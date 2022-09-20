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Ruhsatsız yapılara abonmanlık imkânı Bakanlık bürokrasisine takıldı

Temmuz 2022’de çıkan ve ruhsatsız yapılara elektrik, su aboneliği imkânı sunan yasanın uygulanması Bakanlık bürokrasisine takıldı.
Ruhsatsız yapılara abonmanlık imkânı Bakanlık bürokrasisine takıldı

Temmuz 2022’de çıkan ve ruhsatsız yapılara elektrik, su aboneliği imkânı sunan yasanın uygulanması Bakanlık bürokrasisine takıldı. Belediyeler işlem yapabilmeleri için Çevre Bakanlığı’ndan “ilgili yapının 2022’den önce inşa edildiğine” dair resmi yazı istiyor. Bakanlığın bu konuda yavaş hareket etmesi vatandaşı elektrik ve sudan ediyor. 
05 Temmuz 2022 tarihli ve 31887 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “7417 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”la, ruhsatı alınmış ve buna göre yapılmış olan ya da hiç ruhsat alınmamış yapılara, yol, elektrik, su, telefon, kanalizasyon, doğal gaz gibi alt yapı hizmetlerinden birinin veya birkaçının götürüldüğünün belgelenmesi halinde elektrik ve su aboneliği yapılabilmesine imkân tanındı. 

 BAKANLIK’TAN YAZI ŞARTI  

2022 öncesi ruhsatsız yapılar için “elektrik su müjdesi” getiren düzenlemenin uygulanmasında bazı aksaklıklar yaşandığı iddia ediliyor. Belediyeler işlem yapabilmeleri için Çevre Bakanlığı’ndan “ilgili yapının 2022’den önce inşa edildiğine” dair resmi yazı istiyor. Bakanlığın bu konuda yavaş hareket etmesi vatandaşı elektrik ve sudan ediyor.

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 “2022’DEN ÖNCE İNŞA EDİLMİŞTİR” YAZISI ŞART  

Kanun doğrultusunda belediyelere başvuran vatandaşlar, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan belediyelere gelecek yazı engeline takılıyor. Şuanda vatandaş ASKİ’den ve TEDAŞ’dan bu abonelikleri alabilmek için belediyelerden yazı istiyor. Belediyelerin vatandaşa bu imkânı verebilmesi için de o yapının 31. 12. 2021 tarihinden önce yapıldığını ispat eden Bakanlık yazısı gerekiyor.

  VATANDAŞ MAĞDURİYETİN GİDERİLMESİNİ İSTİYOR  

Şuan özellikle Ankara’da binlerce vatandaş ilgili bakanlıktan gelecek yazıları bekliyor. Bakanlıktan beklenen cevabın gecikmesinden dolayı vatandaş mağdur oluyor, elektrik ve suya kavuşamıyor. Vatandaş şuan biran önce Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan belediyelerin yazdığı yazılara cevap vermesini ve mağduriyetlerinin giderilmesini talep ediyor. 

FARUK GÖKYURT / İLKSAYFA-

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