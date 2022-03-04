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Şehit yakını ve Gazilerden Çubuk'a ziyaret

Başkent’te yaşayan bir grup Şehit yakını ve Gazi, nüfusa oranla en çok şehidi bulunan Çubuk’u ziyaret etti. 
Şehit yakını ve Gazilerden Çubuk'a ziyaret

Ankara’da ikamet eden Güneydoğu Gazisi Hüseyin Özlük, Şehit eşi Leman Ekici, Şehit ve Gazi yakınları Serap Yılmaz, Gülseren Şengül, Tülay Aydın ile birlikte Çubuk İlçesi Terör Mağdurları Derneği’ni ziyaret etti. Dernek Başkanı Zeki Avan, ağırladığı misafirlere yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler verdi. 

TAKİP VE TAKDİR EDİYORUZ 
Güneydoğu Gazisi Hüseyin Özlük ziyarette yaptığı konuşmada “Çubuk, nüfusuna oranla en çok şehidi ve gazisi bulunan bir ilçedir. Çubuk ilçesi Terör Mağdurları Derneği’nin başarılı çalışmalarını yakından takip edip takdir ile karşılıyoruz. Çubuk ilçesini de farklı kılan, değişik çalışma ve faaliyetlerin yapılması ile ön plana çıkmıştır. Dernek Başkanımız Sayın Zeki Avan’ın çok emeği bulunmaktadır. Şehitlerimiz, gazilerimiz ve ailelerimiz adına yapmış olduğu hayırlı hizmetlerinden dolayı çok teşekkür eder, başarılarının devamını temenni ederiz” dedi. 

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GÖNÜL İNSANI
Dernek Başkanı Zeki Avan ise “Güneydoğu Gazimiz Sayın Hüseyin Özlük komutanımız ile çok uzun seneler öncesine dayanan dostluğumuz olup ve birlikte şehitlerimiz ailelerimiz, gazilerimiz, özlük hakları ve terör olaylarını kınama çok önemli faaliyetlerimiz olmuştur. Kendini bu yola adamış bir gönül insanıdır. Bu günde kalabalık bir heyet ile derneğimizi ziyaret etmesi bizleri çok memnun etmiştir. Bu anlamlı ziyaretlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.  

TÜRK BAYRAĞI HEDİYE EDİLDİ
Ziyaretin anısına Dernek Başkanı Zeki Avan tarafından Güneydoğu Gazisi Hüseyin Özlük’e Türk Bayrağı ve Şehit panosu hediye edildi.

MERT YILMAZ/İLKSAYFA

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