).jpeg

İLGİ ALAKA MOTİVE EDİYOR
Diler, ilçedeki pek çok noktayı renklendiriyor.  Okul duvarlarını, parkları, trafoları, muhtarlık binalarını, kaldırımları, boş duvarları fırçasıyla güzelleştiren Diler, milli ve manevi değerlerimiz ile farklı görselleri boş yerlere nakşediyor. Diler, bu tür renklendirme çalışmalarının ilçe genelinde devam edeceğini belirterek, çalışmalarının herkes tarafından beğenilmesinin kendisini motive ettiğini söylüyor.

whatsapp-image-2022-04-28-at-11.09.40-(1).jpeg

DEĞERLERİMİZİ YANSITIYOR
Tarihe damga vurmuş Türk liderlerin portrelerini de resmeden Diler, Selçuklu Sultanı Alparslan, Osmanlı padişahları, İbni Sina, Mevlana, Aziz Sancar gibi ilim adamlarını ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün portrelerini duvarlara nakşediyor.  Bunun yanı sıra milli mücadeleyi anlatan, milli bayramları simgeleyen birçok çalışması da bulunuyor. 

Emrah Özcan/İLKSAYFA

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ankara hava durumu 28 Nisan 202228 Nisan 2022 Perşembe 10:30
  • Ankara Baraj Doluluk Oranı 28 Nisan 2022 - ASKİ28 Nisan 2022 Perşembe 10:25
  • Ankara Su Kesintisi 28 Nisan 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ28 Nisan 2022 Perşembe 10:24
  • Diyetisyen Ayşe Nur Ulucan, "Porsiyonlarınıza dikkat edin."28 Nisan 2022 Perşembe 05:05
  • Hayatın Her Alanında Çin’den İzler28 Nisan 2022 Perşembe 04:04
  • AHİD üyeleri iftar programında buluştu28 Nisan 2022 Perşembe 03:03
  • Bayramımız Kutlu Olsun28 Nisan 2022 Perşembe 02:02
  • 2022 Dini Günler, Dini Bayramlar Takvimi27 Nisan 2022 Çarşamba 12:35
  • Sahipsiz hayvanlara dikkat çeken TVHB Başkanı Ali Eroğlu, "Bunun önüne geçmeliyiz”27 Nisan 2022 Çarşamba 05:05
  • Ev fiyatları el yakıyor27 Nisan 2022 Çarşamba 04:04
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti