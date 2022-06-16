Saz ve Söz Türk Tarihi Sergisi’ne ilgi büyüyor

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Selçuklu Müze ve Sergi Salonu’nda Saz ve Söz Türk Tarihi Sergisi’ne vatandaşlardan ilgi her geçen gün büyüyor.

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde musiki üstatlarının unutulmayan eserlerinin sergilendiği Türkiye’nin müzik kültürü zengin geçmişiyle gözler önüne seriliyor. Bunun yanında sergide birçok el yazması, eski ve orijinal notalar, geçmişte tanınan ünlü sanatçıların eşyaları, bestecilerin enstrümanları ve Türk musikisinin geçmişiyle ilgili pek çok ürün sergileniyor. Serginin son kısmında ziyaretçiler saz ve söz hatırası olarak bir mikrofonun başına geçebiliyor. Ayrıca hem büyükler hem de küçük çocuklar için bir mikrofonun olması 7’den 70’e herkesin odak noktasını oluşturuyor.

HATIRALAR YAŞATILIYOR

Türkiye’de ilk defa düzenlenen sergide şu an hayatta olmayan müzisyenlerin hatıraları yaşatılıyor. Türk müziğinin ağırlıkta olduğu sergide müzisyen ve bestecilerin gerek el yazıları, gerek enstrümanları, gerekse kıyafet ve aksesuarları özenle muhafaza ediliyor. Sadece Türk müziği değil aynı zamanda sergi içerisinde Türk dünyasının musikisine de yer veriliyor. Bu açıdan bakıldığında Türk musiki kültürünün zengin geçmişi ön plana çıkıyor.

İLK KEZ BU SERGİ İÇİN BİR ARAYA GETİRİLDİ

Sergi içerisinde klasik, halk, dini, askeri müziklerin yanı sıra batı müziği ve pop müziği iç içe bulunuyor. Aynı zamanda İslamiyet sonrası şark musikisinin ve daha sonraki asır Türk müziğinin önde gelen musiki âlimlerinden Farabi’nin, Urmiyeli Safiyüddn’in, Abdülkadir Meragi’nin, Dimitrius Cantemir’in, Nasıl Abdülbaki Dede’nin birbirinden kıymetli el yazması musiki kitapları ile eski yüzyıllarda yaşamış üstatların icat ettikleri nüzhe, mugni ve saz-ı murassa gibi artık kullanılmayan bazı enstrümanların el yazmalarındaki çizimlere dayanılarak yakın tarihlerde yapılmış örnekleri ilk kez bu sergi için bir araya getirildi.

Ziyaretçiler Muallim İsmail Hakkı Bey, Neyzen Emin Yazıcı, Tanburi Cemil Bey ile bestekar Refik Fersan’ın eserlerini kendi el yazıları ile orijinal notalarını görme şansı yakalarken bunun yanında sergi içerisinde III. Selim’in tamburunu da yakında inceleyebiliyor.

Sergideki Türk Halk Müziği kategorisinde Aşık Veysel’e ait saz, Kazancı Bedih’e ait cümbüş Aşık Mahzuni Şerif’in sazı, plak ve el yazısı notlar, Nida Tüfekçiye ait saz, Çekiç Ali’ye ait saz ve plak, Neşet Ertaş’a saz ve el yazısı notlar sergileniyor.

Sergi içerisinde Türk Müziğini temsilen pek çok eser ve obje bir arada bulunuyor. Melih Kibar, Müslüm Gürses, Cem Karaca, Kayahan, Yıldıray Çınar, Zeki Müren ve Barış Manço’nun piyanosu da bu kategori içerisinde ziyaretçilerle buluşuyor.

7’DEN 70’E ODAK NOKTASI

Serginin bitiş noktasında yer alan saz ve söz hatırası, çocuklar için bulunan mini koro alanı sergiye gelen ziyaretçilerin dikkatini çekiyor. Alanda hem çocuklar için hem de yetişkinler için bulunan mikrofonun başında ardı ardına fotoğraflar çekiliyor.

Sergi, 15 Ağustos’a kadar Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Selçuklu Müze ve Sergi Salonu’nda ziyaret edilebilecek.

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