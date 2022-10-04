Seher Kander: "Hayat bilgisi masalı sevmekle başlar"

Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında Güneş Sanat Galerisi’nde Masal ve Hayat Bilgisi söyleşisi gerçekleştirildi. Söyleşiyi yöneten Seher Kander Bilgi, “Hayat bilgisi bir masalı sevmekle başlar. O masalı arayın bulun” dedi.

Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında Atatürk Kültür Merkezi katkılarıyla, masal anlatıcısı Seher Kander Bilgi tarafından Masal ve Hayat Bilgisi söyleşisi gerçekleştirildi. Konusu masallardan alınan hayat bilgisi olan söyleşide Bilgi, “Masallar sadece çocuklar için değil yetişkinler için de varlar. Mitlerin oluştuğu döneme gittiğimizde masalların, insanların evreni anlamak için sordukları sorular sonucunda doğduğunu görürüz. İnsanlar ayı, güneşi, taşı, toprağı, yeri ve göğü bir kahramana bir karaktere dönüştürmüşler. Bunlar da en sonunda bize hayat bilgisi olmuş aslında” dedi. Bilgi, söyleşide seyircilere yöneltilen “Masal nedir?” sorusuna gelen cevaplar üzerinden masalların nasıl hayat bilgisi oluşturduğunu anlattı.

ÇATIŞMA

İnsanlar olarak sürekli yolculuklara çıktığımızı fakat bu yolculukların her zaman güllük gülistanlık olmadığının altını çizen Bilgi, her karşılaştığımız durumun bizi memnun etmediğini bir çatışma çıktığını ve bazen savaşmak zorunda kaldığımızı belirtti. Bazen anlaşmazlığa veya fikir ayrılığına düştüğümüze dikkat çeken Bilgi, “İki kişi bir yolda yürürken bir yol ayrımı geliyor ve fikir ayrılığına düşüyorlar. İşte masal burada başlıyor. Biri sağdan gitmek istiyor biri soldan. Bir karar veriyorlar ‘ayrı yollardan gidelim elbet ileride buluşuruz’ diyerek ve kaderlerine razı oluyorlar. Sonrasında biri sağdan biri soldan gidiyor. Hayatta da böyle çatışmalarla karşılaşıp masallardaki gibi kararlar veriyoruz. Bu yüzden bu masal bize hayat bilgisi veriyor” açıklamasını yaptı.

AYRILIK VE KAVUŞMA

İnsan yaşamında hem ayrılığın hem de kavuşmanın olduğunu belirten Bilgi, masallarda da aynı durumun yaşandığının altını çizdi. Bilgi açıklamasına, “Masallarda insan sevdiğine de kavuşuyor ailesine de. Evine de kavuşuyor dağına da. Başka masallarda başka şeylere kavuşuyor. Sadece kavuşma yok masallarda ayrılık da var. Bir kahraman ülkesinden ayrılır, sevdalısından ayrılır veya ailesinden ayrılır. Hayatta da her zaman ayrılıklara gebe olduğumuzu bilmek gerekiyor. O zaman masallarla hayatın ayrılık ve kavuşma bilgisine kavuşuyoruz. Bu da bize hayat bilgisi oluyor” şeklinde devam etti.

“HAYAT BİLGİSİ MASALI SEVMEKLE BAŞLAR”

Bütün masalların yolculukla başladığını belirten Bilgi, masalın verdiği hayat bilgisinin bedava olduğunu söyledi. Masalların insanlara verdiği hayat bilgisi ile her şeyin yeniden yapılabileceğinin altını çizen Bilgi, “Hayat bilgisi bir masalı sevmekle başlar. O masalı arayın bulun. Onun izlerini takip edin, konusunu içinize çekin, gözlerinizi aça aça okuyun dinleyin, ona kapınızı açın ve kalbinizi açın. Zaten masal kapatacağı yaraları ve açacağı kapıları bilir. Masallardan aldığımız hayat bilgisi ile yeni yollar açarız, yeni insanlar tanırız, yeni işler kurarız, yeni seçimler yaparız ve de bütün işlerimizi daha güzel yaparız” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Enes Boyacı / İLKSAYFA