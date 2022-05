Sakaryaspor'un hatıraları mini müzede yaşatılıyor

Akademi Sakaryaspor Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Kaan Çatak, "Burada stadın yıkılmadan önceki son halinin maketi var. Stada dair, yine birçok sporcuya ve spor dalına ait fotoğraflarımız var." dedi.

Spor Toto Süper Lig'de uzun yıllar mücadele eden ve Türk futboluna Aykut Kocaman, Oğuz Çetin, Tuncay Şanlı gibi birçok yıldız oyuncuyu kazandıran Sakaryaspor'un geçmişten geleceğe hatıraları, Akademi Sakaryaspor Derneğince kurulan mini müzede yaşatılıyor.

Yıkımının ardından yerine Millet Bahçesi yapılan eski Atatürk Stadyumu'nun maketinden eski futbolcuların formaları, kramponları, şortları, maçlarda kullanılan düdük, top, saat, gazeteler ve fotoğraflar gibi birçok materyal barındıran dernek binasındaki müze, ziyaretçilerine nostaljik yolculuk keyfi yaşatıyor.

Futbolun yanı sıra tenis, güreş gibi birçok spor dalından malzeme ve fotoğrafların bulunduğu müzede 1967 yılında meydana gelen Adapazarı depremi fotoğrafları da yer alıyor.

Akademi Sakaryaspor Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Kaan Çatak, AA muhabirine, Sakaryaspor'a gönül vermiş kişilerin "Bu şehir için ne yapabiliriz?" düşüncesiyle dernek kurma kararı aldığını, spor başta olmak üzere kentin hafızasını oluşturma amacıyla tamamen gönüllülük esasıyla faaliyet yürüttüklerini söyledi.

Stat belgeselinden sonra portreler projesine yöneldiklerini aktaran Çatak, "Sakaryaspor'a katkı vermiş 65 yaş ve üstü kişilerin siyah-beyaz portre fotoğraflarını çekiyoruz, özgeçmişlerini alıyoruz, spor yaptıkları dönemdeki fotoğraflarını da tarayarak dijital arşivimize katıyoruz. Projenin iki ayağı olacak, birincisi bu portre fotoğraflar özgeçmişle birlikte kitapta yer alacak, ikincisi de Sakarya'da halka açık sergi olacak." dedi.

Tuncay Şanlı'nın Sakaryaspor'da giydiği forma da müzede

Sakaryaspor'a emek vermiş kişilerin ellerindeki fotoğrafları taradıklarını, bu şekilde şehrin dile getirilmeyen kültürel yanını geleceğe aktarmaya çalıştıklarını vurgulayan Çatak, "Derneğimizde mini müze sunumumuz var. Elimizdeki envanterlerin sadece belirli bölümünü, en önemli gördüklerimizi koyduk. Burada stadın yıkılmadan önceki son halinin maketi var. Stada dair, yine birçok sporcuya ve spor dalına ait fotoğraflarımız var. Burada stadın yıkılmadan önceki son halinin maketi var." diye konuştu.

Yıkılan stadın taşlarının yer aldığı ve özel yaptırılan fanusun da mini müzede yer aldığını vurgulayan Çatak, "Stada dair, yine birçok sporcuya ve spor dalına ait fotoğraflarımız var. Sakarya'ya emek vermiş sporcuların eşyaları, örneğin Ekrem Karaberberoğlu Sakarya'da, Türkiye'de futbola çok isim kazandırmış bir hocadır, onun kramponları yer alıyor. 1915 doğumlu Rauf Kösemen şu an Sapanca'da yaşıyor. Olympiakos Patras takımı Sakarya'da bir maç yapıyor, o maçta da kaleyi koruyan kişi. Onun kramponları yine bizde." değerlendirmesinde bulundu.

Çatak, 1920'lerden kalma Osmanlıca yazılı Adapazarı İdmanyurdu rozetinin de müzede yer aldığını vurgulayarak, "Bu tarz envanterler var. Elimizdeki formaların bir kısmı var. Sakaryaspor'un Kupa Galipleri Kupası'nda bugünkü adıyla Avrupa Kupası'nda kullandığı Pesic'e ait forma var. Bu tarz envanterleri, tamamen gönüllülük esasıyla herhangi beklenti olmadan tarih bilinciyle şehre kazandırmayı hedefliyoruz. Tuncay Şanlı'nın Sakaryaspor'dayken giydiği forma var. Hatta Sakaryaspor'un bu sezon yaşadığı şampiyonlukta bu formayı Sakaryaspor futbolcuları imzaladı. Tuncay Şanlı da sağ olsun formayı şehrin yüzünü değiştirecek müzeye bağışladı." ifadelerini kullandı.

Dernekteki mini müzeyi daha büyük mekana taşıyarak ellerinde bulunan çok sayıdaki envanteri sergilemek istediklerini belirten Çatak, bunu Millet Bahçesi içinde yapmayı planladıklarını dile getirdi.

"Bunları geleceğe aktarmak tek amacımız"

Oluşturdukları mini müzede Kazım Karabekir'in Adapazarı İdmanyurdu'nu ziyaret ettiği sırada çekilen 3 fotoğrafının bulunduğunu, bunları müzayededen satın alarak müzeye bağışladıklarını anlatan Çatak, şunları kaydetti:

"Sadece sporla ilgili değil, şehirle ilgili her konuda envanter, fotoğraf topluyoruz. Elimizde eski dönemlere ait otobüs jetonları, gazete kupürleri var. Adapazarı basın tarihi için çok önemsediğimiz 1910'da Ermenice çıkmış bir gazete var. Şu an araştırmalarımıza göre Adapazarı'nda çıkan ilk gazete. O zamanki gazetenin ismi de Erkil. Şu an onu tercüme ettiriyoruz, detaylarını kamuoyuyla paylaşacağız. Sürekli sosyal medya hesaplarımızdan vatandaşlarımızı bilgilendiriyoruz."

Modern olimpiyatların kabul gördüğü yıllardan önce Geyve Ortaköy'de olimpiyat oyunlarının yapıldığına dair ellerinde makaleler bulunduğunu vurgulayan Çatak, "Gerek Atina'yla yaptığımız yazışmalarla gerekse elimizdeki makalelerin nüshalarıyla bunu şu an net şekilde ortaya koyuyoruz. Bu, Türkiye için çok önemli bir durum. Türkiye'yi markalaştıracak özellikle Sakarya'yı da markalaştıracak bir bilgi. Bu nedenle Dünya Olimpiyat Komitesi ile bunu paylaşmaya çalışıyoruz, tabii ki öncelikle Türkiye Olimpiyat Komitesi ile irtibat kuracağız. Bu tarz tabiri caizse tarihi eşeleyerek birçok bilgiye ulaşıyoruz, bunları da geleceğe aktarmak tek amacımız." diyerek sözlerini tamamladı.