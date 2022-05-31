Şehitlerin emanetleri Polis Müzesi'nde sergileniyor

Kahraman Türk Polisi’nin 177 yıllık tarihe ışık tutan ve alanında ilk olma özelliğini taşıyan Polis Müzesi’nde, Emniyet şehitlerinin sergilenen hatıraları ziyaretçilere duygu dolu anlar yaşatıyor.

Türk Polisi’nin 177 yıllık tarihinde kullandığı silah, mühimmat, araç- gereç, kıyafet, balmumu heykeller, haberleşme araçları, fotoğraflar, tarihi belgeler ve nicesi Ankara’daki Türkiye’nin ilk Polis Müzesi’nde sergileniyor. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığı bünyesindeki Dikmen Ek Hizmet Binası yerleşkesinde yer alan müze, haftanın 6 günü ücretsiz gezilebiliyor. Sultan Abdülmecid Dönemi’nden bugüne kadar Emniyet Teşkilatı’nın geçmişini tarihi bir kronoloji içerisinde yansıtan, bin 518 metrekare alana sahip müze, yerli ve yabancı çok sayıda ziyaretçiyi ağırlıyor. Alanında bir ilk olma özelliğine sahip müzede, Emniyet Teşkilatı’ndaki şehitlerin giydikleri kıyafetler ve özel eşyaları da sergileniyor. Şehitlerin hatıralarını yakından görme fırsatı yakalayan ziyaretçiler, duygu dolu anlar yaşıyor. Ayrıca Polis Müzesi’nin koleksiyonunda Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından tescil edilmiş 24 adet kültür varlığı da yer alıyor.

TEŞKİLATIN HAFIZASINI YANSITIYOR

Müzede, Sultan Abdülmecid Dönemi’nden günümüze kadar Emniyet Teşkilatı’nın geçirdiği safhalar, polisin toplumda asayişi sağlarken izlediği yollar, karşılaştığı olaylar, kullandığı araç ve gereçler yer alıyor. Altı bölümden oluşan müzenin A, B ve C sergi alanlarında Türk Polisi’nin tarihteki yerinin anlatıldığı bölümde tarihi kıyafetler, polis tarihi kronolojisi, Osmanlı Polis Teşkilatı’nın yapılanması, madalya ve nişanlar, Osmanlı karakol maketleri, tarihi canlandırmalar, kahraman polisler, Türk edebiyatında polisiye romanlar, silahlar, polisin kullandığı bisikletler, motosikletler, otomobiller ve helikopter sergileniyor.

ŞEHİTLERE AİT EŞYALAR DA VAR

D bölümünde Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun anlatıldığı prodüksiyon, kriminal ve bomba imha canlandırma alanları ile polis köpeklerinin tanıtımı, polis yemini, trafik kuralları eğitim alanı, trafik kuralları oyunu, hediyelik eşya bölümü, polis kitaplığı ile kafeterya, bebek bakım odası, mescit vb. sosyal alanlar yer alıyor. E bölümünde modern silahlar ve teçhizatlar, güncel polis ekipmanları, güncel polis kıyafetleri, 15 Temmuz alanı, şehitlere ait eşyalar, şehitler prodüksiyonu, şehit künyeleri, tarihi dokümanlar, tarihi fotoğraflar ve yabancı devlet teşkilatlarından gelen hediyeler bulunuyor. F bölümünde ise zırhlı polis araçları açık alanda görülebiliyor. Selçuklu ve Osmanlı döneminde güvenliği sağlayan subaşı, sipahi, asesbaşı, bostancıbaşı, böcekbaşı gibi personelin kıyafet ve araç gereçleri de müzede yer alıyor.

ONLINE OLARAK GEZİLEBİLİYOR

Polis Müzesi, sanal olarak da gezilebiliyor. www.polismuzesi.com adresinden müze online olarak ziyaret edilebiliyor. Çevreci ve engelsiz olarak tasarlanan müzede yaşlı ve engelli ziyaretçilerin rahatça erişimi için asansörler, engelli rampası, engelli tuvaletleri ve tekerlekli sandalye bulunuyor. Müzenin ışıklandırma sistemi ise sensörler sayesinde hareket anında devreye giriyor. Böylece enerji tasarrufu sağlanıyor. Polis Müzesi içi ve çevresi 7/24 saati esasına göre fiziki ve kamera sistemine göre korunuyor. Polis Müzesi’nde KADES, HAYDİ, PAK birimi gibi projelerin tanıtımı yapılıyor. Polis Müzesi pazar günleri hariç haftanın 6 günü 10:00-17:00 saatleri arasında ücretsiz olarak teşkilat mensuplarına ve vatandaşlara hizmet veriyor.

MÜZENİN TEMELLERİ BİR ASIR ÖNCE ATILIYOR

Polis Müzesi 9 Nisan 2021 tarihinde açılsa da bu müzenin fikri bir asır önce atılıyor. Osmanlı Devleti’nin içinde yer aldığı savaş koşulları nedeni ile nihayete eremeyen polisliğe ait bir müze açma fikri birkaç çalışmayla sınırlı kalıyor. Yapılan girişimlerin ardından Polis Müzesi fikri bir asır sonra hayata geçerek 9 Nisan 2021 tarihinde açılıyor.

ATATÜRK’ÜN KAYIP ÇANTASI

Polis Müzesi’nde çok sayıda canlandırma da yapılıyor. Müzede Atatürk’ün Amasya Kongresi’nden sonra Sivas’a giderken kaybettiği çantasının bir polis tarafından bulunması olayı da canlandırılıyor. Milli Mücadele’yi başlatmak için Ordu Müfettişi olarak Samsun’a çıkan Mustafa Kemal Paşa’nın plan, çeşitli belge ile notlarının bulunduğu çantası Amasya’da kaybolur ve daha sonra bulunan çantanın içerisindeki belgeler Mustafa Kemal Atatürk’e ulaştırılır. Milli Mücadele’nin ‘şifrelerini içinde barındıran’ çanta uzun süren aramalardan sonra komiser muavini Osman Nuri Efendi tarafından bulunur. Çanta, içerisindeki belgelerle Mustafa Kemal Paşa’ya ulaştırılır. Bunun üzerine Mustafa Kemal Paşa tarafından 26 Haziran 1919’da, çantayı bulan Osman Nuri Efendi’ye özel selamının iletilmesi, 50 lira para ödülü ve kol saati hediye verilmesine ilişkin bir telgraf gönderilir.

KAHRAMAN ‘ZEHİR’ UNUTULMADI

Müzede, 2016 yılında Nusaybin’de canlı bombanın üzerine atlayarak 42 polisin hayatta kalmasını sağlayan ve operasyon sırasında can veren ‘Zehir’ isimli kahraman köpeğin heykeli sergileniyor.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA