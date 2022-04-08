Rıdvan Duran ve Veysel Tiryaki’ye yeni görev

Resmi gazetede yayımlanan atama kararlarına göre Rıdvan Duran, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Veysel Tiryaki ise Tarım Ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcılığına atandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasını taşıyan yeni atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan karara göre Tarım ve Orman Bakanlığı'nda 4 bakan yardımcısı görevden alınarak yerlerine Nihat Pakdil, İbrahim Yumaklı, Veysel Tiryaki ve Ebubekir Gizligider getirildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcılığına ise Basın İlan Kurumu Müdürü Rıdvan Duran atandı.

BAKANLIKLARA VE ÜNİVERSİTELERE ATAMA

Tarım ve Orman Bakanlığı'na Vahit Kirişçi'nin getirilmesinin ardından bakanlıkta üst düzey görev değişimleri gerçekleşti. Dört Bakan Yardımcısı görevden alındı, yerlerine yeni atamalar yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Ayrıca sekiz üniversiteye rektör ataması yapıldı.

DÖRT BAKAN YARDIMCISI GÖREVDEN ALINDI

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli 4 Mart’ta görevinden istifa etmiş yerine Vahit Kirişci, getirilmişti. Şimdi de Tarım ve Orman Bakanlığı bakan yardımcıları Mehmet Hadi Tunç, Akif Özkaldı, Ayşe Ayşin Işıkgece ve Fatih Metin görevlerinden alınarak yerlerine Nihat Pakdil, İbrahim Yumaklı, Veysel Tiryaki, Ebubekir Gizligider atandı.

DURAN VE TİRYAKİ’YE YENİ GÖREV

Ataması yapılan isimler arasında ilgi çeken iki isim yer aldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcılığı'na Basın İlan Kurumu Müdürü Rıdvan Duran, Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcılığı’na Altındağ Eski Belediye Başkanı Veysel Tiryaki getirildi.

REKTÖRLER DE DEĞİŞTİ

Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarına göre, Sanko Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Güner Dağlı, İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Emre Alkın, TED Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, Işık Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Saffet Köse, Yalova Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı, Zonguldak Bülent Evecit Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer atandı.

Emrah Özcan/İLKSAYFA