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Rıza Kayaalp 5. kez dünya şampiyonu

Rıza Kayaalp 5. kez dünya şampiyonu
Milli güreşçi, Sırbistan'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda altın madalya kazandı. Rıza Kayaalp, 5. kez dünya şampiyonluğu yaşayan ilk Türk güreşçi olarak tarihe geçti.
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