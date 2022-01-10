Sarıgül, gölge bakanını açıkladı

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, uzun yıllar Devlet Planlama Teşkilatı’nda görev yapmış Dr. Aziz M. Hatipağaoğlu’nu gölge maliye bakanı olarak atadıklarını duyurdu.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Çayyolu’ndaki parti genel merkezi binasında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sarıgül, toplantıya katılan basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı; iktidara gelmeleri halinde basının sorunlarına çözüm bulacaklarını kaydetti. Sarıgül, “Türkiye Değişim Partisi’nin kesinlikle medyası olmayacak, çünkü iktidarımızda biz bütün basın mensuplarımıza eşit olacağız. Basın mensuplarımıza korkmandan çekinmeden bize istediğiniz soruları sorun diyeceğiz” dedi.

ASGARİ ÜCRETİ 3 AYDA BİR GÜNCELLEYİN ÖNERİSİ

Sarıgül, iktidarın ekonomi ve özelleştirme politikalarını eleştirerek şöyle devam etti: “Asgari ücreti açlık sınırının üstüne, en düşük emekli maaşını da mutlaka asgari ücret düzeyine çıkaracak şekilde üç ayda bir güncelleyin. Elektrik, doğal gaz, su faturalarını ödeyemeyen yoksul ve işsizlerin elektrik, gaz ve suyunu kesmeyin. Elektrikte düşük tarife sınırını aylık 150 kilovatsaatten 230 kilovatsaate yükseltin. Elektrik, doğal gaz ve suda KDV oranını yüzde 1'e düşürün.”

TARIMI KORUMA SINIRLARIMIZ KADAR ÖNEMLİ

Türkiye’deki bazı tarım ürünlerinin üretiminde zorluk yaşandığını ileri süren Sarıgül, “Çay, fındık, pamuk, tütün, pancar, incir ve üzüm gibi tarım ürünlerimiz ne yazık ki yabancı şirketlerin inisiyatifine bırakıldı. TDP olarak tarımı ve çiftçilerimizi korumayı, sınırlarımız korumak kadar onurlu, milli ve şerefli bir görev olarak biliyoruz. Sınırlarımızı korumak ne kadar önemliyse tarımı korumak, çiftçilerimizi korumak da o kadar önemlidir” dedi.

TDP’DEN GÖLGE MALİYE BAKANI



TDP Genel Başkanı Sarıgül, partinin Genel Başkan Yardımcılığını yürüten, uzun yıllar Devlet Planlama Teşkilatı’nda görev yapmış Dr. Aziz Murat Hatipağaoğlu’nu gölge maliye bakanı olarak atadıklarını duyurdu. Sarıgül, önümüzdeki hafta bu ismi kamuoyuna tanıtacaklarını açıkladı.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA

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