  • BIST 2.516,56
  • Altın 983.351
  • Dolar 17.756
  • Euro 18.0982
  • Ankara 19 °C
  • İstanbul 22 °C
  • İzmir 29 °C
  • Konya 18 °C
»

Şartlar iyileştirilmeli

HAK İŞ Başkanı Mahmut Arslan gazetecilerin haklarının korunma altına alınması ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi gerektiğini belirterek, “Gazeteciler, düşük ücret ve zor çalışma koşullarına mahkum ediliyor. Kayıt dışı çalıştırılıyor" dedi.
Şartlar iyileştirilmeli

HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, “Gazetecilerin her türlü ekonomik ve sosyal haklarının koruma altına alınması, çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılması temel öncelik olmalıdır. Bu nedenle gazetecilerin diğer iş kollarından daha öncelikli olarak sendikal mücadelenin içinde yer alması gerekmektedir. Tüm basın emekçilerini, Konfederasyonumuz bünyesinde bulunan Medya-İş Sendikamızın çatısı altında örgütlenmeye ve haklarını aramaya davet ediyoruz. Gelin birlikte yürüyelim, sorunları birlikte çözelim” dedi.

DÜŞÜK ÜCRETE MAHKUM EDİLİYOR

Arslan, “Büyük plazalarda, dünyanın en son teknolojisi kullanılarak gazetecilik ve televizyonculuk yapılırken, çalışanların düşük ücret ve zor çalışma koşullarına mahkum ediliyor. Toplumsal sorunları büyük bir özveriyle kamuoyunun gündemine getiren gazetecilerin ulusal ve özellikle de yerel basında kayıtdışı çalıştırılmasını maalesef üzüntüyle karşılıyoruz.  Ücretleri mesleğe uygun olarak ödenmeyen, sigortası basın yasası dışında yatırılan, gazetecilik yapmasına rağmen işkolları büro işçisi gibi, şoför gibi kabul edilen, haklarını aramak için sendikalara üye olduğu için işinden olan gazeteciler var maalesef” diye konuştu.

ŞARTLAR İYİLEŞTİRİLMELİ 

Gazetecilerin her türlü ekonomik ve sosyal haklarının koruma altına alınması gerektiğini kaydeden Arslan, “Çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılması temel öncelik olmalıdır. Bu nedenle gazetecilerin diğer iş kollarından daha öncelikli olarak sendikal mücadelenin içinde yer alması gerekmektedir” dedi.

gb-masa-1024x682.jpg

BİRLİKTE YÜRÜYELİM 

Arslan sözlerine şöyle devam etti, “Tüm basın emekçilerini, Konfederasyonumuz bünyesinde bulunan Medya-İş Sendikamızın çatısı altında örgütlenmeye ve haklarını aramaya davet ediyoruz. Gelin birlikte yürüyelim, sorunları birlikte çözelim.”

ENGELLER KALDIRILSIN 

“Gazeteciler için çalışma şartlarının daha da iyileştirildiği, tasarruf gerekçeleriyle işten çıkarılmadıkları, bürolarının kapatılmadığı, örgütlenmelerinin önündeki engellerin kaldırıldığı bir çalışma ortamı diliyor ve bunun için sendikal mücadelemizi veriyoruz.”

Gazetecilik mesleğini bütün zorluklarına rağmen yapmaya çalışan, bir sevda ve aşk gibi gördükleri gazeteciliği özverili çabalarıyla ileriye taşıyan tüm basın mensuplarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını içtenlikle kutluyor, zor görevlerinde başarılar diliyorum.”

Emrah Özcan/ İlksayfa 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çocuklar destek bekliyor22 Temmuz 2022 Cuma 04:50
  • Dönüşümle israfa son22 Temmuz 2022 Cuma 04:45
  • Her esere bir şiir21 Temmuz 2022 Perşembe 05:05
  • Sanata ilgi az21 Temmuz 2022 Perşembe 05:00
  • Önce kendimiz tanımalıyız20 Temmuz 2022 Çarşamba 05:15
  • Uyanık olalım20 Temmuz 2022 Çarşamba 05:05
  • Ahşapta hayat buldu20 Temmuz 2022 Çarşamba 05:00
  • Canik rakip tanımıyor19 Temmuz 2022 Salı 05:15
  • Hatırlatma dozu önemli19 Temmuz 2022 Salı 05:05
  • Manuel mi otomatik vites mi?19 Temmuz 2022 Salı 05:00
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti