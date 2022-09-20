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Şehit İdris Yılmaz Caddesi’nde ki üst geçit onarılıp hizmete sunuldu

Haberimiz üzerine onarıma alınan Mamak Emine Rasim İlkokulu önündeki çürümeye yüz tutmuş üst geçidin bakım ve onarımı tamamlandı. Herhangi bir kaza yaşanmadan üst geçidin onarılıp vatandaşın hizmetine açılması mahalle halkını mutlu etti.
Şehit İdris Yılmaz Caddesi’nde ki üst geçit onarılıp hizmete sunuldu

Gazetemizde 9 Mart 2022 tarihinde “Korkutan Geçit” başlığı ile gündeme getirdiğimiz Mamak Emine Rasim İlkokulu ününde yer alan çürümeye yüz tutmuş üst geçit Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından onarılarak vatandaşın hizmetine açıldı. Bakım ve onarımı tamamlanan üst geçit mahalle halkını mutlu ederken, ilkokulda öğrenim gören öğrenciler ve velilerine güven sağladı. Hürel Mahalle Muhtarı Tahsin Çelik mahalle halkı adına Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ve gazetemize teşekkür etti.

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HUZUR VE GÜVEN İÇİNDE

Hürel Mahalle Muhtarı Tahsin Çelik yapımı tamamlanan üst geçit hakkında gazetemize konuştu. Çelik, “Emine Rasim İlkokulu’nun önünde bir üst geçidimiz var. Bu geçidimizin merdiven basamakları ve kolonları tamamen çürümüş vaziyetteydi. Öğrencilerimizin ve velilerimizin bu üst geçitten geçmesi riskliydi. Sağ olsun Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Bey konuyla ilgilendi. Okullar tatil olduktan sonra da çalışma başladı ve birkaç gün önce kullanıma açıldı. Öğrenciler ve velilerimiz huzur ve güven içinde bu üst geçidi kullanmaya başladı. Ben de mahalle muhtarı olarak çok sevindim. Bu üst geçidin sağlıklı bir şekilde yapılıp vatandaşımızın hizmetine sunulmasından dolayı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a, Kent Estetiği Daire Başkanlığı’na ve çalışan bütün ekibe teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

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İLKOKUL ÇEVRESİNE KASİS TALEBİ

Muhtar Çelik, yoğun trafiğin olduğu Şehit İdris Yılmaz Caddesi üzerinde bulunan Emine Rasim İlkokulu çevresine kasis yapılmasını talep ederek şu ifadeleri kullandı: “Okulumuzdaki öğrenim gören çocuklarımız küçük yaşta olduğu için yollara fırlayabiliyorlar. Okulun bulunduğu cadde yoğun bir cadde olduğu için çocuklarımızın güvenliği açısından tehlike oluşturuyor. Emine Rasim İlkokulu’nun çevresine hız kesen kasis istiyoruz. Okulun karşısındaki yola bir tane kasis yapıldı fakat okulun tam önüne ve solundaki 6. Cadde’ye de kasis yapılması gerekiyor. Mahalle olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden çocuklarımız için okulun etrafına kasis yapılmasını istiyoruz.”

Enes Boyacı / İLKSAYFA-

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