Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök, “Bir kutlama günü değil yaklaşan tehlikeleri öngörme ve tedbir alma günü olmalıdır” dedi.

‘Dünya Gıda Günü’ kapsamında Özel TÜRSAB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde Şeker-İş Sendikası ve TÜRSAB Okulları öncülüğünde bir araya gelen öğretmen ve öğrenciler yaptıkları yemeklerle gıda israfına dikkat çekti.

‘16 Ekim Dünya Gıda Günü' kapsamında Özel Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Şeker-İş Sendikası ve TÜRSAB okulları öncülüğünde öğretmenler ve aşçılık bölümü öğrencileri, şeker pancarı ve doğal ürünleri kullanarak yaptıkları yemeklerle gıda israfına dikkat çekti. Etkinlikte konuşan Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök, “Dünya Gıda Günü kutlamalarına rağmen dünyada halen daha ölçüsüz ve dengesiz bir gidiş hüküm sürmektedir. Bu sebeple 16 Ekim günü aslında bir kutlama programından çok, yaklaşan tehlikeleri öngörme ve tedbir alma günü olmalıdır” dedi.



Gıda israfıyla mücadele etmek ve ilgili tüm tarafları bilinçlendirerek toplumsal farkındalık düzeyini artırmanın hedeflendiği etkinliğe Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök, TÜRSAB Eğitim Genel Koordinatörü Nuri Uygun, Şeker-İş Sendikası üyeleri, birçok öğretmen ve öğrenci katıldı.

‘KİMSEYİ ARKANDA BIRAKMA’

Etkinliğin açılış konuşmasını TÜRSAB Eğitim Genel Koordinatörü Nuri Uygun gerçekleştirerek, “Dünyada gıda hepimizin bildiği gibi değerlendirilemiyor. Maalesef gıda, sofralarımızdan atık olarak atılıyor ama hepimiz çok iyi biliyoruz ki milyonlarca insan gıdasızlıktan ölüyorken, bazıları ise gıdaların beğendiği tarafını alarak diğerini çöpe gönderiyor. Dünya Gıda Günü bu duyarlılığı tüm dünyaya verebilmek ve bunu en azından başarabilmek, o aç kalan insanları da gündeme getirebilmek adınadır. Dünya Gıda Günü denilince birçok gıdalarımız var ama biz özellikle tarım gıdalarından bahsediyoruz. Çünkü tarım gıdaları sürdürülebilir gıdalardır. Biz doğayı mahvetmezsek, doğaya gereken önemi verirsek ve tarımı sürdürülebilir şekilde insanlığın hizmetine sürebilirsek, işte o zaman sürdürülebilir gıdaya sahip oluruz demektir. Bugün ‘kimseyi arkanda bırakma’ teması var. Kimseyi arkanda bırakma onlar aç kalmasın. Bu nedenle okulumuz kurulduğundan beri buna önem vermektedir. Öğrencilerimiz o kadar güzel gıdaya önem veriyor ki, salça veya domatesten sadece sos değil, evlerimizde domatesi soyarak attığımız kabukları sos haline getirdiler ve onu değerlendirerek insanlığın hizmetine sundular” diye konuştu.

