Restore edilerek Ankara’ya kazandırılan mekânlar turizm yüzü olmaya devam ediyor

Ankara’nın başta gelen turistlik mekânları ziyaretçilerini bekliyor. Son yıllarda Altındağ Belediyesi’nin çalışmalarıyla Ankara’ya katılan mekânlar sonbaharda gezilecek yerlerin başında geliyor.

Hafta sonunun gelmesiyle Başkent Ankara’da vatandaşlar haftanın yorgunluğunu atmak için turistlik yerlere gidiyor. Sonbaharda hafta sonu Ankara’da gezilecek yerlerin başında gelen Ulucanlar Sanat Sokağı, Ulucanlar Müzesi, Hamamönü, Ankara Kalesi gibi turistlik mekânlar ziyaretçilerini bekliyor. Altındağ Belediyesi tarafından restore edilerek Ankara’ya kazandırılan mekânlar Ankara’nın turizm yüzü olmaya devam ediyor.

Birçok sanatçıya ev sahipliği yapıyor

Ulucanlar Yarı Açık Cezaevi Kültür ve Sanat Merkezi, sadece sanat yapıtlarının sergilendiği bir mekân olmanın çok ötesine geçmeyi başararak, bir sanat eğitim kurumu haline de geldi. Çocukların ve gençlerin geleneksel ve modern görsel sanatları daha yakından tanımasını ve isterlerse öğrenmelerini sağlamak amacıyla, merkez içerisindeki 30 atölye çeşitli sanatçılara tahsis edildi. Sanatçıların kendi sanat dallarını icra ettikleri, sergiledikleri ve satışını yapabildikleri Sanat Sokağı’nda pek çok öğrenci de ders görüyor. Keçe, ahşap oymacılığı, yağlı boya, hat, tezhip, seramik, işlemecilik, vitray, ebru, mozaik gibi birçok sanat dalını icra eden sanatçılar, aynı zamanda bu alanda öğrenci de yetiştiriyorlar.

2011’de müze oldu

2011 yılının Haziran ayında ise Altındağ Belediyesi tarafından onarılmış ve Ulucanlar Cezaevi Müzesi olarak ziyarete açılan müze. 2011 yılında Altındağ Belediyesi tarafından müzeye çevrilen ceza evi hem yakın tarihe ışık tutuyor hem de yerleşkesindeki sanat sokağı ile sanatseverleri ağırlıyor. Müzeye girdiğiniz zaman hoparlörlerden türküler geldiğini duyarsınız. Bu türküler eşliğinde cezaevini gezersiniz.

Fotoğrafçıların ilgisini çekiyor

Tarihi dokusu ile Ankara’nın başta gelen turistlik mekânlarından birisi olan Hamamönü tarihi güzellikleriyle ve gezilecek mekânlarıyla Ankaralıları bekliyor. İçinde bulundurduğu çok sayıda kafe ve restoranlarla hizmet veren Hamamönü tarihi binalarıyla da amatör fotoğrafçıların açık hava stüdyosunu oluşturuyor.

İlgi odağı: Ankara Kalesi

İçerisinde bulunan tarihi doku ile Başkentin yaşayan tarihini gözler önüne koyan Ankara Kalesi içerisinde bulunan dükkanlar ile vatandaşlara nostaljik anlar yaşatıyor. Sonbaharın gelmesiyle beraber Ankara Kalesi hem başkent halkının hem de turistlerin ilgi odağını oluşturuyor.

Faruk Gökyurt/İLKSAYFA-