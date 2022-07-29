Risk sürüyor

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, Omicron Ba.4 ve Ba.5 varyantlarının daha hızlı yayıldığını söyleyerek, “Vakalar tüm dünyada hızla artıyor. Açık ve kapalı alanlarda bulaş riski devam ediyor. Bireysel tedbirler önem arz ediyor” dedi.

İç Hastalıkları ve Yoğun Bakım Uzmanı Prof. Dr. Levent Yamanel, Omicron Ba.4 ve Ba.5 varyantları hakkında gazetemize bilgi verdi. Yamanel, “Kovid-19’un izleri hala üzerimizde hissedilirken bu virüsten ortaya çıkan Omicron Ba.4 ve Ba.5 varyantları tüm dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Tedbirler zorunluluktan çıktı. Virüs açık alan kapalı alan ayırt etmiyor. Artık kişi kendi sağlığını düşünerek kişisel tedbirlere uymalı” dedi.

BULAŞ RİSKİ DAHA FAZLA

Omicron varyantının alt tiplerinin yarattığı dalgalanma sonucunda Avrupa, Güney Doğu Asya ve Doğu Akdeniz gibi pek çok ülkede vaka sayılarında her gün artış yaşanmakta. Omicron varyantının bilinen Ba.1/2/3 varyantları sonrasında ortaya çıkan Ba.4 ve Ba.5 varyantları diğer tiplerden daha hızlı yayılmasıyla ön plana çıkmakta. Türkiye’de de vaka sayılarının her gün daha fazla arttığını dile getiren Prof. Dr. Levent Yamanel, Ba.4 ve Ba.5 varyantlarının görülme sıklığını ve bulaş riskinin çok daha fazla olduğu söyledi.

VAKA SAYILARI ARTIYOR

Yamanel, “Omicron varyantının ortaya çıkan alt tipleri normal virüs türlerinden daha hızlı yayılım gösteriyor. Açık alan ve kapalı alan fark etmiyor. Türkiye’de baskın hale gelmiş olan bu virüs sebebiyle vaka sayıları artarak ilerliyor” dedi.

SEVK EDİLİYOR

Çalıştığı hastane içerisinde yoğun bakımlarda şu an için Kovid-19 Ba.4 ve Ba.5 varyantları yüzünden yatış olmadığını belirten Yamanel, virüs tespit edilen hastalar, bu hastaların bulunduğu hastanelere yönlendirerek sevk işlemlerini gerçekleştirdiklerini kaydetti.

AÇIK VE KAPALI ALAN FARK ETMİYOR

Covid-19’un üzerinden iki yıldan fazla geçmesine rağmen virüs yeni varyantlarla beraber gündemde kalmaya devam etmekte. Yapılan açıklamalar sonrasında virüsün açık alanlarda bile yayılım göstermesi hakkında da Yamanel, şöyle bilgi verdi; “Omicron Ba.4 ve Ba.5 varyantı daha baskın. Bu iki varyantın yayılma hızı çok yüksek. Çok hızlı seyrediyor. Çok kolay bulaşıyorlar. Kapalı alanlarda olduğu kadar açık alanlarda da bulaş riski var. Yüksek bulaş riskinden ötürü virüsün her yerde var olduğunu varsayabiliriz.”

SINIRLI KORUMA SAĞLIYOR

Yamanel, “İnsanlar aşılarına ve önceden geçirmiş olduğu virüsten kalan antikorlara güveniyor fakat Ba.4 ve Ba.5 varyantı sınırlı koruma sağlıyor. Daha önce virüs geçiren hastalarda oluşan bağışıklık ve aşı sayesinde hastalığın bulaşma oranı düşebiliyor. ‘Ben daha önce Kovid geçirdim, bana tekrar virüs bulaşmaz, bağışıklığım var’ gibi söylemlerle virüse bulaşmaz gözüyle bakmak doğru bir tutum değil” ifadelerini kullandı.

BİREYLER TECRÜBE SAHİBİ

Tüm dünyada olduğu gibi bireylerde kişisel tedbirlerin daha önemli olduğunun altını çizen Yamanel, “Artık tüm bireyler korunma yollarını, virüsün nasıl bulaştığını, nelere dikkat edilmesi gerektiğini biliyor. Bireyler tecrübe sahibi. Bu sebeple kişisel tedbirler çok önemli. Kapalı ya da açık alan ayırt etmeksizin riskli görülen, kalabalık yerlerde mutlaka maske takılmalı, sosyal mesafeye, hijyen kurallarına ve aşı takvimine uyulması gerekiyor” diye konuştu.

VAKALARIN ARTIŞ HIZINA GÖRE DEĞİŞİR

“Türkiye gündeminde tekrar kapanmalar olacağını düşünmüyorum” diyen Yamanel, bu durumun vakaların artış hızına, hastalık boyutuna göre değişebileceğini, çok hızlı büyüyen vakaların sorun ve risk barındırması durumunda kapanmalar olabileceğini dile getirdi.

KRONİK HASTALIĞI OLANLAR DİKKAT

Vaka sayılarındaki artışta maske, mesafe ve hijyen kurallarının gevşetilmesinin de etkisi bulunduğunu söyleyen Yamanel, “Bu iki varyantın hastalık boyutu bazı durumlarda riskli olabilir. Omicron virüsünde akciğer tutulumu dediğimiz olay olabiliyor. Riskli hastalar olabilir. 50 yaşın üstündeki hastalar risk grubunda diyebilirim. Kronik hastalığı olanlarda bu virüs ağır seyredebilir. Bu hastalar mutlaka kendi tedbirlerini oluşturmalı” dedi.

KİŞİSEL ÖNLEMLER ALINMALI

Yamanel, “Kişisel önlemler göz ardı edilmemeli, zorunluluk beklenmemeli. Kendi sağlığımızı korumak için kendi önlemimizi kendimiz oluşturmalıyız. Maskemizi kalabalık ortamlarda, özellikle kendimizi hasta hissediyorsak, otobüse biniyorsak, açık alanda kalabalık bir ortam içerisindeysek mutlaka takmamız lazım. Açıkçası kişinin kendi sağlığı için aldığı tedbirleri daha faydalı buluyorum” şeklinde konuştu.

GRİP Mİ OMİCRON MU?

Normal grip vakalarının da halk arasında hızla artış gösterdiğini kaydeden Yamanel, bu konu hakkında, “Birey kendisinde hafif ya da ağır seyreden grip görebiliyor. Yapılan test sonucunda negatif de çıkabiliyor, pozitifte. Çoğunluk Kovid olsa da normal grip düzeyinde gelen hastalarımızın sayında da artış var” diyerek konuşmasını noktaladı.



Buket Beslen/ İLKSAYFA