Samanpazarı'nda kalaycılık yapan Aytekin Küçük, "Bir tencereye günlük yevmiyeniz çıkıyor”

Samanpazarı Pirinç Sokak’ta kalaycılık yapan Aytekin Küçük, eskiye oranla işlerin az olduğunu fakat kazancın daha fazla olduğunu belirterek, “Günde bir tencere kalaylasanız günlük yevmiyeniz çıkıyor. Gençler bu mesleğe sahip çıkmalı” dedi.

Teknolojiye yenik düşen kalaycılığın Başkent’teki son temsilcilerinden Aytekin Küçük gazetemize konuştu. Samanpazarı Pirinç Sokak’ta mesleğini icra eden Küçük, “Eskiden iş çoktu kazanç azdı. Şimdi iş az kazanç çok. Ancak mesleği yapacak kimse yok. Gençler bu mesleğe yönlendirilmeli. Günde bir tencere kalaylasanız günlük yevmiyeniz çıkıyor” dedi.

İŞ AZ KAZANÇ ÇOK

Tarihi Ankara Kalesi’nde kaybolmaya yüz tutmuş kalaycılık mesleğini yaşatmaya çalışan Aytekin Küçük, 40 yılı aşkın süredir bu meslekten geçimini sağlıyor. Geçmişe nazaran işlerin büyük oranda azaldığına dikkat çeken Küçük, “Eskiden iş çoktu kazanç azdı, şimdi iş az kazanç çok. Ancak mesleği yapacak kimse yok” dedi.

5 KİŞİ KALDILAR

Bölgede kalan son beş kalaycıdan birisi olduğunu vurgulayan Küçük, “Diğer ustaların yaşı epey bir ilerledi. Mesleği bizden sonra yapacak kimse kalmadı. Biz son temsilcileri olabiliriz. Eskisi kadar bakırcı ve kalaycı kalmamasına rağmen rağbet arttı. İnsanlar artık bakırın daha sağlıklı olduğunun farkına vardı. Televizyonlardaki yemek programları da bakırın popülaritesini artırdı” diye konuştu.

ALTIN GİBİ BİR MESLEK

Küçük, yok olmaya yüz tutan meslekler ile ilgili farkındalık oluşturulması gerektiğini, devletin bu konuda ciddi adımlar atması gerektiğini belirterek “Kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerle ilgili eğitim yerleri açılmalı. Gençlerimiz bu alanlara yöneltilmeli. Semercilik, demircilik vb. ölen meslekler arasına girdi. Kalaycılık da zamanla bitecek. Altın gibi bir meslek. Günde bir tencere kalaylasanız günlük yevmiyenizi çıkarırsınız. İş az ama kazanç fazla” dedi.

DAHA SAĞLIKLI

Kalaylanan bakırın çok sağlıklı olduğunu ifade eden Küçük, “Kalay çok sağlıklı bir şeydir. Bakırın ısı iletkenliği çok fazladır. Bakırın her tarafı eşit şekilde ısınır. Çeliği ise bulaşık makinesinde yıkayın, ardından yıkanan çeliği bir leğen suya bırakın suyun üstünde deterjan olduğunu görürsünüz. Çelik, deterjanı tutar. Ama bakırı bulaşık makinesine at deterjanı tutmaz, köpük de vermez, virüs de tutmaz” diye konuştu.

EKONOMİK SORUNLAR ETKİLİYOR

Son dönemde yaşanan ekonomik sıkıntıların kalaycıları da olumsuz etkilediğini kaydeden Küçük, “Eskiden kalayın kilosu 400 lira iken şimdi bin liraya kadar çıktı. İş sadece kalayla da bitmiyor. Kömürün tonu 6 bin lira oldu. Pamuğu, asidi, tuz ruhu var. Kalaycılık masraflı bir iş. Maliyet artışları bizi olumsuz etkiliyor, bu artışları da müşteriye yansıtmak zorunda kalıyoruz” diye konuştu.

Emrah Özcan/İLKSAYFA