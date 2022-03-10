  • BIST 2.057,06
  • Altın 941.3
  • Dolar 14.7488
  • Euro 16.3355
  • Ankara -2 °C
  • İstanbul 3 °C
  • İzmir 7 °C
  • Konya -1 °C
»

'Şekersiz' etiketli ürünlerde yapay tatlandırıcı tuzağı

Light, diyet, şekersiz, kalorisiz gibi ifadelerle satılan bazı yiyecek ve içeceklerin birçoğu içerdikleri tatlandırıcıdan dolayı vücudu olumsuz yönde etkiliyor. Uzmanlar, tatlandırıcı varsa şeker gibi algılayıp uzak durmak gerektiğini belirtiyor.
'Şekersiz' etiketli ürünlerde yapay tatlandırıcı tuzağı

Şeker ve şeker ilave edilen besinlerin fazla miktarda tüketiminin başta obezite olmak üzere, kardiyovasküler hastalıklara, böbrek hastalıklarına ve daha birçok sağlık problemine neden olduğunu söyleyen uzmanlardan uyarı geldi. Sağlıklı beslenme adı altında anılan light, kalorisiz, diyet, şekersiz gibi ifadelere dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. İdris Kuzu ve Türk Böbrek Vakfı Diyetisyeni Gökçen Efe Aydın konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Uzmanlar, etiket okuma alışkanlığının önemli olduğunu vurguladı. 

DİYABET YAPMADIĞI DÜŞÜNCESİYLE KULLANILIYOR 

Yapay tatlandırıcılı ürünlerin kalorisi düşük, obezite ve diyabet yapmadığı gerekçesi ile tüketildiğini belirten Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. İdris Kuzu, "Yapay tatlandırıcılarla ilgili aslında geçmişe dayanan çok çelişkili çalışmalar var. Bunların paralel sonuçları yok. Bunlar özellikle diyabet, metabolik sendrom, koroner arter hastalığı, böbrek fonksiyon bozukluğu gibi veya kanserojenik etkisiyle ilgili arttırdığına veya azalttığına dair net çalışmalar yok. Bu konuda güvenli verilerimiz olmadığı için rahatça tatlandırıcıları kullanabiliriz şeklinde konuşmamız çok zor. Bu yüzden bunların yerine doğal tatlandırıcıları tercih etmemiz daha mantıklı" dedi. 

'DOĞAL TATLANDIRICI KULLANIN' 

Tüketicilerin doğal tatlandırıcılara yönelmesi gerektiğini belirten Doç. Dr. Kuzu, "Bunlar akça ağaç şurubu, kamış pekmezi, hurma şurubu, bal, süt, meyve ile tatlandırıcı ihtiyacımızı karşılayabiliriz. Yapay tatlandırıcılarla ilgili çalışmalara ihtiyaç var. Etiketlere aldanmayın, bilim ne diyorsa onları takip edin" ifadelerini kullandı. 

'DOYGUNLUK HİSSİ OLMUYOR' 

Şekersiz ya da light diye alınan ürünlerin birçoğunda çok fazla yapay tatlandırıcı olduğunu söyleyen diyetisyen Gökçen Efe Aydın, "Tatlandırıcılar aynı miktarda şekere göre daha tatlı olan fakat daha az enerji içeren kimyasal maddelerdir. Doygunluk hissi tatlandırıcıda çok fazla olmadığı için, insanlarda çok fazla tüketme ihtiyacı doğuyor ve bu da daha fazla miktarda tüketilerek sağlığımızı olumsuz yönde etkileyebiliyor. Aşırı kilo alımı, şeker hastalığı ve obeziteye sebep olabilir. Piyasada diyet olarak satılan, bizim kullanılabilir gibi gördüğümüz yiyecek ve içeceklerin birçoğu içerdikleri tatlandırıcıdan dolayı vücudumuzu olumsuz yönde etkiliyor. Eğer tatlandırıcı varsa şeker gibi algılayıp bundan da uzak durmalıyız" diye konuştu. 

KULLANIM DOZUNA DİKKAT

Tatlandırıcıların mümkün olduğunca tüketilmemesi gerektiğini hatırlatan Aydın, "Herkesin kilosuna göre günlük tüketmesi gereken tatlandırıcı miktarı farklı. Bu durum özellikle kontrol altında tutulmalı, insanlar bu dozu ayarlayamadığında sağlıklarını bozabilirler. Şekeri özellikle doğal kaynaklardan almalıyız" diye konuştu. 

'SAĞLIKLI NESİLLER YETİŞMESİNİ ENGELLİYOR' 

Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği şeker tüketiminin 50 gram olması gerektiğini bunun da 13 tane küp şekere denk geldiğini söyleyen Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, "Ekmekte, temel gıdalarda, unlu mamullerde her şeyde şeker var. Mümkün olduğu kadar karbonhidrat ve şeker tüketimini azaltmamız lazım. Paketlenmiş gıdalarda maliyetten ötürü ve raf ömrünü uzatmak için nişasta bazlı şeker kullanılıyor. Bu da sağlıklı nesiller yetiştirmemiz açısından ciddi engeller teşkil ediyor" dedi. 

GIDALARDA TRAFİK IŞIĞI SEMBOLÜ 

Yaklaşık 2 seneden beri trafik ışıkları projesinin olduğunu dile getiren Erk, "Bizim çok fazla etiket okuma alışkanlığımız yok. Proje ile ürünün üzerine yerleştirilen kırmızı, sarı ve yeşil ışıklarla renklere bakarak alışveriş yapılabilecek. Kırmızı yüksek, sarı orta yeşil ise düşük şeker ve tuz içerdiğini gösterecek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rusya, Avrupa Konseyi’nde yer almayacağını duyurdu10 Mart 2022 Perşembe 12:21
  • Ukrayna: Rus ordusu 335 tank, 49 uçak ve 81 helikopter kaybetti10 Mart 2022 Perşembe 12:20
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan barış için 5 günlük yoğun diplomasi trafiği10 Mart 2022 Perşembe 12:18
  • Türkiye'de şubat ayı sıcaklık ortalaması bu yıl 1,3 derece arttı10 Mart 2022 Perşembe 12:17
  • Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi10 Mart 2022 Perşembe 12:17
  • Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Türkiye'ye geldi10 Mart 2022 Perşembe 11:10
  • Sivil Toplum Vizyon Belgesi ve Eylem Planı yarın açıklanacak10 Mart 2022 Perşembe 11:09
  • Bakan Özer'den son dakika telafi eğitimi açıklaması10 Mart 2022 Perşembe 10:47
  • Endonezya'da Merapi Yanardağı'ndaki patlamalar nedeniyle 253 kişi tahliye edildi10 Mart 2022 Perşembe 10:35
  • Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı10 Mart 2022 Perşembe 10:34
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti