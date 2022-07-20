Sanata ilgi az

Ulucanlar Sanat Sokağı’nda son günlerde ziyaretçi sayısında bir hayli azalma olduğunu belirten Ahşap Ustası Ali Bayram, “Ziyaretçilerimiz çok azaldı. Sayıyı artırmak için acilen ilgililer yeni girişimlerde bulunmalı” dedi.

Ulucanlar Cezaevi Müzesi içerisinde yer alan Sanat Sokağı'nda unutulmaya yüz tutan geleneksel sanatlar sanatseverlerle buluşturuluyor. Yaz tatilinin olması ve birçok etkenden ziyaretçi sayısının azaldığı sanat sokağında ahşap oymacılığı yapan yontu ustası Ali Bayram, “Sokak ziyaretçi bakımından son zamanların en büyük sessizliğini yaşıyor. Müzeye gelenler buraya yönlendirilmeli. Üniversite öğrencilerine de seçmeli dersleri yeniden burada verilmeli” dedi.

SANATINI YAPMAK İSTEYEN BU SOKAĞA KOŞUYOR

Altındağ Belediyesi tarafından restore edilerek Ankara’ya kazandırılan Ulucanlar Cezaevi Müzesi’nin yarı açık bölümü de kültür sanat merkezi olarak işlev görüyor. Pek çok kültür sanat etkinliklerinin gerçekleştirildiği Sanat Sokağı farklı sanat dalları ile uğraşan sanatçılara ev sahipliği yapıyor. Sanatını yapmak isteyen bu sokağa koşuyor. Geleneksel sanatlar Ulucanlar Sanat Sokağını süslüyor.

BİRÇOK KİŞİ EĞİTİM ALIYOR

Ulucanlar Yarı Açık Cezaevi Kültür ve Sanat Merkezi, sadece sanat yapıtlarının sergilendiği bir mekân olmanın çok ötesine geçmeyi başararak, bir sanat eğitim kurumu haline de geldi. Çocukların ve gençlerin geleneksel ve modern görsel sanatları daha yakından tanımasını ve isterlerse öğrenmelerini sağlamak amacıyla, merkez içerisindeki 30 atölye çeşitli sanatçılara tahsis edildi. Sanatçıların kendi sanat dallarını icra ettikleri, sergiledikleri ve satışını yapabildikleri Sanat Sokağı’nda pek çok öğrenci de ders görüyor. Keçe, ahşap oymacılığı, yağlı boya, hat, tezhip, seramik, işlemecilik, vitray, ebru, mozaik gibi birçok sanat dalını icra eden sanatçılar, aynı zamanda bu alanda öğrenci de yetiştiriyorlar.

MÜZEYE GELEN ZİYARETÇİLER SOKAĞA YÖNLENDİRİLMELİ

Sokakta atölyesi bulunan Ahşap Baba lakaplı sanatçı Ali Bayram, “Ulucanlar sanat sokağı ziyaretçi yönünden son zamanların büyük bir sessizliğini yaşıyor. Hal böyle olunca halktan beslenen sanatçılar da üretime yönelik gerileme görülüyor. Pandemi ile karanlıklara hapsolmuş ruhlarımızın aydınlanması sanatla olacaktır. Ankaralı hemşerimizin tüm sanat dallarını bir arada bulacağı yerde elbette Ulucanlar Sanat Sokağına bekliyoruz” dedi.

DERSLER BURADA OKUTULSUN

“Müzeye gelen ziyaretçilerin sokağa yönlendirilmesi ya da önceden olduğu gibi bölge üniversiteler için yeniden seçmeli derslerinin verildiği bir yer olması ile alakalı girişimler bir nebze de olsa canlılık katacaktır” diyen Bayram, “Bir şehrin sanat sokağı olmalı, sanat sokağınındı ziyaretçileri olmalı” şeklinde konuştu.

SANATSEVERLERİNİ BEKLİYOR

Sanat sokağı sakinleri azalan ilginin sessizliğini yaşarken tekrardan hareketli günlerini özlüyor. Birçok eğitim ve kültür etkinlikleriyle Ankara’da farklı bir sokak olarak hizmete sunulan “Sanat Sokağı” sessizliğe bürünmüş sanatseverleri bekliyor.

Faruk Gökyurt/İlksayfa

