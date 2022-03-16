Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Tekin: "Proje sayesinde kan nakli ihtiyacı azaltılacak"

Türkiye’de Kan Transfüzyon Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi için Teknik Yardım Projesi’nin kapanış toplantısında konuşan Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Ahmet Tekin,“Proje sayesinde güvenli kan transfüzyonu ve kan nakli ihtiyacı inşallah azaltılacak”dedi.

Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye tarafından finanse edilen, Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Kan ve Kan Ürünleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen “Türkiye’de Kan Transfüzyon Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi için Teknik Yardım Projesi”nin kapanış toplantısı yapıldı.

Çankaya Bilkent’te yapılan toplantıya yerli ve yabancı çok sayıda davetli katıldı.

KAN TEMİNİ ÇOK ÖNEMLİ

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Tekin programın kapanış toplantısında yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Sağlık Bakanlığı kan transfüzyon konusuna şu an çok önem veriyor, çünkü kan temini çok zor. Özellikle kovid döneminde bu sıkıntıyı çok yaşadık. Burada kan transfüzyonun etkilendiğini, özellikle kan bağışçılarının sayılarında ciddi azalmalar olduğunu gördük. Bu bize elimizdeki kanı çok daha verimli ve uygun hastalara uygulamamız gerektiğini bir kez daha gösterdi. O nedenle Sağlık Bakanlığı olarak, kan bağışından kan transfüzyona kadar tüm süreçlerin uluslararası standartlarda en güvenli şekilde tamamlanmasını sağlamak amacıyla hem ulusal hem de uluslararası projeler yürütmekteyiz. Proje kapsamında ülke genelinde eğitimler düzenlendi. Bu proje sayesinde inşallah bütün sağlık kurumlarında hangi hastaya, ne zaman kan verileceği, standardize edilmesi bizim için çok önemli. Ve kanın da takip süreci bizim için çok önemli. Bu proje sayesinde ülkemizde güvenli kan transfüzyonu ve kan nakli ihtiyacı inşallah azaltılacaktır.”

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-