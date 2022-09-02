Sergi Ankara’nın arşiv ihtiyacının giderilmesi açısından önemli

Zafer Çarşısı’nda ‘Harita ve Planlarla Ankara Sergisi’ açıldı. Sergiyi hazırlayan Dr. Cansu Canaran, “Bu sergi Ankara’nın arşiv ihtiyacının giderilmesine katkı sağlayacak. Ankara’nın belleğinin farklı kesimlere aktarılacak” dedi.

Kızılay Zafer Çarşısı’nda Baykan Günay’ın belgeleriyle oluşturulan Dr. Cansu Canaran’ın hazırladığı Harita ve Planlarla Ankara Sergisi 1 Eylül’de vatandaşla buluştu. Serginin açılış konuşmasını Prof. Dr. Baykan Günay ve sergiyi hazırlayan Dr. Cansu Canaran gerçekleştirdi. Canaran, “Bu sergi dört bin yıl önceki Ankara’yla şimdiki zaman Ankara’sını vatandaşla buluşturdu. Beklentimiz bu serginin çok sayıda insana ulaşması değil belli kurumların arşivin önemini daha iyi anlaması ve bununla ilgili birtakım daha somut adımlar atması. Bu sergi arşiv bilincinin oluşmasına katkı sağlayacak. Ankara’nın belleğinin oluşması, o belleğin de farklı kesimlere aktarılabilmesi açısından çok değerli” dedi.

4000 yıl önceden bugüne

Harita, plan, hava fotoğrafı, çizimler vb. belgelerle oluşturulan sergi 9 Eylül’e kadar Zafer Çarşısı Güzel Sanatlar Galerisi’nde meraklılarını bekliyor. Ankara Büyük Şehir Belediyesi ve TED Üniversitesi’nin de katkılarıyla hazırlanan sergi Ankara’nın 4000 yıllık tarihinden bugüne kadar gelen halini gözler önüne seriyor.

Haritalarla Ankara öyküsü

Serginin açılış konuşmasında Ankara’nın öyküsüne dikkat çeken Prof. Dr. Baykan Günay “Öğrencim Cansu Canaran bana gelerek var olan belgelerim ile sergi oluşturmak istedi. Ben de destek oldum. Bu çalışma Ankara’nın dört bin yıllık tarihinden bugüne kadar gelen bir sergiyi oluşturuyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne göstermiş oldukları ilgi için teşekkür ederim. Çünkü biz kendi yaptığımız şeyleri kendi içimizde tutuyoruz. Kamuoyuyla paylaşmak bizim becerebileceğimiz bir şey değil. Onların sayesinde bu güzel sergi ortaya çıkarak Ankara’nın öyküsünü vatandaşla buluşturdu” ifadelerini kullandı.

Bellek aktarımı

Sergiyi hazırlayan Dr. Cansu Canaran, Ankara’nın belleğine önem verdiğini belirterek “Bu sergi aslında Ankara’nın bir arşiv ihtiyacını da ortaya çıkaran bir sergi. Dolayısıyla burada gördüğünüz sergi aslında Baykan Günay’ın kişisel belgelerinin belli bir kısmı. Bu serginin kapsamlı bir şekilde sergilenmeye ihtiyacı var. Bu tarz sergilerin çoğalması, çeşitlenmesi, hem Ankara’nın belleğinin oluşması açısından hem de o belleğin farklı kesimlere aktarılabilmesi açısından çok değerli” şeklinde konuştu.

Somut adım beklentisi

Canaran sergisinin bir kez daha Ankara’nın arşiv ihtiyacını ortaya çıkarttığına dikkat çekerek “Küçük adımlarla Ankara’nın bir arşivini oluşturmak önemli. Baktığımız zaman Kıta Avrupası’ndaki çoğu başkentin bir arşivi var. Bu arşivler herkese açık, herkesin erişebileceği bir arşiv. Esas ihtiyaç bu arşivin oluşmasıdır. Esas beklentimiz bu serginin çok sayıda insana ulaşması değil. Benim beklentim öncelikle belli kurumların arşivin önemini daha iyi anlaması ve bununla ilgili birtakım daha somut adımlar atması. Zaten bunla ilgili birtakım çalışmalar yapıldığını duyuyoruz görüyoruz. Bunun birazcık daha sistematik daha akademik birtakım rasyoneller üzerinden iyi kurgulanmış olarak yapılması önemli. Böyle bir bilincin oluşmasına katkı sağlayabilir bu sergi” dedi.

Enes Boyacı/ İLKSAYFA-