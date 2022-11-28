Kayseri’nin Develi ilçesi Gazi Mahallesi’nde 20 yıl önce başlatılan sanal mezarlık uygulaması gündem oldu. Peki, sanal mezar ziyareti caiz mi, bu sistemle dualar kabul olur mu? Diyanet'ten fetva geldi. İşte tüm detaylar:

Kayseri’nin Develi ilçesi Gazi Mahallesi’nde başlatılan sanal mezar uygulaması şimdiye kadar 1 milyonu aşkın kez tıklandı. Uygulamayı özellikle il dışında yaşayan gurbetçilerin, vefat eden yakınlarının mezarlarını sanal da olsa ziyaret edebilmek için kullandığı belirtildi. Peki, Sanal mezar ziyareti caiz mi, bu sistemle dualar kabul olur mu? Diyanet bu işe ne diyor? Ve Diyanet'ten fetva geldi. İşte tüm detaylar:

SANAL MEZAR ZİYARETİ

Kayseri Gazi Mahallesi’nde 20 yıl önce sanal mezar ziyareti uygulaması başlatıldı. Bu uygulama sayesinde memleketlerine gelemeyen gurbetçiler, uygulamayı cep telefonlarına indirerek akraba mezarlarını ziyaret ediyor. Uygulamada mezar fotoğrafının altında bulunan dua tuşları en dikkat çeken özellik olarak karşımıza çıkıyor. Vatandaşlar dua tuşuna basarak dualarını yapmış oluyor.

SANAL MEZAR UYGULAMASI CAİZ Mİ?

Kayseri’nin Gazi Mahallesi’nde yaklaşık 20 yıldır kullanılan sanal mezar ziyareti uygulamasını sizin için araştırdık. Sanal mezar ziyaretinin caiz olup olmadığını Diyanet'in Alo Fetva hattını arayarak danıştık.

DİYANET'E SORDUK

Diyanet fetva görevlisi sanal mezar ziyareti uygulamasının dinen tavsiye edilmeyen davranışlar içerdiğini belirterek caiz olmadığını dile getirdi.

Fetva görevlisi internet ortamındaki bir kabir resminin altındaki tuşa tıklayarak Kur'an ve dua okunmasının dinimizce uygun bir davranış olmadığını belirtti.

Fetva görevlisi, “Duayı bireyin kendisinin yapması önemli ayrıca ölen tanıdıklarımıza dua etmek için zaman veya mekan sınırlaması yok. İlla kabristanın başına gidip orada dua okumak gibi bir durum söz konusu değil. İnsanlar duayı istediği yer ve istediği zamanda yapabilir. İnsanlarımız bulundukları yerden dua okusun. İnternet ortamında bir tuşa basarak dua okunması pek uygun bir davranış olmaz” dedi.

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