Ressam Özgür Diler, Mamak’ı renklendiriyor

Mamak Belediyesi’nde ressamlık yapan Özgür Diler’in okul duvarlarına çizdiği resimler büyük ilgi görüyor. Mamak’ı renklendiren kişi olarak bilinen Diler, başarısının sırrını resimlerine gösterilen ilgiye bağlıyor.

Mamak Belediyesi’nde ressamlık yapan Özgür Diler, okul duvarlarına, trafolara, binalara, parklara ve sokaklara milli ve manevi değerlerimizi yansıtan resimler çiziyor. Mamak’ı renklendiren ressam Diler, yaptığı resimlerle hem vatandaşı bilgilendiriyor, hem de ilçeyi güzelleştiriyor.

MAMAK’I GÜZELLEŞTİRİYOR

Konu hakkında gazetemize bilgi veren Ressam Özgür Diler, “Hem duvarları renklendiriyorum, hem de ilçeyi. Vatandaşlarımız dünyada iz bırakmış milli ve manevi değerlerimizi öğreniyorlar. Böyle bir fırsatı bana sundukları için çok mutluyum. Belediyenin desteği ve halkımızın talebi ile Mamak’ı daha güzel hale getirmeye gayret gösteriyoruz” dedi.

ÖĞRENCİLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR

Diler, “Son zamanlarda ilçemizde bulunan okul duvarlarını resmediyorum. Böylece hem öğrenciler okulun isminin nereden geldiğini, hem de o şahsı tanıma fırsatı buluyor. Birçok öğrenci yaptığım çalışmalardan dolayı resme ilgi duymaya başladı. Hem duvarları renklendiriyorum, hem de ilçeyi. Ayrıca Mamak Belediyemize gelen talepler doğrultusunda çizim çalışmaları yapıyorum” diye konuştu.

İLGİ ALAKA MOTİVE EDİYOR

Diler, ilçedeki pek çok noktayı renklendiriyor. Okul duvarlarını, parkları, trafoları, muhtarlık binalarını, kaldırımları, boş duvarları fırçasıyla güzelleştiren Diler, milli ve manevi değerlerimiz ile farklı görselleri boş yerlere nakşediyor. Diler, bu tür renklendirme çalışmalarının ilçe genelinde devam edeceğini belirterek, çalışmalarının herkes tarafından beğenilmesinin kendisini motive ettiğini söylüyor.

DEĞERLERİMİZİ YANSITIYOR

Tarihe damga vurmuş Türk liderlerin portrelerini de resmeden Diler, Selçuklu Sultanı Alparslan, Osmanlı padişahları, İbni Sina, Mevlana, Aziz Sancar gibi ilim adamlarını ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün portrelerini duvarlara nakşediyor. Bunun yanı sıra milli mücadeleyi anlatan, milli bayramları simgeleyen birçok çalışması da bulunuyor.

Emrah Özcan/İLKSAYFA