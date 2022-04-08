  • BIST 2.375,81
  • Altın 916.33
  • Dolar 14.7457
  • Euro 16.0395
  • Ankara 12 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 19 °C
  • Konya 13 °C
»

Rıdvan Duran ve Veysel Tiryaki’ye yeni görev

Resmi gazetede yayımlanan atama kararlarına göre Rıdvan Duran, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Veysel Tiryaki ise Tarım Ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcılığına atandı.
Rıdvan Duran ve Veysel Tiryaki’ye yeni görev

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasını taşıyan yeni atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan karara göre Tarım ve Orman Bakanlığı'nda 4 bakan yardımcısı görevden alınarak yerlerine Nihat Pakdil, İbrahim Yumaklı, Veysel Tiryaki ve Ebubekir Gizligider getirildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcılığına ise Basın İlan Kurumu Müdürü Rıdvan Duran atandı.

BAKANLIKLARA VE ÜNİVERSİTELERE ATAMA
Tarım ve Orman Bakanlığı'na Vahit Kirişçi'nin getirilmesinin ardından bakanlıkta üst düzey görev değişimleri gerçekleşti. Dört Bakan Yardımcısı görevden alındı, yerlerine yeni atamalar yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Ayrıca sekiz üniversiteye rektör ataması yapıldı.

DÖRT BAKAN YARDIMCISI GÖREVDEN ALINDI
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli 4 Mart’ta görevinden istifa etmiş yerine Vahit Kirişci, getirilmişti. Şimdi de Tarım ve Orman Bakanlığı bakan yardımcıları Mehmet Hadi Tunç, Akif Özkaldı, Ayşe Ayşin Işıkgece ve Fatih Metin görevlerinden alınarak yerlerine Nihat Pakdil, İbrahim Yumaklı, Veysel Tiryaki, Ebubekir Gizligider atandı.

DURAN VE TİRYAKİ’YE YENİ GÖREV
Ataması yapılan isimler arasında ilgi çeken iki isim yer aldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcılığı'na Basın İlan Kurumu Müdürü Rıdvan Duran, Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcılığı’na Altındağ Eski Belediye Başkanı Veysel Tiryaki getirildi.

REKTÖRLER DE DEĞİŞTİ
Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarına göre, Sanko Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Güner Dağlı, İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Emre Alkın, TED Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, Işık Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Saffet Köse, Yalova Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı, Zonguldak Bülent Evecit Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer atandı.

Emrah Özcan/İLKSAYFA

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Orman Genel Müdürlüğü 5 bin işçi alacak08 Nisan 2022 Cuma 05:05
  • Kervansaraylar08 Nisan 2022 Cuma 04:04
  • Başkent Milli Emlak Dairesi Başkanlığı 58 taşınmazı satışa çıkardı08 Nisan 2022 Cuma 03:03
  • Sahur Ve İftar Ramazan’da Gelen Bereket 08 Nisan 2022 Cuma 02:02
  • Çankaya Müftüsü Mustafa Baytar, Ramazan ayının çocuklar için önemine dikkat çekti08 Nisan 2022 Cuma 01:01
  • 8 Nisan 2022 Cuma Hutbesi yayımlandı!07 Nisan 2022 Perşembe 13:18
  • Ak Parti, çat kapı iftar programı başlattı07 Nisan 2022 Perşembe 05:05
  • 2022’de İnternet07 Nisan 2022 Perşembe 03:20
  • Başkent EDAŞ geçici arızalara müdahale süresini 2 dakikaya kadar düşürüyor07 Nisan 2022 Perşembe 03:03
  • Camiler Çocuklarındır07 Nisan 2022 Perşembe 02:30
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti