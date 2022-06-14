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Sağlık Bakanlığı, Deney Hayvanları yemi satın alacak

Sağlık Bakanlığı, Deney Hayvanları Araştırma Merkezi Birimi için 15 ton deney hayvanı yemi satın alacak. 
Sağlık Bakanlığı, Deney Hayvanları yemi satın alacak

Deney hayvanı yemi alımı için çıkılan ihale 23.06.2022 tarihinde Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun Refik Saydam Yerleşkesi’nde yapılacak. 

15 TON ALINACAK
15 ton deney hayvanı yemi alacağını açıklayan Sağlık Bakanlığı’na bağlı Türkiye İlaç Ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanlığı, Alınacak yemler Deney Hayvanları Araştırma Merkezi Birimi’ndeki gereken üretim şartlarına göre hayvan türleri arasında eşit olmayacak şekilde peyderpey talep edilebilecek açıklamasında bulundu.

SERTİFİKA ŞART
İhale şartnamesine göre, yüklenici firma yem sertifikası beyanıyla muayene ve kabul işlemleri yapılacak. Sertifikada beyan edilen veriler dışında yem kaynaklı meydana gelebilecek tüm olumsuzluklarda sorumluluk tamamen yüklenici firmaya ait olacak. Üretilen yemlerde her bir ambalaj ürün bilgisi bulunması gerekiyor. Her bir ambalajda üretim tarihi teslim tarihinden en fazla 15 gün önce üretilmiş olmalı. Yemler yılsonuna kadar üç parti peyderpey istenecek. Deney Hayvanları Araştırma Merkezi Birimi’nin talebine binaen istenilen miktarda en geç 3 gün içerisinde bildirilecek adrese yüklenici firma tarafından teslim edilecek.

İLKSAYFA///

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