Saygıner, “Atölyeler yetersiz ve pazar alanımız yok”

Çubuk’ta el sanatları kurslarına gidip eserler üreten Eda Saygıner, “Çubuk’ta el sanatları üretmek için yeterli alan yok. Büyükşehir Belediyemizden bize ait bir atölye ve ürünlerimizi satabileceğimiz bir pazar alanı istiyoruz” dedi.

Çubuk’un Cumhuriyet Mahallesi’nde el sanatları üreten kadınlar, el sanatları faaliyetlerini devam ettirebilecekleri atölye ve bu ürünleri satabilecekleri pazar alanı istiyor. Konu hakkında gazetemize konuşan el sanatları sanatçısı Eda Saygıner, “Çubuk’ta kadınlar el sanatları kurslarında faaliyetlerde bulunmak istiyor fakat yeterli alan yok. Herkes bize ayrılan yere geldiği zaman oda küçük olduğu için çalışamıyoruz. Daha geniş ve temiz bir yerin yapılması ya da her sanat için farklı odaların kurulması gerekiyor. Halk eğitim merkezleri de yeterli değil. Büyükşehir Belediyesinden ve yetkilerden kurslara gelip faaliyetlerde bulunmak isteyen bizler için atölye oluşturulmasını ve yaptığımız ürünleri sergileyip satabileceğimiz pazar alanı istiyoruz” dedi.

Alan yetersiz

Çubuk’ta yaşan Eda Saygıner el sanatları kursları için yeterli alan olmadığını belirterek, “7 yıldır bu kurslara gelip gidiyorum. Ev hanımıyım. Şu an bulunduğum yerde el sanatçısı kadınlarla beraber kâğıt rölyef, seramik hamurundan kupalar, tabaklar ve kolyeler süslüyoruz. Takı üretiyor ve örgü sanatları da icra ediyoruz. Bütün bunlar için daha sağlıklı ve yeterli alanlara ihtiyacımız var. Biz küçücük alanlarda bu işleri üretmeye çalışıyoruz. Bazen küçük bir alanda 12 kişi olduğumuz oluyor. Alan yetersizliğinden dolayı insanlar çalışmalarını zorlanarak yapıyor” şeklinde konuştu.

Yetkililerden atölye talebi

El sanatlarına önce hobi olarak başlayıp sonrasında profesyonel olarak el sanatları icra etmeye başlayan Saygıner, “Biz buradaki kadınlarımızın kurslara ve el sanatlarına devam edebilmesi için gerek Büyükşehir Belediyemizden gerekse de Çubuk Belediyemizden kısacası yetkililerden atölye ve alan talep ediyoruz. Daha konforlu ve daha büyük alan istiyoruz. Bize ayrılan alanlar küçük ve bakımsız. Bizlere daha iyi alanların verilmesi kurslara gelerek bir arada bulunan kadınlarımızın daha iyi işler çıkarmasına da yardımcı olur. Maalesef ki halk eğitim merkezlerimiz yeterli değil. Talep çok fazla. Atölye az. Herkes bir şey yapmak istiyor özellikle de ev hanımları olarak bizler. Kadınlarımız alan yetersizliğinden dolayı kurslara gitmekte zorlanıyorlar. Kadınların kendini gösterebileceği ve üretebileceği alanlar istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Çözüm istiyoruz”

Saygıner son olarak yapılan el sanatlarını sergileyerek satabilecekleri bir alanlarının olmadığını dile getirerek, “Ürünlerimizi yapıyoruz ama bir kazanç elde edemiyoruz. Çünkü pazarımız yok. Ürünler elimizde kaldığında da sipariş üzerine çalışıp sadece o günü kurtarabiliyoruz. Kazanç sağlamamız zorlaşıyor. Çözüm istiyoruz.” diyerek sözlerini noktaladı.

Enes Boyacı/ İLKSAYFA-