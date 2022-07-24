Şartlar iyileştirilmeli

HAK İŞ Başkanı Mahmut Arslan gazetecilerin haklarının korunma altına alınması ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi gerektiğini belirterek, “Gazeteciler, düşük ücret ve zor çalışma koşullarına mahkum ediliyor. Kayıt dışı çalıştırılıyor" dedi.

HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, “Gazetecilerin her türlü ekonomik ve sosyal haklarının koruma altına alınması, çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılması temel öncelik olmalıdır. Bu nedenle gazetecilerin diğer iş kollarından daha öncelikli olarak sendikal mücadelenin içinde yer alması gerekmektedir. Tüm basın emekçilerini, Konfederasyonumuz bünyesinde bulunan Medya-İş Sendikamızın çatısı altında örgütlenmeye ve haklarını aramaya davet ediyoruz. Gelin birlikte yürüyelim, sorunları birlikte çözelim” dedi.

DÜŞÜK ÜCRETE MAHKUM EDİLİYOR

Arslan, “Büyük plazalarda, dünyanın en son teknolojisi kullanılarak gazetecilik ve televizyonculuk yapılırken, çalışanların düşük ücret ve zor çalışma koşullarına mahkum ediliyor. Toplumsal sorunları büyük bir özveriyle kamuoyunun gündemine getiren gazetecilerin ulusal ve özellikle de yerel basında kayıtdışı çalıştırılmasını maalesef üzüntüyle karşılıyoruz. Ücretleri mesleğe uygun olarak ödenmeyen, sigortası basın yasası dışında yatırılan, gazetecilik yapmasına rağmen işkolları büro işçisi gibi, şoför gibi kabul edilen, haklarını aramak için sendikalara üye olduğu için işinden olan gazeteciler var maalesef” diye konuştu.

ŞARTLAR İYİLEŞTİRİLMELİ

Gazetecilerin her türlü ekonomik ve sosyal haklarının koruma altına alınması gerektiğini kaydeden Arslan, “Çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılması temel öncelik olmalıdır. Bu nedenle gazetecilerin diğer iş kollarından daha öncelikli olarak sendikal mücadelenin içinde yer alması gerekmektedir” dedi.

BİRLİKTE YÜRÜYELİM

Arslan sözlerine şöyle devam etti, “Tüm basın emekçilerini, Konfederasyonumuz bünyesinde bulunan Medya-İş Sendikamızın çatısı altında örgütlenmeye ve haklarını aramaya davet ediyoruz. Gelin birlikte yürüyelim, sorunları birlikte çözelim.”

ENGELLER KALDIRILSIN

“Gazeteciler için çalışma şartlarının daha da iyileştirildiği, tasarruf gerekçeleriyle işten çıkarılmadıkları, bürolarının kapatılmadığı, örgütlenmelerinin önündeki engellerin kaldırıldığı bir çalışma ortamı diliyor ve bunun için sendikal mücadelemizi veriyoruz.”

Gazetecilik mesleğini bütün zorluklarına rağmen yapmaya çalışan, bir sevda ve aşk gibi gördükleri gazeteciliği özverili çabalarıyla ileriye taşıyan tüm basın mensuplarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını içtenlikle kutluyor, zor görevlerinde başarılar diliyorum.”

Emrah Özcan/ İlksayfa