ÜSTÜNLÜĞÜ KAYBETME ADAYIYIZ

Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök, “Aslında bu anlamlı günde konuşmama savaşların, felaketlerin, açlığın, sefaletin hüküm sürmediği bir yüzyıl dünyasını güzel cümlelerle, övgü dolu sözlerle anarak başlamak isterdim. Ancak, yaşamakta olduğumuz 21. yüzyıl, tıpkı 20. yüzyıl dünyasının bir devamı niteliğinde felâketlerin, savaşların ve buna bağlı göçlerin yanı sıra; başta covid-19 olmak üzere dünyanın kaderini değiştiren çok önemli olaylara, dönüşümlere ve her alandaki baş döndürücü gelişmelere sahne olmaktadır. En başta kaynaklar ve üretim arasındaki dengenin bozulması ve refahın eşit olarak paylaşılamaması; Temel insan haklarından biri olan sağlıklı beslenme imkânının insanlar için yeterli düzeyde sağlanamaması, açlık ve yetersiz beslenmenin olduğu kadar dünya üzerindeki diğer temel sorunların da ana kaynağını teşkil etmiştir. Bunun en bariz örneği yüksek katma değer, yüksek istihdam ve hayvancılığın gelişmesindeki rolü ile tüm dünyada stratejik önemi olan Şeker pancarından üretilen şekerdir. Bugün dünya pancar şekeri üretiminde yüzde 6,6’lık pay ile pancardan şeker üreten ülkeler arasında önemli bir konuma sahip olan Türkiye, ülkemizde girdi fiyatlarındaki yüksek artışlar gözetilerek prim ve destekleri artırmaz ve üreticilerini koruma altına almaz ise bu gidişle şekerde üstünlüğünü kaybetmeye adaydır” ifadelerini kullandı.

YENİLENEBİLİR DÜNYA ÇAĞRISI

‘Geleneksel karakterimizi oluşturan Türk Mutfağının, Türk sofralarının atıksız özelliği mutlaka üzerinde durulması ve yaygınlaştırılması gereken bir konudur’ diye konuşan Gök, “Sizler de bilirsiniz ki, Müslüman-Türk geleneğinde ekmek, hatta kırıntısı bile bir nimettir. Yere düşen bir ekmeği yerden alıp öptükten sonra başına koyan bir millet geleneğine sahip olarak bu anlayıştan ötürüdür ki; Türk anası, kızı, gelini, sofradan artan yiyecekleri hiçbir zaman çöpe atmamış, farklı şekillerde değerlendirmişlerdir. İnanıyorum ki sizler de buralardan almış olduğunuz eğitimlerle mezun olduktan sonra gerek aile hayatınız, gerekse iş yaşamınızda gıda israfının önlenmesine yönelik büyük katkılarda bulunacak, bu konuda toplumun bilinçlenmesi adına gayret göstereceksiniz. Zengin coğrafyası ve ‘Toprağına insan eksen biter’ denilen Türkiye olarak bizler de sorumluluğumuz gereği küresel gıda güvenliği açısından çok önemli bir yere sahip olan aile çiftçiliklerini ve bu bağlamda küçük üretici dediğimiz kesimlerin sayısını çoğaltabilir, bir takım desteklerle GDO’lardan arındırılmış sağlıklı gıda üretimini teşvik edebiliriz. Kısaca ne toprağı, ne ağacı, ne de taşı yiyebiliriz ama yenilenebilir bir dünyayı hep birlikte yeniden baştanbaşa inşa edebiliriz” dedi.

AÇ KİŞİ SAYISI 1 MİLYAR SINIRINA DAYANDI

Gök, “Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü(FAO) tarafından hazırlanan ‘Dünya Gıda Güvenliği ve Beslenme Raporu’ ne yazık ki iç açıcı değildir. Rapora göre Dünyada açlıktan etkilenen kişi sayısı 1 milyar sınırına dayanmıştır. 2050 yılına kadar dünya nüfusunun 14 milyara ulaşacağı hesap edilerek daha karamsar tablolar şekillenmektedir. Özellikle gelişmiş ülkelerin çöplüklerine atılan yiyecek maddelerinin, dünyada açlıktan ölen insanların 15 katını besleyecek miktarda olması bir tarafta israfın, diğer tarafta da açlığın korkunç boyutunu ortaya koymaktadır. Bu acı gerçekler ışığında Dünya Gıda Günü kutlamalarına rağmen dünyada halen daha ölçüsüz ve dengesiz bir gidiş hüküm sürmektedir. Bu sebeple 16 Ekim günü aslında bir kutlama programından çok, yaklaşan tehlikeleri öngörme ve tedbir alma günü olmalıdır. Bu manada, Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından 2022 yılının Dünya Gıda Günü teması ‘Kimseyi Arkada Bırakma’ sözü, her yönden düşündürücü olduğu kadar her ülkenin şapkasını çıkartıp önüne koyması açısından da tüm insanlığa bir çağrıdır” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Buket Beslen/ İLKSAYFA-