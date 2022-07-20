  • BIST 2.525,20
  • Altın 956.451
  • Dolar 17.5811
  • Euro 17.9436
  • Ankara 16 °C
  • İstanbul 20 °C
  • İzmir 24 °C
  • Konya 17 °C
»

Sanata ilgi az

Ulucanlar Sanat Sokağı’nda son günlerde ziyaretçi sayısında bir hayli azalma olduğunu belirten Ahşap Ustası Ali Bayram, “Ziyaretçilerimiz çok azaldı. Sayıyı artırmak için acilen ilgililer yeni girişimlerde bulunmalı” dedi.
Sanata ilgi az

Ulucanlar Cezaevi Müzesi içerisinde yer alan Sanat Sokağı'nda unutulmaya yüz tutan geleneksel sanatlar sanatseverlerle buluşturuluyor. Yaz tatilinin olması ve birçok etkenden ziyaretçi sayısının azaldığı sanat sokağında ahşap oymacılığı yapan yontu ustası Ali Bayram, “Sokak ziyaretçi bakımından son zamanların en büyük sessizliğini yaşıyor. Müzeye gelenler buraya yönlendirilmeli. Üniversite öğrencilerine de seçmeli dersleri yeniden burada verilmeli” dedi.

gallery_0-012.jpg

SANATINI YAPMAK İSTEYEN BU SOKAĞA KOŞUYOR

Altındağ Belediyesi tarafından restore edilerek Ankara’ya kazandırılan Ulucanlar Cezaevi Müzesi’nin yarı açık bölümü de kültür sanat merkezi olarak işlev görüyor. Pek çok kültür sanat etkinliklerinin gerçekleştirildiği Sanat Sokağı farklı sanat dalları ile uğraşan sanatçılara ev sahipliği yapıyor. Sanatını yapmak isteyen bu sokağa koşuyor. Geleneksel sanatlar Ulucanlar Sanat Sokağını süslüyor. 

261066432_1290063384829887_2420820081936419076_n.jpg

BİRÇOK KİŞİ EĞİTİM ALIYOR

Ulucanlar Yarı Açık Cezaevi Kültür ve Sanat Merkezi, sadece sanat yapıtlarının sergilendiği bir mekân olmanın çok ötesine geçmeyi başararak, bir sanat eğitim kurumu haline de geldi. Çocukların ve gençlerin geleneksel ve modern görsel sanatları daha yakından tanımasını ve isterlerse öğrenmelerini sağlamak amacıyla, merkez içerisindeki 30 atölye çeşitli sanatçılara tahsis edildi. Sanatçıların kendi sanat dallarını icra ettikleri, sergiledikleri ve satışını yapabildikleri Sanat Sokağı’nda pek çok öğrenci de ders görüyor. Keçe, ahşap oymacılığı, yağlı boya, hat, tezhip, seramik, işlemecilik, vitray, ebru, mozaik gibi birçok sanat dalını icra eden sanatçılar, aynı zamanda bu alanda öğrenci de yetiştiriyorlar.

img20211116144139.jpg

MÜZEYE GELEN ZİYARETÇİLER SOKAĞA YÖNLENDİRİLMELİ

Sokakta atölyesi bulunan Ahşap Baba lakaplı sanatçı Ali Bayram, “Ulucanlar sanat sokağı ziyaretçi yönünden son zamanların büyük bir sessizliğini yaşıyor. Hal böyle olunca halktan beslenen sanatçılar da üretime yönelik gerileme görülüyor.  Pandemi ile karanlıklara hapsolmuş ruhlarımızın aydınlanması sanatla olacaktır. Ankaralı hemşerimizin tüm sanat dallarını bir arada bulacağı yerde elbette Ulucanlar Sanat Sokağına bekliyoruz” dedi.

ulucanlarsanatsokagi03.jpg

DERSLER BURADA OKUTULSUN

 “Müzeye gelen ziyaretçilerin sokağa yönlendirilmesi ya da önceden olduğu gibi bölge üniversiteler için yeniden seçmeli derslerinin verildiği bir yer olması ile alakalı girişimler bir nebze de olsa canlılık katacaktır” diyen Bayram, “Bir şehrin sanat sokağı olmalı, sanat sokağınındı ziyaretçileri olmalı” şeklinde konuştu.

SANATSEVERLERİNİ BEKLİYOR

Sanat sokağı sakinleri azalan ilginin sessizliğini yaşarken tekrardan hareketli günlerini özlüyor. Birçok eğitim ve kültür etkinlikleriyle Ankara’da farklı bir sokak olarak hizmete sunulan “Sanat Sokağı” sessizliğe bürünmüş sanatseverleri bekliyor. 

Faruk Gökyurt/İlksayfa 
 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hatırlatma dozu önemli19 Temmuz 2022 Salı 05:05
  • Manuel mi otomatik vites mi?19 Temmuz 2022 Salı 05:00
  • 'Asıl başarı bizimkisi'18 Temmuz 2022 Pazartesi 05:00
  • 200 milyonluk israf18 Temmuz 2022 Pazartesi 04:50
  • 9 gündür kayıp18 Temmuz 2022 Pazartesi 04:45
  • Eczacılar zorda16 Temmuz 2022 Cumartesi 05:00
  • Yeniden ücretsiz olsun16 Temmuz 2022 Cumartesi 04:45
  • El birliğiyle çözeceğiz16 Temmuz 2022 Cumartesi 04:30
  • Alınlarından öperim15 Temmuz 2022 Cuma 08:53
  • 3 'Yüzlük' hedef15 Temmuz 2022 Cuma 05:01
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti