Sağlık Bakanlığı 42 bin 500 personel alımı yapacağını resmi gazetede yayınladığı ilanla birlikte duyurdu. Peki, Sağlık Bakanlığı Personel alım başvurusu nasıl yapılır? Kaç personel alınacak, hangi dallarda alım yapılacak?

Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre 42 bin 500 personel alımı yapılacak. Yapılacak olan alımın içerisinde 11 bin 317 sürekli işçi alınacağı bilgisi girildi. Bu ilandan sonra vatandaş nasıl başvuru yapılacağını ve personel alımının detaylarını merak ediyor. Peki, Sağlık Bakanlığı Personel alım başvurusu nasıl yapılır? Kaç personel alınacak, hangi dallarda alım yapılacak?

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Sağlık Bakanlığı 42 bin 500 personel alımı başvurusu Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) resmi internet sitesinden yapılacak. Adaylar başvurularını çevrimiçi yapabilecek. Vatandaşlar, personel alım başvurusunu 28 Kasım ile 2 Aralık tarihleri boyunca yapabilecek. Adaylar yapılan ilandan sadece bir meslek ve bir işyerine başvuru yapabilecek. Başvurularda ise kişilerin “Adrese Dayalı Kayıtlı Nüfus Kayıt Sistemi”nde kayıtlı olduğu adres dikkate alınacak.

HANGİ DALLARDA KAÇ PERSONEL ALINACAK?

Sağlık Bakanlığı’nın Resmi Gazete’de yapmış olduğu ilana göre taşra teşkilatında 5 bin 80 temizlik görevlisi, silahsız 3 bin 559 güvenlik görevlisi, 791 klinik destek elemanı, 604 adet hasta karşılama ve yönlendirme görevlisi alınacak.

Bunların yanı sıra 275 elektrikçi, 188 boyacı, 121 marangoz, 284 adet ısıtma ve sıhhi tesisatçı alınacak. Bilgisayar sistem kurulum, bakım, onarım ve arıza giderme elamanından 261 adet, biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı ise 154 tane alınacak.

Böylelikle toplamda 11 bin 317 sürekli işçi alınmış olacak. Yapılacak olan atamada 30 bin sağlık personeli kadrosundan 15 bin 537 si tıbbi sekreter olacak. 5 bin 831 personel ise hemşirelerden oluşacak.

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